塔利班：拿下阿富汗最後一省「国内战争结束」

（德国之声中文网）美军撤离阿富汗一周後，塔利班6日宣布，已经攻下最后一个不承认塔利班的省份-潘杰希尔省，不过此说法遭到反塔利班组织否认，反抗组织领袖更誓言要「拚尽最後一滴血」，呼吁阿富汗全国民众起义对抗塔利班。

塔利班发言人穆贾希德周一(6日)表示，尽管仍要面对叛军分歧的情况，塔利班已控制潘杰希尔省。穆贾希德在推特写道：「潘杰希尔省完全落入阿富汗伊斯兰酋长国（塔利班国号）之手」，他并指出，部分敌军被杀，其他人则已经逃离。

穆贾希德在声明中并称「我们建立和平与安全国家的最後努力已取得成果。有了这场胜仗，我国终於完全脱离战争泥淖」。穆贾希德说，战争已经结束，新政府即将成立。

塔利班：将成立新政府

塔利班官员6日在社群媒体上分享的照片显示，塔利班控制了当地行政大楼。几个支持塔利班的推特账户也发布视频片段，声称塔利班在山谷中取得叛军的坦克和其他重型军事装备。

塔利班并称，已邀请中国丶俄罗斯丶伊朗丶巴基斯坦丶土耳其丶卡塔尔等国参加阿富汗新政府成立的活动。中国外交部发言人汪文斌6日表示，北京始终支持阿富汗组建开放包容丶有广泛代表性的政府，奉行温和稳健的内外政策，坚决打击各类恐怖势力，同各国特别是周边国家友好相处。

自塔利班部队在过去三周内攻占大部分地区以来，潘杰希尔省的反抗组织是最後一个能与塔利班抗衡的团体。反抗组织是在阿富汗全国抵抗阵线（NRFA）下联合组成的。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 喀布尔发生血腥袭击事件 8月26日，阿富汗喀布尔机场外发生两起自杀式炸弹袭击事件。截至27日，爆炸已经造成95名阿富汗平民丧生、140人受伤，也有13名美军士兵在袭击中遇难。这是十年来美军在阿富汗伤亡最严重的事件。 爆炸事件后，“伊斯兰国”（IS）的一个分支组织声称对这次袭击负责。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 “伊斯兰国呼罗珊分支” 宣布对袭击事件负责的是IS在中亚地区的分支“伊斯兰国呼罗珊”（Islamic State Khorasan）。该组织此前也曾发动致命袭击，认为塔利班过于温和。“伊斯兰国”属于伊斯兰教的萨拉菲主义运动；而塔利班主要是德奧班迪教派。一段时间以来，塔利班与“伊斯兰国呼罗珊”多次交火。塔利班方面表示，至少28名塔利班成员在周四的爆炸事件中丧生。在这次爆炸事件前，据通讯社援引军方消息，塔利班曾在检查站拦截并杀死了几名IS刺客。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 “我们会让你们付出代价” 拜登在8月26日晚的电视演说中表示，“我们不会原谅，也不会忘记。我们将追捕你们，让你们付出代价。”他表示美国的疏散行动将继续进行，维持在8月31日前撤离的目标。五角大楼也对喀布尔可能发生新的恐怖袭击保持高度警惕。在塔利班接管后，美国及其盟国紧急撤离其在阿富汗的公民、当地员工。截至8月26日，德国已经结束了相关救援撤离行动，比8月31日的最后期限提前了5天。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 塔利班接管了总统府 国际驻阿部队开始撤军后还不到三个月，极端伊斯兰主义的塔利班就已经接管了全国大部分地区。8月15日，塔利班武装占领了位于首都喀布尔的总统府。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 极端伊斯兰主义者宣称要“解决问题” 塔利班发言人纳伊姆（Mohammad Naeem）说：”阿富汗战争已经结束。我们恳请各国和国际机构和我们坐下来开展对话，以便解决所有尚存的问题。” 他表示，阿富汗很快就会建立新政府。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 塔利班旗帜几乎插满全境 阿富汗全境很多地方已经插上了塔利班的旗帜，这是昆都士市中心的场景。8月初，塔利班几乎不费吹灰之力轻取这一东北重镇，曾令西方国家震惊和不解。德国联邦军曾长期在这里驻防。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 警车成了塔利班的战利品 过去20年里，美国斥资无数，为阿富汗政府军和警察力量提供培训和装备。大批政府军官兵缴械投降后，这些先进装备就成了塔利班的战利品。图为喀布尔机场附近，塔利班武装人员驾驶缴获的警车正在巡逻。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 阿富汗总统加尼已逃亡境外 上图是8月14日阿富汗总统加尼在电视上发表安民告示的画面，而一天之后，据半岛电视台援引总统保镖的消息报道称，加尼总统已经逃往乌兹别克斯坦首都。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 西式广告隐身 听说塔利班已攻入喀布尔，当地一家美容院急忙遮盖橱窗上有性感画面的广告。民众意识到，在推崇伊斯兰极端主义的塔利班管制下，此类图像可能引来麻烦。喀布尔街头几乎已看不到女性的身影。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 大逃亡 成千上百的阿富汗人涌向喀布尔机场，希望能搭乘西方国家的撤侨专机离开。其中有很多人曾为西方驻军、国际机构和发展援助项目工作，担心因此遭到塔利班的报复。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 悲剧性一幕 8月16日，令人难以置信的画面震惊全球：一家美军飞机启动后，很多绝望的阿富汗人在跑道上追跑，甚至爬到飞机底部，最后造成7人死亡。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 撤离：争分夺秒 西方国家加快撤离侨民、机构和需要保护的阿富汗人。美国与塔利班达成的撤离最后期限是8月31日，后者拒绝延长。一旦没有美军的安全保障，其他国家的人员也无法继续留在当地。法国宣布于26日结束撤离行动，德国预计27日起不再执行撤离飞行。



