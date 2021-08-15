塔利班宣布战争结束 中专家：塔利班表现不差

(德国之声中文网) 随着塔利班16日在阿富汗各地的军事行动中重新掌权，西方国家也加紧从首都疏散其公民。当塔利班武装分子15日进入阿富汗首都喀布尔之际，阿富汗总统加尼 (Ashraf Ghani) 逃离该国，并在一则社交媒体贴文中声称，他离开阿富汗是为了避免流血事件。

加尼在贴文中表示，自己面临艰难抉择，而过去20年的战争中，阿富汗已有无数人丧命，上百万的喀布尔市民的命运与喀布尔的安全都处於危险中。他写道：「避免血流成河，我想最好还是离开。塔利班用他们的剑与枪赢得胜利，现在他们必须保护同胞的尊严丶财富与自尊。他们正面临新的历史考验，他们要捍卫阿富汗的名声和荣誉，或优先考量其他层面。」

一位塔利班发言人说，战争已经结束，阿富汗人民将很快了解新政权将以什么形式组成。在华盛顿，反对美国总统拜登从阿富汗撤军的人说，由于美国政府部署了更多的美国军队帮助疏散美国平民，混乱是由领导层的失败造成的。

一夜之间，人们关注的焦点是在喀布尔机场，数百名试图逃离该国的阿富汗人正在那里等待航班，一些人在黑暗中拖着行李穿过跑道。机场的一位消息人士告诉路透社，由于航班停止起飞，无法获得机位的人之间发生了一些冲突。

欧美各国持续疏散公民

阿富汗当地电视台1TV报道说，天黑后喀布尔传来了多起爆炸声，但周日白天该市基本保持平静。援助组织Emergency说，有80名伤患被送到其位于喀布尔的医院，该医院周日晚间已经全满，只接收有生命危险的伤患。

目前各界不清楚阿富汗总统加尼的去向，也不清楚在塔利班横扫阿富汗之后，权力究竟会如何转移。塔利班政治办公室的发言人告诉半岛电视台，该组织希望与国际社会保持良好关系。

半岛电视台早些时候播放了疑似是塔利班指挥官与几十名武装战士在阿富汗总统府的画面。喀布尔的一些社交媒体用户称加尼为懦夫，表示因为他让阿富汗陷入混乱。

与此同时，一位美国国防部高级官员周日晚间告诉路透社，到目前为止，大约有500人被疏散，其中大部分是美国人，当所有的美国部队都抵达喀布尔时，预计每天被疏散的美国人会高达5000人。

包括法国丶德国和荷兰在内的欧洲国家也表示，它们正在努力将公民以及一些阿富汗雇员送出该国。俄罗斯则表示，该国认为暂时没有必要撤离其大使馆。土耳其说其大使馆将继续运作。

同日，联合国秘书长古特雷斯 (Antonio Guterres) 敦促塔利班和阿富汗各方保持最大限度的克制，并对阿富汗妇女和女童的未来表示特别关注。

联合国发言人杜加里克(Stephane Dujarric)15日在一份声明中说：「在受战斗影响最严重的社区，继续有严重侵犯人权相关的报告。所有虐待行为必须停止。古特雷斯呼吁塔利班和所有其他各方确保......所有人民的权利和自由得到尊重和保护。他特别关注妇女和女孩的未来，她们来之不易的权利必须得到保护。」

环时：中国可参与阿富汗战後重建

同日，中国官媒《环球时报》发布一篇报导，引述不具名中国专家的说法表示，西方国家认为中国可能会派兵填补美国留下的真空是毫无根据的猜测。环时写道：「中国最多只能在发生大规模人道主义危机时撤离中国公民，或者在这个饱受战争蹂躏的国家恢复安全和稳定时，为战后重建和发展作出贡献，推进中国提出的一带一路倡议的项目。」

中国兰州大学阿富汗研究中心主任朱永彪告诉《环球时报》，塔利班的势力扩展比预期的要快。他说，之前全世界许多观察家表示担心塔利班的军事行动会造成大规模的人道主义危机，但事实上到目前为止，塔利班的表现并不差。

他表示：「我们没有看到大屠杀，也没有看到妇女被虐待，大多数主要城市都是不战而胜。对塔利班有一些指责，但我们还没有看到确凿的证据。尽管塔利班部队已经进入喀布尔，美国大使馆的撤离工作也没有被打断或受到攻击。所有这些都表明，战争不会以暴力方式结束。」

新华社则在14日发布评论，称分析人士表示，美国派军到阿富汗协助撤离外交人员，是以一种「极不负责任的方式来结束这场战争，结果搬起石头砸自己的脚，带来一场更严重的混乱。」

(路透社等)

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