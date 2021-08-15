塔利班宣布战争结束 德专家：中国将谨慎行事

(德国之声中文网) 在周一（8月16日）的中国外交部例行记者会上，发言人华春莹对“中国政府是否打算承认或者是在什么情况下将会承认塔利班掌权的政府？”做出回应。华春莹说，中方在充分尊重阿富汗国家主权以及国内各派别意愿的基础上，同阿富汗塔利班等保持着联系和沟通，一直在为推动政治解决阿富汗问题发挥建设性的作用。

“阿富汗塔利班方面多次表示，希望同中方发展良好关系，期待中方参与阿富汗重建与发展，决不允许任何势力利用阿富汗领土做危害中国的事情，我们对此表示欢迎”，华春莹说，并表示，长期以来，中方始终尊重阿富汗的主权独立和领土完整，始终不干涉阿富汗内政，始终奉行面向全体阿富汗人民的友好政策，中方尊重阿富汗人民自主决定自身命运前途的权利，愿意继续同阿富汗发展睦邻友好合作关系，为阿富汗和平与重建发挥建设性作用。

华春莹也表示，目前中国驻阿富汗使馆仍在正常运作，大部分在阿富汗的中国公民已经在使馆的安排下回国，但仍有部分人自愿留下，中国驻阿富汗使馆会同他们保持联系，强调有关人员目前安全。

德国专家：中方不会贸然行事

德国马歇尔基金会的中国外交政策专家斯莫尔（Andrew Small）对德国之声表示，“下面中国将谨慎行事”。他说，中方已经公开表明愿意与塔利班合作，但中方可能不会急于承认塔利班是阿富汗合法政府。对于新政府的外交承认是一个筹码，中方没有理由贸然行事。他表示，中方会与塔利班寻求确保双边优先事项——特别是在针对维族人的问题，同时也会与其他几个大国合作引导阿富汗的政治过渡，控制风险。

斯莫尔说，中方现在有几张牌可以打。“比如，塔利班如何在外交上得到承认？中国在安理会有否决权。塔利班也知道，从长远来看，中国将是阿富汗唯一的经济支持。中国一犹豫，阿富汗就得不到支持。”

加尼：离开是为了避免流血事件

随着塔利班16日在阿富汗各地的军事行动中重新掌权，西方国家加紧从首都疏散其公民。当塔利班武装分子15日进入阿富汗首都喀布尔之际，阿富汗总统加尼 (Ashraf Ghani) 逃离该国，并在一则社交媒体贴文中声称，他离开阿富汗是为了避免流血事件。

加尼在贴文中表示，自己面临艰难抉择，而过去20年的战争中，阿富汗已有无数人丧命，上百万的喀布尔市民的命运与喀布尔的安全都处於危险中。他写道：「避免血流成河，我想最好还是离开。塔利班用他们的剑与枪赢得胜利，现在他们必须保护同胞的尊严丶财富与自尊。他们正面临新的历史考验，他们要捍卫阿富汗的名声和荣誉，或优先考量其他层面。」

俄罗斯方面：加尼乘坐装满现金的汽车逃离

据俄新社报道，俄罗斯驻喀布尔大使馆周一表示，阿富汗总统加尼是带着装满了现金的一架直升机和四辆汽车逃离了阿富汗，不过因为钱多到装不下，所以有一些没能带走。

俄新社援引俄罗斯驻喀布尔大使馆发言人伊申科（Nikita Ishchenko）的话说：“加尼逃离阿富汗的方式最能说明问题。……四辆汽车装满了钱，他们试图将另一部分钱塞进一架直升机，但不是所有的钱都能塞进去。一些钱被丢在停机坪“。

这位发言人也向路透社讲述了此事，称信息来源是目击者。路透社表示无法确认这一说法的真实性。

俄罗斯表示，将在喀布尔保留一个外交机构，并希望与塔利班发展关系，同时称不急于承认他们（塔利班）是该国的统治者，将密切观察他们的行为。

“阿富汗战争已经结束！” 塔利班接管了总统府 过去几天，塔利班发起的攻势简直锐不可当。国际驻阿部队开始撤军后还不到三个月，极端伊斯兰主义的塔利班就已经占领了位于首都喀布尔的总统府。

“阿富汗战争已经结束！” 极端伊斯兰主义者宣称要“解决问题” 塔利班发言人纳伊姆（Mohammad Naeem）说：”阿富汗战争已经结束。我们恳请各国和国际机构和我们坐下来开展对话，以便解决所有尚存的问题。” 他表示，阿富汗很快就会建立新政府。

“阿富汗战争已经结束！” 塔利班旗帜几乎插满全境 阿富汗全境很多地方已经插上了塔利班的旗帜，这是昆都士市中心的场景。数天前，塔利班几乎不费吹灰之力轻取这一东北重镇，曾令西方国家震惊和不解。德国联邦军曾长期在这里驻防。