穆贾希德还在首都喀布尔举行的新闻发布会上告诉记者，「在过去20年里受训的阿富汗部队，将被要求与塔利班成员一起重新加入安全部门。」他补充说，任何反对他们统治的叛乱活动，都将受到「沉重打击」。

穆贾希德在声明中并称「我们建立和平与安全国家的最後努力已取得成果。有了这场胜仗，我国终於完全脱离战争泥淖」。穆贾希德说，战争已经结束，新政府即将成立。消息人士说，神学士已邀请巴基斯坦丶土耳其丶卡达丶伊朗丶俄罗斯和中国大陆代表，参加新政府成立典礼。

反塔利班组织不承认

阿富汗全国抵抗阵线在穆贾希德发表声明不久後表示，尽管社交媒体上的照片显示塔利班战士站在潘杰希尔省长官邸前，但塔利班声称已经控制了该省的说法是「错误的」。

当地记者弗朗茨·马蒂（Franz Marty）告诉德国之声，抵抗阵线所说的是他们的军人仍在山区，可能会发动反击」。抵抗阵线的一名发言人还提到了「苏联占领时期，红军也曾几次进入潘杰希尔山谷，占领了村庄，但后来又被游击队反击而被赶了出来」。

NRFA由阿富汗前副总统阿姆鲁拉·萨利赫和着名反塔利班军人艾哈迈德·沙阿·马苏德的儿子艾哈迈德·马苏德领导，后者在911袭击前几天的自杀式爆炸中丧生。

报导称，马苏德不服输，不承认失败。鉴于塔利班的宣布，他在推特上写道：「我们在潘杰希尔，我们的抵抗将继续下去。」但並未透露行踪。

据美联社报導，塔利班于上周日深夜进入该山谷。美联社援引该地区的目击者的话报导称，周日到周一夜间，数千名军人占领潘杰希尔的八个区。

潘杰希尔的重要性

潘杰希尔省成功抵抗苏联从1980年代以来的占领丶及塔利班从1996年到2001年首次统治。过去这段时间，潘杰希尔仍是塔利班无法拿下的唯一省份，许多前政府高官聚集在该区域，包括军队和安全部门的部长和将军以及部分省长。

《半岛电视台》曾报导，大量弹药和军事装备，以及直升机、坦克和陆军装甲车等被转移到潘杰希尔。在地理位置上，潘杰希尔山谷周围被高山群绕，易守难攻，居民多半是塔吉克裔。

阿富汗全国抵抗阵线6日在推特上发文称：「塔利班声称占领潘杰希尔省是假的，整个潘杰希尔山谷的所有战略位置上仍有阿富汗全国抵抗阵线的部队，他们还在继续战斗。我们向阿富汗人民保证，与塔利班的对抗将继续进行。」

（法新社丶路透社等）

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