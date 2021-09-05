 塔利班宣布看守政府名单 拜登暗示北京「有安排」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.09.2021

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塔利班宣布看守政府名单 拜登暗示北京「有安排」

塔利班宣布成立伊斯兰主义的「看守政府」，名单出炉让不少人大失所望。人权团体也呼吁，目前积极介入的中俄两国应该关注妇女和儿童的权利。

Afghanistan Kabul | PK der Taliban: Sprecher Zabihullah Mujahid: Mullah Mohammad Hasan Akhundzada soll Taliban leiten

塔利班9月7日宣布看守政府名单。

DW.COM

塔尔半岛电视台此前援引阿富汗塔利班消息人士称，该组织已邀请中国等多个国家代表参加新政府成立活动。俄罗斯明确表示参加，而中国外交部则回应说，暂时无可提供的信息，但是支持阿富汗组建开放、包容、有广泛代表性的政府。

德国总理默克尔表示，为了能帮助德国公民和阿富汗雇员前往安全区域，应该与阿富汗塔利班展开谈判。阿富汗塔利班发言人表示欢迎默克尔访问阿富汗，同时他呼吁“所有留在国外，特别是待在德国的阿富汗难民回到自己的国家”。

阿富汗塔利班发言人穆贾希德6日宣布，阿富汗国内的战争已经结束，但反抗组织誓言要「继续战斗」。随着塔利班将成立新政府，阿富汗能恢复平静吗？

（德国之声中文网）塔利班周二(7日)成立伊斯兰主义的「看守政府」，发言人穆贾希德说，新政府领导人由毛拉·哈桑·阿克洪德（Mullah Hasan Akhund）担任，看守内阁职位都是暂代性质。

美联社报导，塔利班的看守内阁的主要职位大多由老将出任，过去20年间，他们领导塔利班对抗美军和政府军。塔利班政治委员会负责人巴拉达尔（Mullah Abdul Ghani Baradar）将担任副总理，塔利班创始人奥马尔的儿子雅库布(Mohammad Yaqoob)则将代理国防部长。

「看守政府」将继续保有文化和信息部及教育部的编制，以及难民和遣返部长。塔利班没有详细说明「看守政府」将持续多长时间，也没有提到举行选举的计划。

报导称，名单中似乎没有任何不是塔利班的人物，而这和国际社会要求的背道而驰。另外，塔利班还解散了妇女事务部，在此之前，塔利班曾暴力镇压了由妇女领导的抗议活动，反对在塔利班统治下限制她们的自由。

「看守政府」中也没有女性阁员，这是喀布尔的抗议人士持续呼吁的，因为妇女担心失去她们得来不易的权利。

中国做「安排」?

针对阿富汗情势，美国总统拜登周二(7日)说，他确信塔利班8月15日在阿富汗夺取政权后，中国将试图与塔利班达成非正式协议。

当被问及他是否担心中国会资助塔利班，这个遭到美国制裁的组织时，拜登向记者表示：「中国对塔利班确实有意见。所以他们会试图与塔利班达成一些协议。巴基斯坦、俄罗斯和伊朗也是如此。他们都在试图厘清他们现在该怎麽做。」

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美国总统拜登确信中国将试图与塔利班达成非正式协议。（资料照片）

美国及其七国集团的盟友已经同意共同协调他们对塔利班的回应，且美国已经阻止塔利班获得阿富汗的外汇存底，这些资金大部分由纽约联邦储备局持有，以确保他们履行尊重妇女权利和国际法的承诺。

不过专家表示，若中国、俄罗斯对塔利班提供资助，美国与盟国的这种经济杠杆将会失效。

二十国集团轮值主席国意大利正试图就阿富汗问题举行类似20国集团的会议，但尚未宣布日期。路透社指出，这表明该集团意见仍不一致。

中国外长王毅8月29日应约与美国国务卿布林肯通电话，他表示各方有必要同塔利班进行接触，积极引导。

中国没有正式承认塔利班是阿富汗的新统治者，但王毅在7月接待了塔利班政治委员会负责人巴拉达尔，之后他被任命为副总理。王毅并表示，安理会若要采取任何行动，都应有助於缓和而不是激化矛盾，有助於阿富汗局势平稳过渡而不是重陷动乱。

人权团体：联合国别抛弃阿富汗人

与此同时，国际人权组织元老会（The Elders）主席玛丽·罗宾逊（Mary Robinson）周二(7日)敦促联合国安理会不要抛弃阿富汗的妇女和儿童，并呼吁北京和莫斯科向阿富汗的塔利班施压。

爱尔兰前总统罗宾逊在安理会关于全球和平与安全的会议上说：「妇女的权利不是西方的权利」。

Afghanistan Kabul Demonstration gegen Pakistan

多名阿富汗女性7日在巴基斯坦大使馆外集会抗议，塔利班对空鸣枪，驱散人群。

她指出，20年来，阿富汗在性别平等和妇女权利通过宪法、立法和政策改革而取得，非常不容易，但是，在美国军队撤出阿富汗的推动下，上个月塔利班的闪电式的接管，现在有可能颠覆这些进展。

罗宾逊也说：「我们不能允许阿富汗的妇女和女孩被剥夺这些权利，包括离开该国的权利。」她表示，安全理事会成员不能让她们失望。并补充说，联合国的最高机构「现在必须比它在8月底通过的决议走得更远」，该决议呼吁为希望离开该国的阿富汗人提供安全的离开。

她说：「我特别呼吁中国和俄罗斯，在你们与塔利班打交道时，要提醒他们意识到妇女参与社会和男女平等受教是无法谈判的，这必须得到保护」。

（美联社、法新社、路透社）

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