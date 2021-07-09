塔利班势力持续扩张 专家分析对中国利弊

(德国之声中文网) 美国总统拜登上周宣布将在8月31日之前完成从阿富汗撤军。消息一出，该国与邻近地区出现不少新的局势变化。根据美联社的报导，随着塔利班持续扩展在阿富汗北部的势力，过去15天内已有5600个当地的家庭被赶出家园，成千上万的阿富汗民众纷纷朝该国北部的边境逃难。

与此同时，中国外长王毅正在中亚出访，而该地区的国家非常关注中国对阿富汗局势的看法与对策。根据中国官媒新华社的报导，王毅13日在塔吉克斯坦会见记者时表示，美国发动的阿富汗战争至今已持续20年，但和平迟迟没有到来。

他重申，中国支持并期待阿富汗各方本着「阿人所有，阿人主导」原则，从阿富汗自身根本和长远利益出发，通过阿人对话协商，构建符合阿富汗国情，并得到人民拥护的政治架构，共同开辟国家新的未来。

王毅提到目前阿富汗局势的3大重点是，避免阿战火扩大，尤其要防止阿富汗发生全面内战；尽快重启阿人内部谈判，实现政治和解；防止各种恐怖势力在阿乘机坐大，决不能使阿再度成为恐怖分子的聚集地。

在与塔吉克斯坦外长穆赫里丁 (Sirojiddin Muhriddin) 会晤过程中，双方也达成4点共识，其中一点便是携手打造安全共同体。协调应对阿富汗局势演变，稳定塔阿边境，打击恐怖主义，防范域外势力在中亚兴风作浪。

塔利班崛起扰乱中亚秩序？

虽然外界对於中国外长王毅出访中亚的时机点有诸多联想，但专家认为王毅这次出访，仍属例行性的外交行程。专门研究中国与中亚外交关系的欧安组织学院 (OSCE Academy) 研究员邱芷恩告诉德国之声，王毅这次出访的一个新议程，确实是讨论阿富汗局势变化对中亚带来的冲击。

她指出，对中亚国家来说，这是一个非常紧张的局势，所以在部分阿富汗政府军跨过阿富汗与中亚国家的边境後，各国政府便立即希望与中国大使谈论阿富汗问题。

她说：「我认为重要的是，中亚在过去10到20年里，从美国在阿富汗的存在和维持现状的能力中获得不少利益。美军带来的稳定局势让过去几年中，中亚的石油与天然气产业获得数十亿美元的外国投资。」

但随着中亚各国都预期美国撤军後，塔利班极有可能接掌阿富汗政权，而这并非他们所乐见的情势发展，因为中亚各国担心塔利班掌权後，会开始推广极端伊斯兰主义。邱芷恩说，中国与中亚国家一样，都担心塔利班上台後，极端伊斯兰主义会向中亚扩张。

她表示：「中亚地区伊斯兰意识形态的增加可能会蔓延到新疆，而这会是对中国的利益构成最大威胁之处。」

另一方面，中国过去20年也从美国在阿富汗驻军中获得不少利益。邱芷恩提到，美军的存在让中国不需要直接处理与塔利班相关的事物。另一方面，中国过去5年开始与塔利班旗下的不同分支展开会谈与接触，所以她认为，美军撤出後，不论是塔利班中哪个分支真正在阿富汗掌权，他们在一定程度上都会与中国友好。

塔利班威胁中国在阿利益？

事实上，专家都认为美国撤军後，中国将成为阿富汗内部跟周围地区最主要的势力。邱芷恩与香港中文大学专门研究恐怖主义的高级研究员潘睿凡 (Raffaello Pantucci) 上个月在「外交家杂志」(The Diplomat) 发表的一篇文章中提到，过去几年，中国在阿富汗成为一个积极参与者，不仅围绕着阿富汗议题开辟多边外交渠道，并参与相关的区域会谈外，中国在经济方面也扩大维持阿富汗和平的相关经济激励措施。

相关的例子包含中国2015年成立了一个双边经济和贸易委员会，并在2018年开通两国之间的直接货运航班。中国的海关数据显示，两国的双边贸易从2013年的3.38亿美元增加到2019年的6.29亿美元。此外，中国也多次谈到将阿富汗纳入「一带一路」基础建设计画中。

也因如此，部分专家认为一个稳定的阿富汗符合中国的最佳利益。美国顾问公司麦考林公司 (McColm & Company) 的政策和外交主任萨科西 (Nilofar Sakhi) 在接受德国之声访问时表示：「如果安全形势越来越好，中国已对将阿富汗纳入一带一路展现高度兴趣。我认为，中国在美国从阿富汗撤军后将发挥重要作用，他们会加强在阿富汗的所有活动，包括基础设施和能力建设丶军事援助和各种外交努力。」

邱芷恩则预期，中国会利用在阿富汗的基础设施投资来与塔利班谈判，要求塔利班不要介入与维吾尔人相关的议题，以及确保阿富汗境内冲突不会蔓延至中亚。她向德国之声表示：「中国可能会在阿富汗提出非常具体的基础设施投资，这包括公路和铁路。」

但邱芷恩也提到，中国过往在中亚地区的基础建设计画往往会带来大量的中国工人，而他们很难融入当地社会，导致这些计画後来都成为中亚各国反华情绪的引爆点。她认为，若类似的情况也发生在阿富汗境内，塔利班应该无法轻易的解决相关冲突。

她说：「在阿富汗境内进行基础建设计画的投资，对中国来说是个很微妙的事情。他们不仅需要与当地的塔利班团体合作，而且需要与阿富汗境内的塔利班整体合作。这很难成为一个没有问题的交易。」

塔利班向中国释出善意？

上周，塔利班发言人沙欣（Suhail Shaheen）接受接受香港《南华早报》旗下刊物「本周亚洲」专访时，称中国是朋友，并表示塔利班虽然关注穆斯林被打压的情况，但对於新疆维吾尔人受到中国政府迫害的情势，塔利班会透过与北京作政治对话的方法来支援他们，而不会干预中国内政。

沙欣也重申，若有必要，塔利班将与中国会面，并表示欢迎中国参与重建阿富汗的计画，且承诺保障中国投资者与工人的安全。专家认为，这一连串的喊话反映了塔利班希望与包括中国在内所有区域内的国家建立良好关系。

萨科西告诉德国之声：「塔利班将看邻近国家会给他们什么样的好处，这是一场政治游戏。对塔利班来说，他们会着重在区域内的国家能给他们多少经济或政治支持。」

邱芷恩则认为，由於塔利班努力让自己在阿富汗的权力合理化，所以他们对外谈论中国与其他国家时，都必须采取非常外交的手段。但实际上，由於塔利班本质上仍是热衷於一种极端的伊斯兰意识形态，所以即便他们在与中国接触时会展现很外交地一面，塔利班的本质仍会对中国内部的安全利益带来威胁。

她告诉德国之声：「美国从阿富汗撤军，等於是在迫使中国在阿富汗出手。中国现在确实不得不处理这个问题，这不仅仅是从中亚国家的角度，也是为了中国自己的利益。」

萨科西预测，如果塔利班能从包括中国在内的区域大国获得某种政治支持，他们可能不会干涉中国在新疆的内政。另一方面，塔利班也可能保证不会与维吾尔族的武装力量建立任何关系。她说：「中国正在等着看看阿富汗的安全局势将如何发展，他们才会藉此制定其接触政策。」

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