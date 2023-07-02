塔利班夺权后 阿富汗平民遇害数字明显下降

（德国之声中文网）联合国阿富汗援助团（UNAMA）在6月27日发布的一份报告中表示，自塔利班2021年掌权以来，共有 3774 名平民伤亡——其中包括死亡人数和受伤人数。

这份报告称，2021年8月中旬至2023年5月期间，阿富汗共有1095名平民死亡。死者中有92名妇女和287名儿童。

与塔利班夺权之前相比，死亡人数大幅下降——据联合国估计，仅 2020年就有超过3035名平民被杀。

联合国担忧致命袭击

联合国这份新出台的报告指出，大部分死亡是由安装在“人口稠密地区，包括礼拜场所、学校和市场”的简易爆炸装置造成的。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 喀布尔机场发生血腥袭击事件 8月26日，阿富汗喀布尔机场外发生两起自杀式炸弹袭击事件。爆炸造成170名阿富汗平民丧生，13名美军士兵在袭击中遇难。这是十年来美军在阿富汗伤亡最严重的事件。 爆炸事件后，“伊斯兰国”（IS）的一个分支组织声称对这次袭击负责。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 “伊斯兰国呼罗珊分支” 宣布对袭击事件负责的是IS在中亚地区的分支“伊斯兰国呼罗珊”（Islamic State Khorasan）。该组织此前也曾发动致命袭击，认为塔利班过于温和。“伊斯兰国”属于伊斯兰教的萨拉菲主义运动；而塔利班主要是德奧班迪教派。一段时间以来，塔利班与“伊斯兰国呼罗珊”多次交火。塔利班方面表示，至少28名塔利班成员在周四的爆炸事件中丧生。在这次爆炸事件前，据通讯社援引军方消息，塔利班曾在检查站拦截并杀死了几名IS刺客。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 他们在战争的最后一刻阵亡 13名在炸弹袭击中身亡的美国士兵遗骸被运回故乡。这场战争开始时塔利班在台上，结束时塔利班回到台上，人们不禁发问，这场战争的意义何在？

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 “我们会让你们付出代价” 拜登在8月26日晚的电视演说中表示，“我们不会原谅，也不会忘记。我们将追捕你们，让你们付出代价。”他表示美国的疏散行动将继续进行，维持在8月31日前撤离的目标。五角大楼也对喀布尔可能发生新的恐怖袭击保持高度警惕。在塔利班接管后，美国及其盟国紧急撤离其在阿富汗的公民、当地员工。截至8月26日，德国已经结束了相关救援撤离行动，比8月31日的最后期限提前了5天。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 塔利班接管了总统府 国际驻阿部队开始撤军后还不到三个月，极端伊斯兰主义的塔利班就已经接管了全国大部分地区。8月15日，塔利班武装占领了位于首都喀布尔的总统府。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 极端伊斯兰主义者宣称要“解决问题” 塔利班发言人纳伊姆（Mohammad Naeem）说：”阿富汗战争已经结束。我们恳请各国和国际机构和我们坐下来开展对话，以便解决所有尚存的问题。” 他表示，阿富汗很快就会建立新政府。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 塔利班旗帜几乎插满全境 阿富汗全境很多地方已经插上了塔利班的旗帜，这是昆都士市中心的场景。8月初，塔利班几乎不费吹灰之力轻取这一东北重镇，曾令西方国家震惊和不解。德国联邦军曾长期在这里驻防。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 警车成了塔利班的战利品 过去20年里，美国斥资无数，为阿富汗政府军和警察力量提供培训和装备。大批政府军官兵缴械投降后，这些先进装备就成了塔利班的战利品。图为喀布尔机场附近，塔利班武装人员驾驶缴获的警车正在巡逻。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 阿富汗总统加尼已逃亡境外 8月14日阿富汗总统加尼在电视上发表安民告示的画面，而一天之后，据半岛电视台援引总统保镖的消息报道称，加尼总统已经逃往乌兹别克斯坦首都。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 西式广告隐身 听说塔利班已攻入喀布尔，当地一家美容院急忙遮盖橱窗上有性感画面的广告。民众意识到，在推崇伊斯兰极端主义的塔利班管制下，此类图像可能引来麻烦。喀布尔街头几乎已看不到女性的身影。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 大逃亡 总统逃亡，政府离散，许多阿富汗人心中只剩下一个念想：逃吧！成千上百的他们涌向喀布尔机场，希望能搭乘西方国家的撤侨专机离开。其中有很多人曾为西方驻军、国际机构和发展援助项目工作，担心因此遭到塔利班的报复。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 悲剧性一幕 8月16日，令人难以置信的画面震惊全球：一家美军飞机启动后，很多绝望的阿富汗人在跑道上追跑，甚至爬到飞机底部，最后造成7人死亡。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 撤离：争分夺秒 西方国家加快撤离侨民、机构和需要保护的阿富汗人。美国与塔利班达成的撤离最后期限是8月31日，后者拒绝延长。一旦没有美军的安全保障，其他国家的人员也无法继续留在当地。法国宣布于26日结束撤离行动，德国预计27日起不再执行撤离飞行。



