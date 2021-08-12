塔利班势如破竹 中国准备接受苦涩现实

(德国之声中文网) 就在8月13日，中国官媒《环球时报》引述一名阿富汗反对党政客指出，如果要成立过渡政府，就必须囊括塔利班。

正在阿富汗攻城拔寨的塔利班，其极端宗教背景颇令北京忌惮。中国担心，阿富汗国内的局势会威胁到新疆地区的稳定，尤其担心塔利班控制区可能成为分裂势力的境外据点。

不过，在涉外事务中，北京又长期坚持不干涉内政原则。因此，在7月底的天津会晤中，王毅对到访的塔利班代表表示，希望阿富汗能有一个"温和的伊斯兰政策"。

在微博、知乎等社交媒体上，一些中国网友并不乐于见到中国外长和塔利班代表并肩站立。"这难道不就是当年公然炸毁巴米扬大佛的塔利班？我们中国难道不应该明确底线？"，有网民问道。

中国无意踏入"帝国坟场"

在和塔利班打交道时，中国其实握有一项美俄不具备的优势：中国从来没有针对塔利班进行过军事行动。1996年至2001年塔利班主掌阿富汗期间，中国事实上冻结了和阿富汗的外交关系：早在1993年内战刚爆发时，中国就撤离了驻该国的外交官。

复旦大学的南亚问题专家林民旺在接受路透社采访时表示，这体现了中国的实用主义姿态："你们如何治理你们的国家主要是你们自己的事，只要别影响到中国就好。……假如中国这样的大国通过公开会晤给予塔利班以某种政治认可，对于塔利班而言就是一场巨大的政治胜利。"

中国官媒近期则多次强调，阿富汗一直以来都是"帝国坟场"，告诫中国千万不要陷入"大博弈"的泥潭。这些官媒报道都在传递一个信息：中国无意向阿富汗派兵、也没有幻想去填补美国留下的权力真空。

如何促使塔利班停战?

在与王毅会晤后，塔利班方面表态说，希望中方能够在阿富汗经济建设中发挥更大的作用。四川大学南亚问题专家张力教授对路透社表示，塔利班的这一表态说明，中国有可能将战后经济援助、投资承诺作为胡萝卜，鼓励包括塔利班在内的各方停止战斗，并达成政治和解。

德国马歇尔基金会的中国外交政策专家斯莫尔(Andrew Small)也对德国之声表示，面对塔利班，中国手里有好几张牌可打，"而塔利班也十分清楚一点：在今后相当长的一段时期内，中国将是阿富汗的唯一经济外援，假如北京对塔利班政权存有疑虑，这些经济援助就不会送到阿富汗。"

张力还指出，实现阿富汗停火是中国的首要目标，"因为混乱会滋生宗教极端主义以及恐怖主义。"

就在几星期前，一支运送中国工人的车队在巴基斯坦北部靠近阿富汗边境地区遭遇自杀式恐怖袭击，造成包括9名工人在内的总计13人丧生。这些工人正在兴建巴基斯坦达苏水电站，被认为是"一带一路"重点项目"中巴经济走廊"的配套项目。德国马歇尔基金会的斯莫尔指出，中国在阿富汗境内并没有太多的直接经济利益，但是巴基斯坦等阿富汗邻国境内和中国相关的"软目标"，才是北京真正忧心的地方。

美军一走 阿富汗风雨飘摇 阿富汗治安靠美军 911恐怖袭击后，美军发动了针对阿富汗的反恐战争，沉重打击了塔利班，并且扶持起了阿富汗民选政府。然而，塔利班从来没有被赶尽杀绝，政府军控制局势，也从来离不开美军等国际维和部队的支持。

美军一走 阿富汗风雨飘摇 奈何美军不想留 2021年春天，美国总统拜登宣布，在8月31日前完成从阿富汗的无条件撤军。对于同美军和阿富汗政府抗争了二十年的塔利班来说，这无疑是一个非常好的消息：塔利班可以集中精力迎战斗志低迷的政府军，无需再担心北约部队的空中打击等军事援助。图为今年6月拜登与阿富汗总统加尼会谈

美军一走 阿富汗风雨飘摇 美军撤离 民众逃亡 截至8月中旬，塔利班已经控制全国超过一半的地区，并且完成了对大多数城市的包围态势。许多民众纷纷踏上逃亡之路。

美军一走 阿富汗风雨飘摇 塔利班可能推行伊斯兰教法 分析人士指出，在塔利班眼中，任何支持过政府军和北约的人，都是塔利班的敌人；选举权本身就是一种罪行，而女性参与政府工作或救援组织更是大逆不道的事情。有消息称，塔利班已经在其控制区推行极其严苛的伊斯兰教法。

美军一走 阿富汗风雨飘摇 塔利班想与美国改善关系 美国官方目前并无改变撤军进程的计划，而是在强调“和平谈判是终结战乱唯一的道路”，并且“敦促塔利班停止军事进攻”。塔利班则回应说，今后将寻求与包括美国在内的国际社会建立良好关系。2020年2月，美国曾与塔利班组织在卡塔尔签订协议(图)，就美军撤离以及交换被俘人员的问题上取得共识。

美军一走 阿富汗风雨飘摇 德国与塔利班秘密会谈 德国外交部近期也确认，不久前曾和塔利班举行秘密会谈，但是没有提供更多的细节。德国联邦国防军已经在2021年6月全部撤出阿富汗(图)。曾经为驻阿德军工作过的阿富汗当地雇员，也将获得落地签入境德国的便利待遇。此外，德国也停止向阿富汗遣返难民。

美军一走 阿富汗风雨飘摇 俄罗斯的战略利益 俄罗斯也在与塔利班方面展开谈判。消息人士指出，莫斯科的目标是塔利班不得向阿富汗境外渗透，尤其是塔吉克斯坦等与阿富汗接壤的前苏联加盟国。就在8月初，俄罗斯、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦三国军队在塔吉克斯坦靠近阿富汗边境处举行了联合军演(图)。

美军一走 阿富汗风雨飘摇 中国获得塔利班的承诺 中国与塔利班的接触也在持续进行中。就在今年7月底，中国外长王毅在天津与塔利班代表会晤。中方希望塔利班在阿富汗的和解与重建进程中发挥重要作用。塔利班也承诺不允许任何组织利用阿富汗来从事有损中国利益的活动。中国在阿富汗地区虽然没有太多直接投资，但是在“一带一路”规划中具有重要地位的中国-巴基斯坦经济走廊却靠近阿富汗边境，存有潜在的安全风险。此外，中国也一直担心阿富汗境内的极端势力渗透新疆地区。



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