塔利班再下一城 阿富汗政府据称准备"和平交权"

（德国之声中文网）鉴于塔利班在阿富汗势如破竹、已经占领了除喀布尔之外的该国所有大城市，阿富汗政府似乎已经准备向塔利班进行权力移交。据德国《明镜周刊》等媒体报道，该国内政部长米尔萨克瓦尔（Abdul Sattar Mirsakwal）称计划向塔利班和平移交权力。此前，塔利班一名发言人已经向半岛电视台表示，塔利班“期待喀布尔的和平移交”。

一名阿富汗官员对美联社表示，塔利班谈判人员周日（8月15日）已前往阿富汗总统府讨论移交事宜。

阿富汗内政部长米尔萨克瓦尔在一次被录下的讲话中说：“不会发生对这座城市（喀布尔）的攻击”。他表示，将组建一个临时政府。

据《明镜周刊》消息，阿富汗前内政部长贾拉里（Ali Ahmed Jalali）于周日早上抵达喀布尔。据称他将组建一个过渡政府。路透社也进行了相关报道。

塔利班势如破竹

目前，塔利班已经占领了喀布尔的多个地区。据目击者称，喀布尔的数个警察总部被占领。

阿富汗内政部此前表示，塔利班正在从四面八方推进，向喀布尔发起进攻。不过塔利班一名发言人则否认相关说法，称武装分子们接到的命令是在城门前停下、不要向喀布尔推进。"阿富汗政府谈判小组成员贝克（Matin Bek）也在8月15日发推特说，"不要惊慌！喀布尔是安全的"。

早些时候，塔利班已经占领了阿富汗东部楠格哈尔省（Nangarhar）首府贾拉拉巴德（Dschalalabad）这一关键城市。据一名阿富汗官员说，武装分子们未经战斗就进入了这座重要的东部首府。阿富汗政府因此失去了除喀布尔之外最后一个大城市。

鉴于塔利班对喀布尔的推进，美国总统拜登派遣了更多美国士兵协助美使馆的撤离工作。拜登说，现在将部署大约5000名士兵，而不是最初计划的3000名士兵，士兵们将协助使馆工作人员和大量当地文职人员离开。美国方面表示，第一批工作人员已经离开了美国驻阿富汗大使馆，大部分人员也在准备离开。

联邦国防军目前也在计划，对德使馆工作人员和其他在阿富汗的德国公民展开救援行动。据德国《图片报》报道，周一（8月16日），多架联邦国防军的A400M运输机就将飞往喀布尔，将德国使馆工作人员送到安全地带。

德国一位政府发言人称，默克尔周六已与几位联邦部长讨论了这一情况，德国联邦议院将参与相关讨论和决定。德国外长马斯说，使馆工作人员的安全是最重要的。"我们不会冒险让我们的人民落入塔利班手中。我们对所有情况都有所准备"，马斯对《图片报》说。该报报道称，目前正在乌兹别克斯坦的塔什干建立一个疏散中心。

与此同时，美国国务卿布林肯与阿富汗总统加尼通了电话。会谈内容是关于如何努力遏制阿富汗暴乱。加尼称将对武装部队进行"再动员"。他在一次电视讲话中称之为 "首要任务"。此外，这位阿富汗总统表示，正在与政治决策者和国际伙伴就政治解决方案进行磋商，以确保国家的"和平与稳定"。

8月14日，塔利班已经占领了阿富汗北部的马扎里沙里夫市（Masar-i-Scharif）。对于阿富汗政府而言，这是另一个苦涩挫折，毕竟马扎里沙里夫长期以来被看作是对抗塔利班的重要据点。在阿富汗第二大和第三大城市坎大哈（Kandahar）和赫拉特（Herat）沦陷后，喀布尔成为政府军的最后堡垒。

美军一走 阿富汗风雨飘摇 阿富汗治安靠美军 911恐怖袭击后，美军发动了针对阿富汗的反恐战争，沉重打击了塔利班，并且扶持起了阿富汗民选政府。然而，塔利班从来没有被赶尽杀绝，政府军控制局势，也从来离不开美军等国际维和部队的支持。

美军一走 阿富汗风雨飘摇 奈何美军不想留 2021年春天，美国总统拜登宣布，在8月31日前完成从阿富汗的无条件撤军。对于同美军和阿富汗政府抗争了二十年的塔利班来说，这无疑是一个非常好的消息：塔利班可以集中精力迎战斗志低迷的政府军，无需再担心北约部队的空中打击等军事援助。图为今年6月拜登与阿富汗总统加尼会谈

美军一走 阿富汗风雨飘摇 美军撤离 民众逃亡 截至8月中旬，塔利班已经控制全国超过一半的地区，并且完成了对大多数城市的包围态势。许多民众纷纷踏上逃亡之路。

美军一走 阿富汗风雨飘摇 塔利班可能推行伊斯兰教法 分析人士指出，在塔利班眼中，任何支持过政府军和北约的人，都是塔利班的敌人；选举权本身就是一种罪行，而女性参与政府工作或救援组织更是大逆不道的事情。有消息称，塔利班已经在其控制区推行极其严苛的伊斯兰教法。

美军一走 阿富汗风雨飘摇 塔利班想与美国改善关系 美国官方目前并无改变撤军进程的计划，而是在强调“和平谈判是终结战乱唯一的道路”，并且“敦促塔利班停止军事进攻”。塔利班则回应说，今后将寻求与包括美国在内的国际社会建立良好关系。2020年2月，美国曾与塔利班组织在卡塔尔签订协议(图)，就美军撤离以及交换被俘人员的问题上取得共识。

美军一走 阿富汗风雨飘摇 德国与塔利班秘密会谈 德国外交部近期也确认，不久前曾和塔利班举行秘密会谈，但是没有提供更多的细节。德国联邦国防军已经在2021年6月全部撤出阿富汗(图)。曾经为驻阿德军工作过的阿富汗当地雇员，也将获得落地签入境德国的便利待遇。此外，德国也停止向阿富汗遣返难民。

美军一走 阿富汗风雨飘摇 俄罗斯的战略利益 俄罗斯也在与塔利班方面展开谈判。消息人士指出，莫斯科的目标是塔利班不得向阿富汗境外渗透，尤其是塔吉克斯坦等与阿富汗接壤的前苏联加盟国。就在8月初，俄罗斯、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦三国军队在塔吉克斯坦靠近阿富汗边境处举行了联合军演(图)。

美军一走 阿富汗风雨飘摇 中国获得塔利班的承诺 中国与塔利班的接触也在持续进行中。就在今年7月底，中国外长王毅在天津与塔利班代表会晤。中方希望塔利班在阿富汗的和解与重建进程中发挥重要作用。塔利班也承诺不允许任何组织利用阿富汗来从事有损中国利益的活动。中国在阿富汗地区虽然没有太多直接投资，但是在“一带一路”规划中具有重要地位的中国-巴基斯坦经济走廊却靠近阿富汗边境，存有潜在的安全风险。此外，中国也一直担心阿富汗境内的极端势力渗透新疆地区。



（路透社，美联社，德新社，法新社等)

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