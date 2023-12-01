塔利班急寻投资与盟友 新任驻华大使抵达北京

（德国之声中文网）迄今为止，没有一个国家正式承认塔利班是阿富汗的合法政府。不过，包括中国在内的一些国家在阿富汗首都喀布尔设有大使馆。其他一些国家的外交使团则在当年塔利班对喀布尔发动猛烈攻势时已经关闭、撤离。

中国对于塔利班而言尤为重要。塔利班因为限制阿富汗妇女和女童的权利而在国际舞台上持续受到孤立，他们正在寻求外国投资和区域联盟。

阿富汗驻华新大使卡里米：中国是阿富汗的好邻居

根据塔利班发表的一份声明，中国外交部阿富汗事务特使岳晓勇在北京欢迎了阿富汗驻华新大使卡里米（Bilal Karimi）。美联社报道称，卡里米很年轻，约二十大几岁或三十岁出头，他此前没有驻外外交经验。卡里米向中国外交部礼宾司司长洪磊递交了国书。

在被任命为大使之前，卡里米曾在塔利班控制的政府中担任发言人，并与首席发言人穆贾希德（Zabihullah Mujahid）共事，穆贾希德与塔利班最高领导人关系密切。

塔利班在声明中说，洪磊对卡里米表示欢迎，称对他的任命是中国与阿富汗两国关系发展的重要一步。洪磊还称，卡里米的国书将在一个特别仪式上递交给中国国家主席习近平。

卡里米赞扬了中国对阿富汗的政策，尤其是不干涉阿富汗国内事务，并称中国是阿富汗的好邻居。

今年9月，中国成为全球首个向当今阿富汗派出新任大使的国家，受到了塔利班的隆重欢迎。9月13日，新任中国驻阿富汗大使赵星向塔利班政府递交国书。不过，北京没有说明这一举动是否意味着中国对塔利班政权的正式承认。

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塔利班抱怨缺乏国际认可

在过去两年来，塔利班一直试图控制阿富汗在海外的大使馆，有时还公开斥责一些东道国不予合作。

上周，阿富汗驻印度大使馆关闭，理由是该大使馆缺乏新德里的支持以及喀布尔没有合法政府。

塔利班副外长斯坦尼克扎伊（Abbas Stanikzai）告诉阿富汗官媒，一些国家不移交大使馆是出于政治考量或美国的压力。斯坦尼克扎伊称，包括驻印度大使馆在内的一些大使馆正在与塔利班作对。

"我们在孟买和海德拉巴设有领事馆，这些领事馆开放，并与外交部保持联系，每天都提供领事服务"，斯坦尼克扎伊对阿富汗国家广播电视台（RTA） 说，"两三天后，（阿富汗驻印度）大使馆将再次开放并提供服务"。

塔利班经常抱怨缺乏对其是阿富汗执政者的国际认可。他们没有阿富汗在联合国大会上的席位，该席位仍由西方支持的前阿富汗政府官员占据。本周早些时候，塔利班谴责将他们排除在迪拜的联合国气候变化大会（COP28）之外。

他们说，气候大会的组织者剥夺了阿富汗人的权利。阿富汗国家环境保护局（National Environmental Protection Agency of Afghanistan）表示，已经为今年的大会准备了一份全面计划，但却未被邀请。

国际社会排斥与塔利班接触的一个主要原因是塔利班对妇女和女童权利的限制。阿富汗是世界上唯一禁止女性接受教育的国家。妇女被禁止从事大多数工作、禁止进入公共场所。女童最多只能读到六年级，然后就不能继续接受教育，也不能上大学。

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（美联社等）

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