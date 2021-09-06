塔利班：拿下阿富汗最後一省「国内战争结束」

阿富汗塔利班发言人穆贾希德6日宣布，阿富汗国内的战争已经结束，但反抗组织誓言要「继续战斗」。随着塔利班将成立新政府，阿富汗能恢复平静吗？
（德国之声中文网）美军撤离阿富汗一周後，塔利班6日宣布，已经攻下最后一个不承认塔利班的省份-潘杰希尔省，不过此说法遭到反塔利班组织否认，反抗组织领袖更誓言要「拚尽最後一滴血」，呼吁阿富汗全国民众起义对抗塔利班。
塔利班发言人穆贾希德周一(6日)表示，尽管仍要面对叛军分歧的情况，塔利班已控制潘杰希尔省。穆贾希德在推特写道：「潘杰希尔省完全落入阿富汗伊斯兰酋长国（塔利班国号）之手」，他并指出，部分敌军被杀，其他人则已经逃离。
穆贾希德在声明中并称「我们建立和平与安全国家的最後努力已取得成果。有了这场胜仗，我国终於完全脱离战争泥淖」。穆贾希德说，战争已经结束，新政府即将成立。
塔利班官员6日在社群媒体上分享的照片显示，塔利班控制了当地行政大楼。几个支持塔利班的推特账户也发布视频片段，声称塔利班在山谷中取得叛军的坦克和其他重型军事装备。
塔利班并称，已邀请中国丶俄罗斯丶伊朗丶巴基斯坦丶土耳其丶卡塔尔等国参加阿富汗新政府成立的活动。中国外交部发言人汪文斌6日表示，北京始终支持阿富汗组建开放包容丶有广泛代表性的政府，奉行温和稳健的内外政策，坚决打击各类恐怖势力，同各国特别是周边国家友好相处。
自塔利班部队在过去三周内攻占大部分地区以来，潘杰希尔省的反抗组织是最後一个能与塔利班抗衡的团体。反抗组织是在阿富汗全国抵抗阵线（NRFA）下联合组成的。
穆贾希德还在首都喀布尔举行的新闻发布会上告诉记者，「在过去20年里受训的阿富汗部队，将被要求与塔利班成员一起重新加入安全部门。」他补充说，任何反对他们统治的叛乱活动，都将受到「沉重打击」。
穆贾希德在声明中并称「我们建立和平与安全国家的最後努力已取得成果。有了这场胜仗，我国终於完全脱离战争泥淖」。穆贾希德说，战争已经结束，新政府即将成立。消息人士说，神学士已邀请巴基斯坦丶土耳其丶卡达丶伊朗丶俄罗斯和中国大陆代表，参加新政府成立典礼。
阿富汗全国抵抗阵线在穆贾希德发表声明不久後表示，尽管社交媒体上的照片显示塔利班战士站在潘杰希尔省长官邸前，但塔利班声称已经控制了该省的说法是「错误的」。
当地记者弗朗茨·马蒂（Franz Marty）告诉德国之声，抵抗阵线所说的是他们的军人仍在山区，可能会发动反击」。抵抗阵线的一名发言人还提到了「苏联占领时期，红军也曾几次进入潘杰希尔山谷，占领了村庄，但后来又被游击队反击而被赶了出来」。
NRFA由阿富汗前副总统阿姆鲁拉·萨利赫和着名反塔利班军人艾哈迈德·沙阿·马苏德的儿子艾哈迈德·马苏德领导，后者在911袭击前几天的自杀式爆炸中丧生。
报导称，马苏德不服输，不承认失败。鉴于塔利班的宣布，他在推特上写道：「我们在潘杰希尔，我们的抵抗将继续下去。」但並未透露行踪。
据美联社报導，塔利班于上周日深夜进入该山谷。美联社援引该地区的目击者的话报导称，周日到周一夜间，数千名军人占领潘杰希尔的八个区。
潘杰希尔省成功抵抗苏联从1980年代以来的占领丶及塔利班从1996年到2001年首次统治。过去这段时间，潘杰希尔仍是塔利班无法拿下的唯一省份，许多前政府高官聚集在该区域，包括军队和安全部门的部长和将军以及部分省长。
《半岛电视台》曾报导，大量弹药和军事装备，以及直升机、坦克和陆军装甲车等被转移到潘杰希尔。在地理位置上，潘杰希尔山谷周围被高山群绕，易守难攻，居民多半是塔吉克裔。
阿富汗全国抵抗阵线6日在推特上发文称：「塔利班声称占领潘杰希尔省是假的，整个潘杰希尔山谷的所有战略位置上仍有阿富汗全国抵抗阵线的部队，他们还在继续战斗。我们向阿富汗人民保证，与塔利班的对抗将继续进行。」
（法新社丶路透社等）
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