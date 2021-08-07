 塔利班发动攻势 已占领三座省会 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.08.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

塔利班发动攻势 已占领三座省会

阿富汗北部省会城市昆都士被塔利班攻取显然已经只是时间问题。过去三天内，塔利班已经控制了三座省会城市。

Afghanistan Symbolbild Vormarsch der Taliban Kunduz

（德国之声中文网）当地政府证实，在阿富汗北部的昆都士，阿富汗政府军正在同塔利班武装展开激战。当地一名政府官员对法新社表示，双方在市内很多街区展开了巷战，而塔利班显然已经占据军事优势。部分政府军士兵已经撤退至机场。塔利班方面则宣称，他们已经全面掌控了昆都士。

塔利班早在几周前就已包围了昆都士，不过迄今为止只有城区外围发生战斗的报道。阿富汗战争期间，从2003年至2013年，德国联邦军官兵曾驻守昆都士，负责阿富汗北部的安全。

Afghanistan Symbolbild Vormarsch der Taliban Kunduz

昆都士失守显然已是时间问题，图为今年七月阿富汗政府军在昆都士市内巡逻。



DW.COM

据德国媒体报道，联邦德国政府和激进的伊斯兰塔利班的代表上周曾秘密会谈，地点是卡塔尔首都多哈。 

中国外长王毅28日与塔利班代表在天津会晤，表示他希望塔利班在阿富汗重建过程中扮演重要角色，塔利班也承诺不允许任何组织运用阿富汗来对付中国。

美国宣布自阿富汗撤军後，各国都聚焦中国在其中会扮演什麽角色。德国之声访问两位专家，分析在塔利班极有可能重掌阿富汗政权的前提下，中国将如何布局并捍卫其利益。

在与塔利班作战近20年后，美国宣布8月31日结束在阿富汗的军事使命。对此，北京批评美方“不负责任”、一走了之留下了巨大“安全黑洞”。而“谁来填补美国所留下的真空”的问题也引发外界关注。

政府官员向德新社证实，随着萨尔普勒（Sar-i Pul）被塔利班攻陷，目前塔利班已经控制了三个省会城市，萨尔普勒市内的主要政府建筑已经被塔利班接手。政府官员已经撤退至距离市中心一公里处的一个军事基地。但该基地目前也已被塔利班包围，并受到火炮袭击。这名政府官员表示，萨尔普勒省已经基本被塔利班所控制，尚未失守的地方目前已经仅限于巴尔察普县（ Balchab）。

今年五月，美国和北约开始从阿富汗撤军后，阿富汗安全力量同塔利班在该国多个区域展开激战。此前就已掌控大部分乡村地区的塔利班武装目前加强了对各个省会城市的攻势。此外，他们还控制了一部分边境口岸。

上周五，同伊朗接壤的尼姆鲁斯省会萨兰奇（Sarandsch）在基本未遇到抵抗的情况下，被塔利班占领。这也是2016年以来，塔利班占领的第一个省会城市。周六，朱兹詹省的首府希比尔甘市（ Schiberghan）也被塔利班接管。这里曾是地方军阀、阿富汗前副总统杜斯图姆(Raschid Dostum )的权力中心。

目前，同伊朗接壤的赫拉特以及位于南部的坎大哈等重要省会城市的情况也不容乐观。

China Tianjin | Talibanführer Mullah Abdul Ghani Baradar trifft Außenminister Wang Yi

七月28日，中国外长王毅同塔利班领导人巴拉达尔在北京举行会谈。

另据德国媒体报道，德国政府上周曾同塔利班代表在卡塔尔首都多哈举行秘密会谈。德国外交部证实了双方举行会谈的消息，但拒绝透露更多细节。而七月28日，阿富汗塔利班高层曾派团出访北京。中国媒体报道称，中方希望阿富汗塔利班能够同“东伊运”等组织划清界限。塔利班方面也承诺，绝不允许任何势力阿富汗做危害中国的事情。而阿富汗驻华大使卡伊姆则在8月5日表示，阿富汗政府对中方立场抱有信心，希望中国可以成为阿政府与塔利班沟通的渠道。

 

（法新社，德新社）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。 

 


 

相关内容

Dawa Khan Minapal, Leiterin des Informations- und Medienzentrums der afghanischen Regierung, wurde getötet. Der Chef des Medienzentrums der afghanischen Regierung (GMIC), Dawa Khan Minapal, ist heute in Kabul ermordet worden.

阿富汗政府发言人遭塔利班殺害 07.08.2021

阿富汗政府发言人梅纳帕尔本週五遭塔利班槍殺而亡，激进的伊斯兰塔利班民兵組織表示，此爲对政府的报复行动。自北约部队开始撤离以来，塔利班已经征服了该国很大部分的地区，也成功占领了地理位置重要的省会城市扎兰季。

Ein Bundeswehrsoldat (l) und ein Dolmetscher (r) sprechen nahe Kundus im Distrikt von Char Darreh mit einem Mann. Fast 3400 Menschen aus Afghanistan haben über das 2013 eingerichtete Aufnahmeprogramm für ehemalige Ortskräfte und ihre Familien bisher in Deutschland eine neue Heimat gefunden. Wie das Bundesinnenministerium auf Anfrage mitteilte, sind über die Jahre auf diesem Weg 3394 Menschen nach Deutschland eingereist: 798 ehemalige Ortskräfte mit insgesamt 2596 Angehörigen. +++ dpa-Bildfunk +++

德国上周曾与阿富汗塔利班秘密会谈  06.08.2021

据德国媒体报道，联邦德国政府和激进的伊斯兰塔利班的代表上周曾秘密会谈，地点是卡塔尔首都多哈。 

28.07.2021 In this photo released by China's Xinhua News Agency, Taliban co-founder Mullah Abdul Ghani Baradar, left, and Chinese Foreign Minister Wang Yi pose for a photo during their meeting in Tianjin, China, Wednesday, July 28, 2021. Wang met with a delegation of high-level Taliban officials as ties between them warm ahead of the U.S. pullout from Afghanistan. (Li Ran/Xinhua via AP)

德语媒体：谁来填补阿富汗真空？ 02.08.2021

中国和印度都想扩大在阿富汗的影响力，而为了达到这一目的，他们必须要同塔利班搞好关系。

广告

评论分析

Olympische Sommerspiele 2020 | Reproduktion einer Medaille

评论：奥运奖牌榜应该取消

金牌至上，还是奥运精神更为重要？ 德国之声奥运记者Sarah Wiertz 认为，奖牌榜的意义值得商榷，因为它只会助长民族主义。  