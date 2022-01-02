塔利班於挪威展开会谈 遭阿富汗反对派批评

(德国之声中文网) 挪威外交部周日 (1月23日) 表示，一个塔利班代表团当日开始在奥斯陆与阿富汗民间社会成员进行会谈，讨论重点是人权问题，该代表团预计下周将与西方外交官进行会谈。

塔利班代表团于周六 (1月22日) 晚些时候抵达奥斯陆。塔利班发言人表示，该代表团15名成员皆为男性，他们乘坐挪威政府组织的飞机抵达奥斯陆。参加周日会谈的人包括来自阿富汗和阿富汗侨民的妇女权利活动家和人权倡导者。

首日会谈的结果为何？

一名塔利班官员告诉美联社，该会议是「使阿富汗政府合法化的一个步骤」。这名官员补充道：「这种类型的邀请和沟通将有助于欧洲社会丶美国或其他许多国家消除对阿富汗政府的错误印象。」但大多数国家一再表示，对话并不意味着承认该组织为阿富汗的合法统治者。

倡议者阿夫加尼 (Jamila Afghani) 告诉法新社，该会议有显现出一些正面迹象。他说：「这是一次正面的破冰会议。塔利班表现出善意。他们耐心地倾听并回应了我们的大部分关切的议题。让我们看看基於他们的言论，塔利班会采取出什麽样的行动。」

与此同时，一群阿富汗人聚集在挪威外交部外进行抗议，高喊「反对塔利班 」，并称塔利班为「恐怖分子」。通讯社报道称，在挪威驻伦敦和多伦多的大使馆前也有运动人士举行抗议活动。

为什么这些会谈很重要？

自去年8月塔利班在阿富汗掌权後，周一 (1月24日) 开始的会谈将是塔利班在欧洲与西方外交官的首次会谈。理念上有巨大差异的各方将讨论人权和对阿富汗的人道主义援助。

塔利班代表将会见挪威和欧盟官员，以及英国丶法国丶德国丶意大利和美国的代表。美国国务院的一位官员向媒体透露，会谈的议程将涉及「形成一个有代表性的政治制度，对紧迫的人道主义和经济危机作出回应，以及其他议题包含安全和反恐丶人权丶以及女童和妇女的教育」。

塔利班发言人穆贾希德 (Zabihullah Mujahid) 告诉法新社，塔利班已经为满足西方世界的要求采取了措施，并称他们希望通过外交手段加强与所有国家的关系，包括欧洲国家和整个西方世界。他补充道：「我们希望将战争的气氛转变为和平的局面。」

阿富汗反对派抨击西方官员

阿富汗反对派组织全国抵抗阵线（NRF）的外交关系负责人纳扎里（Ali Maisam Nazary）批评挪威主办的这次会谈。纳扎里周五 (1月21日) 在推特上写道：「我们都必须放大我们的声音，防止任何国家将一个恐怖组织作为阿富汗的正常代表。」

挪威外交部长安妮肯-惠特费尔特 (Anniken Huitfeldt) 在关于阿富汗会谈的官方声明中说，这些会议「不代表承认塔利班的合法性」。她在声明中表示：「但我们必须与该国的当局对话。我们不能允许政治局势导致更严重的人道主义灾难。」

塔利班寻求盟友和资金

目前还没有国家承认塔利班为阿富汗合法的掌权者，尽管一些国家已经采取措施与该组织关系正常化。塔利班曾前往俄罗斯丶伊朗丶卡塔尔丶巴基斯坦丶中国和土库曼斯坦，试图建立正式关系。

西方国家拒绝承认塔利班，理由是担心他们会重复1996年至2001年在阿富汗执政时的残暴行为。然而，对于首当其冲的普通阿富汗人来说，国际援助是他们最关心的问题。

欧盟外交事务委员会发言人斯塔诺 (Peter Stano) 1月21日表示，欧盟在阿富汗重新建立了「最低限度的人力」，以促进人道主义援助行动。但他强调，这一行动「决不能被视为欧盟承认塔利班政权」。

阿富汗的情况如何？

塔利班上任後面临经济困境，因为世界各国停止了对阿富汗的援助，而这些援助资助了阿富汗约80%的预算。美国还在塔利班控制该国后，冻结了该组织价值95亿美元的资产。

自塔利班接管以来，数以百万计的阿富汗人失去了工作。严冬丶严重干旱和新冠疫情加剧了阿富汗人的困境，促使联合国在1月初发出有史以来最强烈的呼吁，呼吁各国为阿富汗提供44亿美元的人道主义援助。

据联合国称，粮食短缺正威胁近2300万阿富汗人。塔利班因侵犯人权而名声不佳。在其执政时期，塔利班还对妇女施加了许多限制，包含限制女性在没有男性亲属陪同的情况下旅行，及有效禁止女孩接受高等教育。

(法新社丶美联社)

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