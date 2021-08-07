塔利班发动攻势 已占领三座省会

（德国之声中文网）当地政府证实，在阿富汗北部的昆都士，阿富汗政府军正在同塔利班武装展开激战。当地一名政府官员对法新社表示，双方在市内很多街区展开了巷战，而塔利班显然已经占据军事优势。部分政府军士兵已经撤退至机场。塔利班方面则宣称，他们已经全面掌控了昆都士。

塔利班早在几周前就已包围了昆都士，不过迄今为止只有城区外围发生战斗的报道。阿富汗战争期间，从2003年至2013年，德国联邦军官兵曾驻守昆都士，负责阿富汗北部的安全。







政府官员向德新社证实，随着萨尔普勒（Sar-i Pul）被塔利班攻陷，目前塔利班已经控制了三个省会城市，萨尔普勒市内的主要政府建筑已经被塔利班接手。政府官员已经撤退至距离市中心一公里处的一个军事基地。但该基地目前也已被塔利班包围，并受到火炮袭击。这名政府官员表示，萨尔普勒省已经基本被塔利班所控制，尚未失守的地方目前已经仅限于巴尔察普县（ Balchab）。

今年五月，美国和北约开始从阿富汗撤军后，阿富汗安全力量同塔利班在该国多个区域展开激战。此前就已掌控大部分乡村地区的塔利班武装目前加强了对各个省会城市的攻势。此外，他们还控制了一部分边境口岸。

上周五，同伊朗接壤的尼姆鲁斯省会萨兰奇（Sarandsch）在基本未遇到抵抗的情况下，被塔利班占领。这也是2016年以来，塔利班占领的第一个省会城市。周六，朱兹詹省的首府希比尔甘市（ Schiberghan）也被塔利班接管。这里曾是地方军阀、阿富汗前副总统杜斯图姆(Raschid Dostum )的权力中心。

目前，同伊朗接壤的赫拉特以及位于南部的坎大哈等重要省会城市的情况也不容乐观。

另据德国媒体报道，德国政府上周曾同塔利班代表在卡塔尔首都多哈举行秘密会谈。德国外交部证实了双方举行会谈的消息，但拒绝透露更多细节。而七月28日，阿富汗塔利班高层曾派团出访北京。中国媒体报道称，中方希望阿富汗塔利班能够同“东伊运”等组织划清界限。塔利班方面也承诺，绝不允许任何势力阿富汗做危害中国的事情。而阿富汗驻华大使卡伊姆则在8月5日表示，阿富汗政府对中方立场抱有信心，希望中国可以成为阿政府与塔利班沟通的渠道。

（法新社，德新社）

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