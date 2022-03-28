塔利班打压新闻自由 德国之声等遭禁播

（德国之声中文网）激进组织塔利班在阿富汗夺取政权以来，持续镇压本国公民自由。目前，该政权正在对国际媒体下达禁令。

周一（3月28日），德国之声（DW）的阿富汗合作机构说，阿富汗媒体合作伙伴将停止转播德国之声的一些节目。

英国BBC周日表示，其普什图语、波斯语和乌兹别克语的新闻简报将在阿富汗被停播。

德国之声的达里语政治谈话节目 "Aashti "

德国之声台长林堡：自由媒体对阿富汗的发展至关重要

塔利班针对德国之声的打压目标是达里语政治谈话节目 "Aashti "以及和当地媒体ToloNews合作的普什图语新闻。阿里亚纳电视台和沙姆沙德电视台转播的科学节目也受到影响。

德国之声台长林堡（Peter Limbourg）表示，"在阿富汗，对新闻自由和言论自由的限制越来越多，这非常令人担忧。"

林堡说，"塔利班现在将我们的媒体伙伴传播德国之声节目的行为定为犯罪，这阻碍了阿富汗的积极发展。自由媒体对阿富汗的发展至关重要，我们将尽一切努力继续通过互联网和社交媒体向阿富汗人民提供独立信息。"

林堡认为，"自塔利班掌权以来，阿富汗人民一直在期待生活条件得到改善，或者至少是某种程度的正常化，但是他们一无所获。"

BBC和美国之音也遭到禁播

英国广播公司（BBC）说："在阿富汗人民面临动荡的时候，这是一个令人担忧的发展趋势。"

BBC国际部外语新闻总监卡法拉（Tarik Kafala）表示，有600多万阿富汗人在获取BBC "独立且公正的新闻报道"。他说，让他们能够访问这些新闻至关重要。

据德新社报道，塔利班还封锁了美国之音（VOA）在阿富汗的广播。

自塔利班2021年8月夺取政权以来，已有许多记者逃离阿富汗。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。