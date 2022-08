塔利班掌權滿一年 阿富汗女孩受教權仍受阻

(德國之聲中文網)阿富汗女孩納菲沙(Nafeesa)發現廚房是藏課本的絕佳地點,可以不被她那反對女子讀書的塔利班(Taliban)哥哥發現,因為阿富汗男性幾乎不會踏進廚房。

納菲沙告訴法新社:「男生絕不會進廚房,所以我把書放在那裡。如果我哥知道了,會揍我。」

今年20歲的納菲沙白天上午會在伊斯蘭宗教學校讀可蘭經,但下午她會偷偷跑去阿富汗女性革命協會(Revolutionary Association of the Women of Afghanistan)籌辦的秘密學校。她目前還在學習中學科目,並且只有母親和姊姊知道她在讀書。

當法新社來到納菲沙的秘密學校時,她和另外9名女孩正坐在毯子上,與女老師探討言論自由,輪流朗讀課本。而這些女學生必須提早數小時從家裡出發才能來到教室,甚至得走不同路線以免引起注意。

自從伊斯蘭基本教義派組織塔利班去年重新在阿富汗執政後,為遵循嚴酷的伊斯蘭觀念,對女性實施諸多限制措施。當地數十萬名像納菲沙這樣的女孩和年輕女性就被剝奪了受教育的機會,但她們對學習的渴望並未稍減。

儘管如此,納菲沙稱她仍願意冒風險,因為「不這樣的話就無法受教育」。她告訴法新社:「我想當醫生⋯⋯我們希望為自己做點事,我們想要自由、服務社會和打造未來。」

阿富汗的女医生

「麵包、工作和自由」

根據英國《衛報》報導,至今在喀布爾和阿富汗大部分地區,由於塔利班的禁令,女孩近一年無法合法上高中。儘管官員們堅稱這項裁決只是暫時的,但沒有公布解除的條件或是時間表。

歐盟發言人馬斯拉里(Nabila Massrali)週日(8月14日)在塔利班統治一週年前表示,塔利班在阿富汗「嚴重侵犯和踐踏了阿富汗婦女和女童的權利」。在聲明中,她還提到「塔利班未能建立一個包容性的政治制度,從而否定了阿富汗人民的願望。」

德新社報導,自去年8月以來,婦女的基本權利受到壓制,女人若無男性親屬陪伴,不能再長途旅行。她們也被告誡要用面紗遮蓋臉龐,最好是穿從頭包到腳的罩袍(burqa)。

種種禁令下,阿富汗將難有新一代受教育的女性;與此同時,國際援助組織不願承認塔利班政權,紛紛宣布撤出,導致大部分地區陷入貧困,面臨食物不足的問題。

根據聯合國世界糧食計劃署(WFP)7月的數據指出,阿富汗一半人口處於嚴重食物短缺之中,全國超過九成人在過去9個月有經歷過食物不足的問題,有390萬名兒童嚴重營養不良。另外,世界衛生組織(WHO)6月的一項報告亦稱,今年以來該組織已接收超過1.7萬名因營養不良而要接受治療的兒童。

約40名女性週六(8月13日)聚集在教育部位於喀布爾的建築前遊行,高喊「麵包、工作和自由」口號。示威民眾手持布條,寫著「8月15日是黑暗的一天」,要求享有工作權和政治參與權。當中許多女性並未戴上面紗。

遊行發起人之一帕西(Zholia Parsi)告訴法新社:「遺憾的是,情報機構的塔利班分子來到現場並對空鳴槍。他們驅趕這些女孩們,撕毀布條,並沒收許多女孩的手機。」

塔利班下令阿富汗妇女需穿戴全身式罩袍 莎依拉(Schaila) 莎依拉是长方形围巾,包住头和头发。落在肩上的两边,一长一短,长的那边从前身绕到另一肩膀上,向后摆,也可用夹子夹上。莎依拉的颜色不拘,佩戴也很随意,常常露出脖子或头发。莎依拉流行于海湾国家。

塔利班下令阿富汗妇女需穿戴全身式罩袍 喜佳伯(Hidschab) 喜佳伯遮盖头发、耳朵、脖颈和胸部,肩部也略有掩饰,但露出全部面容。这一头巾是穆斯林宗教以及信仰该宗教女性的象征,可以以不同的颜色和形式佩戴。它也是当代世界各地最普遍的盖头形式,被广为接受,认为是国际大众化。

塔利班下令阿富汗妇女需穿戴全身式罩袍 阿米拉(Al-Amira) 阿米拉是双层头巾,里面是一顶帽子,稍有露边,拢住头发,外面是一层桶形轻纱或棉布。阿米拉露出面孔,过双肩,覆盖胸膛。两层的颜色不同。阿米拉也是颜色和佩戴形式很随意的,多出现在阿拉伯海湾国家。

塔利班下令阿富汗妇女需穿戴全身式罩袍 喜玛尔(Chimar) 喜玛尔是连着头巾的帽子,头巾很长,可以达到腰部并遮盖半背,但面部露出。喜玛尔多为黑色或白色,在传统的中国穆斯林地区,很多妇女穿戴喜玛尔。

塔利班下令阿富汗妇女需穿戴全身式罩袍 卡多尔(Tschador) 卡多尔是全身罩袍外套,里面用深色头巾拢住头发,露出全部面庞,但全身从头至脚都被外套包住。有时在罩袍内还有一个内巾。卡多尔在伊朗比较多。

塔利班下令阿富汗妇女需穿戴全身式罩袍 尼卡布(Nikab) 尼卡布几乎盖住全脸,只留下眼睛部位。黑色的尼卡布也常常同黑色的长罩袍配套穿戴。尼卡布在北非、中东部分地区较为常见。

塔利班下令阿富汗妇女需穿戴全身式罩袍 布卡(Burka) 布卡是从头到脚包裹最严实的罩袍,头上有一顶帽子,顺着帽子下来是一袭蒙面长袍。只在眼睛部位,留有网格式的"窗口"供向外看。布卡多为蓝色,流行于阿富汗和巴基斯坦山区。 作者: Uta Steinwehr



前總統:捍衛女性受教權

談及在塔利班政權下女性受教權,阿富汗前總統加尼(Ashraf Ghani)在與德國之聲的專訪中提到,自己的女兒仍留在喀布爾,一位10歲,另一位即將升7年級,但他說:「按照現在的情況,這意味著她將無法繼續接受教育。」

被問到是否會將女兒送出國唸書,加尼告訴德國之聲,「離開這個國家意味著放棄這個國家。所以我們必須盡所能,為我們的孩子或我們的女兒爭取受教育的權利。」他重申不允許在塔利班政權下,阿富汗女性的受教權被輕易剝奪。

加尼提到,不管通過什麼方式,「我們必須作為阿富汗人聚在一起,與塔利班和國家的其他人,來改變這種情況。」

加尼續指,如果阿富汗的女性感到迷失,「那麼意味這阿富汗迷失了自己」,而他不會允許這件事情發生。他期許未來阿富汗婦女能接受教育,可以成為工程師、醫生和記者,並在國會殿堂有傑出表現,「這一天會到來,你會看得到的。」

(綜合報導)