“阿富汗战争已经结束！” 警车成了塔利班的战利品 过去20年里，美国斥资无数，为阿富汗政府军和警察力量提供培训和装备。大批政府军官兵缴械投降后，这些先进装备就成了塔利班的战利品。图为喀布尔机场附近，塔利班武装人员驾驶缴获的警车正在巡逻。

“阿富汗战争已经结束！” 阿富汗总统加尼已逃亡境外 上图是周六阿富汗总统加尼在电视上发表安民告示的画面，而一天之后，据半岛电视台援引总统保镖的消息报道称，加尼总统已经逃往乌兹别克斯坦首都。

“阿富汗战争已经结束！” 大批喀布尔市民开始逃难 周日，逃难的车辆将喀布尔街头挤得水泄不通。媒体报道称，塔利班已经下令不得阻挡难民出逃。一些人徒步抵达喀布尔机场，希望得到乘机出逃的机会。

“阿富汗战争已经结束！” 人满为患的喀布尔机场 很多国家已经呼吁本国公民立即离开阿富汗。办理登机手续的窗口前，几天来一直人满为患。德国政府也开启了疏散本国侨民的紧急行动。

“阿富汗战争已经结束！” 疏散行动仍在进行 德国外交部长马斯表示：“我们将尽一切努力，在今后几天内将我国公民和阿富汗助手们接回德国。”周日晚间，德国联邦军的运输机已启程飞往阿富汗，以协助撤侨行动。 作者: Christian Walz



一位塔利班发言人说，战争已经结束，阿富汗人民将很快了解新政权将以什么形式组成。在华盛顿，反对美国总统拜登从阿富汗撤军的人说，由于美国政府部署了更多的美国军队帮助疏散美国平民，混乱是由领导层的失败造成的。

一夜之间，人们关注的焦点是在喀布尔机场，数百名试图逃离该国的阿富汗人正在那里等待航班，一些人在黑暗中拖着行李穿过跑道。机场的一位消息人士告诉路透社，由于航班停止起飞，无法获得机位的人之间发生了一些冲突。

欧美各国持续疏散公民

阿富汗当地电视台1TV报道说，天黑后喀布尔传来了多起爆炸声，但周日白天该市基本保持平静。援助组织Emergency说，有80名伤患被送到其位于喀布尔的医院，该医院周日晚间已经全满，只接收有生命危险的伤患。

目前各界不清楚阿富汗总统加尼的去向，也不清楚在塔利班横扫阿富汗之后，权力究竟会如何转移。塔利班政治办公室的发言人告诉半岛电视台，该组织希望与国际社会保持良好关系。

半岛电视台早些时候播放了疑似是塔利班指挥官与几十名武装战士在阿富汗总统府的画面。喀布尔的一些社交媒体用户称加尼为懦夫，表示因为他让阿富汗陷入混乱。

与此同时，一位美国国防部高级官员周日晚间告诉路透社，到目前为止，大约有500人被疏散，其中大部分是美国人，当所有的美国部队都抵达喀布尔时，预计每天被疏散的美国人会高达5000人。

包括法国丶德国和荷兰在内的欧洲国家也表示，它们正在努力将公民以及一些阿富汗雇员送出该国。俄罗斯则表示，该国认为暂时没有必要撤离其大使馆。土耳其说其大使馆将继续运作。

同日，联合国秘书长古特雷斯 (Antonio Guterres) 敦促塔利班和阿富汗各方保持最大限度的克制，并对阿富汗妇女和女童的未来表示特别关注。

联合国发言人杜加里克(Stephane Dujarric)15日在一份声明中说：「在受战斗影响最严重的社区，继续有严重侵犯人权相关的报告。所有虐待行为必须停止。古特雷斯呼吁塔利班和所有其他各方确保......所有人民的权利和自由得到尊重和保护。他特别关注妇女和女孩的未来，她们来之不易的权利必须得到保护。」

环时：中国可参与阿富汗战後重建

同日，中国官媒《环球时报》发布一篇报导，引述不具名中国专家的说法表示，西方国家认为中国可能会派兵填补美国留下的真空是毫无根据的猜测。环时写道：「中国最多只能在发生大规模人道主义危机时撤离中国公民，或者在这个饱受战争蹂躏的国家恢复安全和稳定时，为战后重建和发展作出贡献，推进中国提出的一带一路倡议的项目。」

中国兰州大学阿富汗研究中心主任朱永彪告诉《环球时报》，塔利班的势力扩展比预期的要快。他说，之前全世界许多观察家表示担心塔利班的军事行动会造成大规模的人道主义危机，但事实上到目前为止，塔利班的表现并不差。

他表示：「我们没有看到大屠杀，也没有看到妇女被虐待，大多数主要城市都是不战而胜。对塔利班有一些指责，但我们还没有看到确凿的证据。尽管塔利班部队已经进入喀布尔，美国大使馆的撤离工作也没有被打断或受到攻击。所有这些都表明，战争不会以暴力方式结束。」

新华社则在14日发布评论，称分析人士表示，美国派军到阿富汗协助撤离外交人员，是以一种「极不负责任的方式来结束这场战争，结果搬起石头砸自己的脚，带来一场更严重的混乱。」

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