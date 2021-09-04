塔利班寻求与德国正式建交

（德国之声中文网）塔利班以阿富汗新掌权者的身份，要求德国给予外交承认并提供经济援助。塔利班发言人穆贾希德接受周日版《世界报》采访时说："我们希望（和德国）建立强大的正式外交关系。"

德国外长马斯（Heiko Maas）此前曾经表示，如果政治上存在可能性，并且当地安全局势允许，德国将会考虑重新派人员恢复设立德国驻喀布尔大使馆。

德国驻喀布尔大使馆资料照片

马斯还透露，德国已经在和塔利班进行接触，谈论话题包括如何将安全受威胁人员撤离该国等。这些人员主要是曾经为德国联邦国防军驻阿部队工作的当地人，记者，以及人权人士和女权捍卫者等。

联盟党的总理候选人拉舍特（Armin Laschet）批评政府未能及时地为这些当地雇员提供庇护。尽管美国总统拜登4月份就已经宣布要从阿富汗撤军，但是在之后的几个星期里，德国方面在如何安全撤离人员这方面却毫无准备。

反对党自民党（FDP）的外交事务代表拉姆斯多夫（Alexander Graf Lambsdorff）警告德国政府，不要满足塔利班的要求。"我们眼下只应该和这些伊斯兰主义者讨论如何救出更多需要保护人员的事宜，别的无需谈论"，他在接受德国媒体采访时说，"重新开放德国驻喀布尔大使馆绝对是为时过早。"他强调，尤其在这个时候，德国不应该（脱离欧盟的框架）单方面行动，不能让塔利班分裂欧洲的阴谋得逞。

美国警告：阿富汗面临内战威胁

美军参谋长联席会议主席米利上将（Mark Milley）警告称，阿富汗可能会发生内战。"我不知道塔利班是否有能力巩固权力，并成功组建政府"，他在接受"福克斯新闻"采访时说。

目前，在喀布尔东北方向的潘杰希尔省，塔利班仍然在和阿富汗民族抵抗阵线（NRFA）进行激烈的交火。双方都宣称自己在当地占有主导权。那里是塔吉克族的大本营，小马苏德（Ahmad Masood）所领导的民兵武装在潘杰希尔山谷一带安营扎寨。小马苏德的父亲是上世纪80年代阿富汗-苏联战争期间的游击队领导人。

今年8月，塔利班武装以摧枯拉朽之势，迅速攻占了阿富汗的大部分地区，并且夺取了对首都喀布尔的控制。根据卡塔尔方面的消息，喀布尔机场目前已经重新开放。

（路透社）

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