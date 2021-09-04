 塔利班寻求与德国正式建交 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.09.2021

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时政风云

塔利班寻求与德国正式建交

塔利班发言人在接受德国媒体采访时表示，希望能够从得到外交上的承认和经济上的援助。德国外长马斯曾表示在安全保障和政治局势允许的情况下，可以考虑重新恢复喀布尔使馆。关于德国政府在从阿富汗撤离人员的处理方式，也逐渐成为德国大选最后阶段的选战议题。

Afghanistan PK der Taliban

塔利班发言人穆贾希德（资料照片）

（德国之声中文网）塔利班以阿富汗新掌权者的身份，要求德国给予外交承认并提供经济援助。塔利班发言人穆贾希德接受周日版《世界报》采访时说："我们希望（和德国）建立强大的正式外交关系。"

德国外长马斯（Heiko Maas）此前曾经表示，如果政治上存在可能性，并且当地安全局势允许，德国将会考虑重新派人员恢复设立德国驻喀布尔大使馆。

Deutsche Botschaft in Kabul

德国驻喀布尔大使馆资料照片

马斯还透露，德国已经在和塔利班进行接触，谈论话题包括如何将安全受威胁人员撤离该国等。这些人员主要是曾经为德国联邦国防军驻阿部队工作的当地人，记者，以及人权人士和女权捍卫者等。

联盟党的总理候选人拉舍特（Armin Laschet）批评政府未能及时地为这些当地雇员提供庇护。尽管美国总统拜登4月份就已经宣布要从阿富汗撤军，但是在之后的几个星期里，德国方面在如何安全撤离人员这方面却毫无准备。

DW.COM

德国联邦内政部长泽霍费尔（Horst Seehofer）证实，多名在警方留有记录的阿富汗人也通过喀布尔撤离行动来到德国，其中包括被定罪的罪犯。

美国国务卿布林肯下周将访问美国空军位于德国莱茵兰-普法尔茨州的拉姆施泰因空军基地（Ramstein Air Base）。目前停留在德国境内等待进一步安置的阿富汗人人数在1.7万到1.9万之间。

由于阿富汗撤侨行动出现的混乱局面，德国政府、尤其是外交部长马斯成了众矢之的。而马斯本人则认为情报部门误判局势才造成了今天的严重被动。

美国国防部称喀布尔机场外周四发生多起袭击事件，造成大量人员伤亡。“伊斯兰国”阿富汗分支宣称对此负责。与此同时，美方撤离行动仍在进行。而德国宣布结束从阿富汗撤离人员的“空中桥梁”行动。美、英、澳此前均向目前仍停留在阿富汗的公民和签证持有者发出预警，喀布尔机场区域存在发生恐怖袭击的高风险。

反对党自民党（FDP）的外交事务代表拉姆斯多夫（Alexander Graf Lambsdorff）警告德国政府，不要满足塔利班的要求。"我们眼下只应该和这些伊斯兰主义者讨论如何救出更多需要保护人员的事宜，别的无需谈论"，他在接受德国媒体采访时说，"重新开放德国驻喀布尔大使馆绝对是为时过早。"他强调，尤其在这个时候，德国不应该（脱离欧盟的框架）单方面行动，不能让塔利班分裂欧洲的阴谋得逞。

美国警告：阿富汗面临内战威胁

美军参谋长联席会议主席米利上将（Mark Milley）警告称，阿富汗可能会发生内战。"我不知道塔利班是否有能力巩固权力，并成功组建政府"，他在接受"福克斯新闻"采访时说。

目前，在喀布尔东北方向的潘杰希尔省，塔利班仍然在和阿富汗民族抵抗阵线（NRFA）进行激烈的交火。双方都宣称自己在当地占有主导权。那里是塔吉克族的大本营，小马苏德（Ahmad Masood）所领导的民兵武装在潘杰希尔山谷一带安营扎寨。小马苏德的父亲是上世纪80年代阿富汗-苏联战争期间的游击队领导人。

今年8月，塔利班武装以摧枯拉朽之势，迅速攻占了阿富汗的大部分地区，并且夺取了对首都喀布尔的控制。根据卡塔尔方面的消息，喀布尔机场目前已经重新开放。

（路透社）

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