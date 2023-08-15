塔利班掌权两年51条禁令 女性权利一落千丈

2021年国际驻军撤出阿富汗时，阿富汗公民社会代表曾对国际社会发出警告，塔利班蔑视女性权利。如今，活动人士感到孤立无援。
（德国之声中文网）29岁的阿尔文（Maryam Marof Arwin）向德国之声表示，过去两年的经历难以言表。她是一个妇女儿童权益组织的创办人，生活在阿富汗首都喀布尔。两年前，2021年8月15日，喀布尔被极端伊斯兰塔利班攻占。
当时，国际驻军从阿富汗撤离后，塔利班在短短数周内以闪电般的速度攻占全国。尽管承诺在伊斯兰律法的框架下尊重妇女权利，但两年来，塔利班仍实施一系列禁令，对女性的加以大规模限制。女性无法参与公共生活、受教育和就业的权利以及活动自由也严重受限。
生活在喀布尔的女权活动人士阿尔文说："我们一直就知道，塔利班掌权后，我们所争得的一切都将重新失去。"她说，在塔利班上台前20天，喀布尔女权活动人士和公民社会代表举行了一场新闻发布会，提醒国际社会塔利班对女性权利的蔑视。"但没有人听得进去。"
重新掌权之前，塔利班在阿富汗农村地区的控制范围就越来越大。处于塔利班控制下的地区，女性必须待在家里，正如1996-2001年塔利班第一次执政期间一样。女性要出门必须由男性亲属陪同，否则可能受到鞭刑。
阿富汗前和平部副部长阿莱玛（Alema Alema）博士向德国之声表示，2021年的塔利班与1990年代几乎没有不同。和平部负责阿富汗国内的和平谈判，塔利班上台后撤销该部委。
阿莱玛说，塔利班这次掌权，只不过更有经验和更谨慎。"自从上台以来，他们制定了51项对女性的禁令，平均每个月不止一条。"她说，塔利班为了不引起国际社会的注意，没有一次性地宣布所有禁令。"在阿富汗他们最初也比较谨慎，以免引起社会大众的反对。当时他们的权力基础还不稳固。"
美国2018年开始与塔利班的直接对话。59岁的阿莱玛认为，倘若阿富汗政府以及当地的专家共同参与对话进程，局势可能不至于发展到今天的地步。美国及其伙伴在多哈与塔利班对话，希望能结束阿富汗的冲突。因为2001年国际联盟推翻塔利班政权后，塔利班与阿富汗政府以及国际驻军仍继续发生严重武装冲突。大量士兵和和平民在持续的冲突中丧生。
2020年9月，与塔利班的对话达成约定，美国及其它北约部队确定撤军时间表。如今生活在德国的阿莱玛表示，塔利班知道美国会离开阿富汗，因此没有兴趣与阿富汗政府谈判，也不愿做出任何让步。她说，是美国政府提升了塔利班的地位，并宣称塔利班有所改变。
与美国直接谈判，这提高了塔利班的受认可度。塔利班在其多哈的办公室内同美国签署了旨在给阿富汗带来和平的协议。该协议使得阿富汗军队的斗志受到影响，后来塔利班进攻时，抵抗程度也大大削弱。曾在阿富汗当记者的阿塞飞（Khushal Asefi）表示："没有人知道与塔利班在后台进行的谈判究竟如何。看上去就好像西方国家已经放弃了对当时阿富汗政府的支持。"
塔利班掌权后，阿塞飞不得不离开阿富汗。"过去两年来的发展更让人觉得，这个国家已完全任由塔利班摆布。无论有多混乱。最好的情况也就是发表一个谴责塔利班政策的声明。阿富汗社会失去斗志、筋疲力尽。经济跌入谷底，超过2000万人生活在贫困线以下。人们只是求生存。"
女权人士阿尔文也证实，许多人在想怎么才能离开阿富汗。"我很失望，国际社会和阿富汗社会如此迅速地放弃抗争。情况比我预期的还要糟糕。但我仍相信，阿富汗公民社会的核心不会放弃抗争。"
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