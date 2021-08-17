塔利班发表首次谈话 承诺致力和平与尊重妇女权利

(德国之声中文网) 塔利班17日在阿富汗政府垮台后首次向媒体发表谈话，试图将自己描绘得更加温和。塔利班发言人穆贾希德(Zabihullah Mujahid)在谈话中向阿富汗人承诺实行大赦，说不会进行任何报复，即便是那些与西方军队合作的人。他说：「我们向你们保证，没有人会去盘问为何那些人帮助西方军队。」

他也说塔利班希望与其他国家建立和平关系，并将在伊斯兰法的框架内尊重妇女的权利。穆贾希德表示：「我们不想要任何内部或外部敌人。」

穆贾希德还发誓要尊重妇女的权利，允许他们工作和接受教育，并说妇女将在伊斯兰教允许的框架内，在社会中扮演活跃的角色。他说：「我们致力于让妇女按照伊斯兰教的原则工作。」

塔利班的另一位发言人沙欣（Suhail Shaheen）说，他们不会像上次统治阿富汗时那样，强制妇女穿覆盖整个头部与身体的全罩袍。他告诉英国的天空新闻：「罩袍不是女性唯一能穿的头巾。我们会有不同类型的头巾，不限于罩袍。」

此外，他说妇女可以接受小学到高等教育，可能包含大学层级的教育。沙欣说：「我们已经在国际会议丶莫斯科会议和在多哈举行的会议上宣布了这项政策。」

穆贾希德还说，塔利班希望私营媒体「保持独立」，但强调记者「不应违背国家价值观」。

美英元首讨论阿富汗议题

同日，美国总统拜登与英国首相约翰逊针对阿富汗局势进行了谈话，这是自塔利班控制阿富汗以来，拜登首次与与另一位世界领导人讨论阿富汗议题。白宫表示，拜登和约翰逊「赞扬了他们的军事和文职人员的勇敢和专业精神」，也表示两国都正在努力将公民和盟友从该国撤离。

欧盟的外交政策负责人博雷尔 (Josep Borrell) 在会後发表声明表示，在塔利班重新掌权后，欧盟只有在塔利班尊重基本权利并防止「恐怖组织」利用阿富汗领土的情况下，才会与该组织所领导的政府合作。

白宫表示，两位领导人同意，在塔利班掌权的情况下，需要与盟国就阿富汗的未来援助和支持进行密切协调。约翰逊目前担任七国集团的主席，白宫说约翰逊下周将召开该集团的虚拟会议，讨论阿富汗的发展方向。

欧盟：愿在保障人权的前提下与塔利班合作

此外，欧盟成员国外交部长周二针对阿富汗议题召开紧急会议，欧盟的外交政策负责人博雷尔 (Josep Borrell) 在会後发表声明表示，在塔利班重新掌权后，欧盟只有在塔利班尊重基本权利并防止「恐怖组织」利用阿富汗领土的情况下，才会与该组织所领导的政府合作。

他说，为了解决阿富汗日益恶化的人道局势，欧盟将继续向阿富汗人民提供援助。他在公开声明中说：「欧盟与任何未来的阿富汗政府合作的条件是：和平和包容的解决方案，尊重所有阿富汗人的基本权利，包括妇女丶青年和少数民族，以及尊重阿富汗的国际义务，致力于打击腐败和防止恐怖组织利用阿富汗的领土。」

博雷尔呼吁各方允许向有需要的阿富汗妇女丶男子和儿童，和阿富汗境内大量流离失所的人提供安全和人道援助。他说：「欧盟呼吁塔利班在任何情况下都要尊重他们在国际法下的义务。欧盟还将支持阿富汗的邻国去应对该国情势可能带来的负面效应，包含越来越多的难民外流的状况。」

博雷尔表示，欧盟的首要任务是将欧盟工作人员和阿富汗的协助人员从喀布尔撤离。他说：「我们必须与喀布尔当局取得联系......塔利班已经赢得了战争，所以我们将不得不与他们对话。」

(路透社、美联社)

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