尽管自塔利班上台以来自杀式袭击的数量有所下降，但联合国报告对袭击事件的“致命性”表示担忧。

由于所谓“伊斯兰国”极端组织的持续威胁，安全挑战仍然特别严峻。联合国阿富汗援助团表示，“伊斯兰国”对阿富汗的大部分袭击事件负责。

报告补充说，这些暴力事件发生的同时，阿富汗正遭受全国性的经济困境和金融危机。

报告还表示，自塔利班接管政权以来，阿富汗获得的捐助资金急剧下降，袭击受害者难以获得“医疗、经济和心理支持”。

塔利班称全国各地安全已得到保障

塔利班政府的外交部在回应这份联合国报告时表示，“全国各地的安全都得到了保障”。他们认为礼拜场所的安全是其优先事项。

塔利班政府说，他们对“伊斯兰国”组织进行了多次突袭，重点是确保“及时采取行动，根除恐怖分子的避难所”。

联合国机构要求塔利班政府对人民的安全负责。

阿富汗一落千丈 食品匮乏 根据联合国世界粮食计划署（WFP）的分析，阿富汗人口中几乎有一半，即1970万人，目前受严重饥饿威胁，就像此图上的喀布尔，依靠食品救援。当局一发言人称：“全国各地饥馑现象持续，其规模前所未见。”

阿富汗一落千丈 干旱和经济危机 图是坎大哈附近地区农人收割小麦情景。阿富汗全境长期干旱、经济危机严重。根据世界粮食计划署提供的数字，作为世界上最大的粮食援助计划的一部分，仅今年，该国就有2200万人依赖品救助。为此，联合国需筹款14亿美元以继续实施其阿富汗计划。

阿富汗一落千丈 女性权利越来越受限 这里是喀布尔一检查站。尽管塔利班最初称，会比1996年至2001年第一次执政期间克制些，但尤其是妇女和女孩子的权利受到越来越多限制。她们被剥夺接受中等教育的机会，不再被允许单独出行，在公共场合必须完全遮面。

阿富汗一落千丈 抗议新法规 在首都喀布尔，发生反对新法规的抗议活动。一名抗议者说：“我们要求被承认是生命体，是人，不是被关在房子一角的奴隶。”

阿富汗一落千丈 15美元一件的罩袍 喀布尔一罩袍经销商说，宣布新的着装规定后数天，罩袍价格涨了30%。目前，价格回落正常水平，原因是，商家发现，对罩袍的需求根本没增加。他表示，塔利班青睐罩袍，但对妇女来说，它往往是最后选项。

阿富汗一落千丈 禁止男女同进餐馆 赫拉特（ Herat ）市一摊位。在这个位于阿富汗西部的被认为相对自由的城市，男女不再被允许一起外出吃饭。一餐馆老板证实，尽管这对餐馆业务有很大负面影响，他也必须遵循这一指令，否则，他很可能马上就得裁员。

阿富汗一落千丈 国际社会反应 塔利班的新规定——此图显示其创始人穆罕默德-奥马尔毛拉逝世周年纪念活动——正引起国际社会关注。新近召开的七国集团外长会议发表声明，谴责塔利班当局实施越来越多的限制性措施。声明强调：必须采取紧急步骤，“解除对妇女和女孩的限制"。 作者: Philipp Böll



塔利班于2021年8月夺取阿富汗政权，当时北约军队经历此地二十年战争后正在从该国撤军，距离完全撤离仅剩几周时间。

塔利班领导层坚称，他们在阿富汗“濒临崩溃”时接管了政权，并“成功地将国家和政府从危机中拯救出来”。

尽管塔利班最初承诺建立温和的政府，但在取得政权后却实施了严厉的管制。小学六年级之后，女孩不再被允许上学，阿富汗妇女被禁止参与公共生活和大多数工作。

（美联社、路透社）

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