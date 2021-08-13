 塔利班再下一城 阿富汗政府据称准备″和平交权″ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.08.2021

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时政风云

塔利班再下一城 阿富汗政府据称准备"和平交权"

阿富汗政府表示，塔利班正从四面八方进攻首都喀布尔。该极端伊斯兰武装组织此前已经拿下了关键城市贾拉拉巴德。据媒体报道，阿富汗政府已计划向塔利班和平移交权力。

占据了阿富汗东部重要城市贾拉拉巴德的塔利班武装分子

占据了阿富汗东部重要城市贾拉拉巴德的塔利班武装分子

（德国之声中文网）鉴于塔利班在阿富汗势如破竹、已经占领了除喀布尔之外的该国所有大城市，阿富汗政府似乎已经准备向塔利班进行权力移交。据德国《明镜周刊》等媒体报道，该国内政部长米尔萨克瓦尔（Abdul Sattar Mirsakwal）称计划向塔利班和平移交权力。此前，塔利班一名发言人已经向半岛电视台表示，塔利班“期待喀布尔的和平移交”。 

一名阿富汗官员对美联社表示，塔利班谈判人员周日（8月15日）已前往阿富汗总统府讨论移交事宜。 

阿富汗内政部长米尔萨克瓦尔在一次被录下的讲话中说：“不会发生对这座城市（喀布尔）的攻击”。他表示，将组建一个临时政府。 

据《明镜周刊》消息，阿富汗前内政部长贾拉里（Ali Ahmed Jalali）于周日早上抵达喀布尔。据称他将组建一个过渡政府。路透社也进行了相关报道。 

早些时候，美国驻喀布尔大使馆冒出滚滚浓烟，在塔利班进入喀布尔后，外交官们紧急销毁敏感文件

早些时候，美国驻喀布尔大使馆冒出滚滚浓烟，在塔利班进入喀布尔后，外交官们紧急销毁敏感文件

塔利班势如破竹 

目前，塔利班已经占领了喀布尔的多个地区。据目击者称，喀布尔的数个警察总部被占领。 

阿富汗内政部此前表示，塔利班正在从四面八方推进，向喀布尔发起进攻。不过塔利班一名发言人则否认相关说法，称武装分子们接到的命令是在城门前停下、不要向喀布尔推进。"阿富汗政府谈判小组成员贝克（Matin Bek）也在8月15日发推特说，"不要惊慌！喀布尔是安全的"。

早些时候，塔利班已经占领了阿富汗东部楠格哈尔省（Nangarhar）首府贾拉拉巴德（Dschalalabad）这一关键城市。据一名阿富汗官员说，武装分子们未经战斗就进入了这座重要的东部首府。阿富汗政府因此失去了除喀布尔之外最后一个大城市。

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随着塔利班在阿富汗不断攻城掠地，这股政治力量在国际舞台上得到承认似乎只是一个时间问题。政治学者张俊华分析认为，中国外长王毅7月末会见塔利班代表，显示北京对阿富汗塔利班寄托着重大的希望。然而塔利班到底是否会满足中国的期待， 中国对阿富汗的发展局势到底能产生多大影响，则受到诸多复杂因素的制约。

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在联合国提醒注意阿富汗人民处境之时，塔利班继续推进。观察人士认为，五角大楼的最新举措已无法逆转局势。

最迟从7月底中国外长王毅在天津会晤塔利班代表起，中国宣传机关就在悄然为舆论做铺垫，准备接受塔利班全面掌管邻国阿富汗的现实。目前，这一极端伊斯兰组织正在快速占领阿富汗大片地区。

鉴于塔利班对喀布尔的推进，美国总统拜登派遣了更多美国士兵协助美使馆的撤离工作。拜登说，现在将部署大约5000名士兵，而不是最初计划的3000名士兵，士兵们将协助使馆工作人员和大量当地文职人员离开。美国方面表示，第一批工作人员已经离开了美国驻阿富汗大使馆，大部分人员也在准备离开。 

联邦国防军目前也在计划，对德使馆工作人员和其他在阿富汗的德国公民展开救援行动。据德国《图片报》报道，周一（8月16日），多架联邦国防军的A400M运输机就将飞往喀布尔，将德国使馆工作人员送到安全地带。

德国一位政府发言人称，默克尔周六已与几位联邦部长讨论了这一情况，德国联邦议院将参与相关讨论和决定。德国外长马斯说，使馆工作人员的安全是最重要的。"我们不会冒险让我们的人民落入塔利班手中。我们对所有情况都有所准备"，马斯对《图片报》说。该报报道称，目前正在乌兹别克斯坦的塔什干建立一个疏散中心。

与此同时，美国国务卿布林肯与阿富汗总统加尼通了电话。会谈内容是关于如何努力遏制阿富汗暴乱。加尼称将对武装部队进行"再动员"。他在一次电视讲话中称之为 "首要任务"。此外，这位阿富汗总统表示，正在与政治决策者和国际伙伴就政治解决方案进行磋商，以确保国家的"和平与稳定"。

8月14日，塔利班已经占领了阿富汗北部的马扎里沙里夫市（Masar-i-Scharif）。对于阿富汗政府而言，这是另一个苦涩挫折，毕竟马扎里沙里夫长期以来被看作是对抗塔利班的重要据点。在阿富汗第二大和第三大城市坎大哈（Kandahar）和赫拉特（Herat）沦陷后，喀布尔成为政府军的最后堡垒。

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（路透社，美联社，德新社，法新社等)

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