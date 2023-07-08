塔利班侵犯了多少妇女权益？

（德国之声中文网）根据塔利班新近颁布的法令，阿富汗数千家美容院将于本月被迫关闭。对于许多女性来说，这些沙龙是她们合法赚钱的最后机会。它们不仅是许多家庭的唯一收入来源，而且还为女性提供了会面、聊天和感到受欢迎的安全空间。

几乎没有哪个国家像阿富汗那样大规模地限制妇女权利。据报道，女人在这个国家的生活如同坐牢，被广泛地禁止参与公共生活。

联合国人权事务副高级专员纳西夫（Nada Al-Nashif）在6月19日发布的一份声明中表示："过去22个月里，（阿富汗）妇女和女童生活的方方面面都受到限制。她们在各方面都受到歧视。"

联合国人权理事会最近发布的一份报告进一步指出，"对妇女和女童的严重的、系统性和制度化的歧视是塔利班意识形态和统治的核心"，并补充说塔利班"可能要对性别隔离负责"。

冒生命危险卖书的女人

女性被赶出大学校园

自2021年8月塔利班在阿富汗夺权以来，女性接受高等教育严格受限。最初，大学里男女严格分开。有一段时间，女生只能由其他女性或年长男性授课。2022年底，阿富汗教育部颁布法令，连这样的求学机会也画上句号，女性被彻底驱赶出大学校园。

目前尚不清楚有多少女性因此中断学业。联合国教科文组织（UNESCO）估计约 90,000 名女性可能受到影响——这也是2018年的入学女生人数。

塔利班声称许多女学生没有穿着合适的伊斯兰服装，例如戴上头巾，并且存在性别混合，因此颁发禁令。

2022年12月，联合国发言人杜贾里克（Stephane Dujarric）表示，很难想象如果没有妇女的积极参与和她们带来的教育，阿富汗将如何发展并应对所面临的挑战，并指出这"对该国的未来造成毁灭性影响。"

据各种媒体报道，有些阿富汗妇女目前正在通过在线研讨会继续接受教育。然而，由于该国的互联网连接很差，而且缺乏工作和职业前景，这几乎不可能成为替代方案。

“这曾是我的唯一希望”

妇女失去就业机会

阿富汗妇女不仅被禁止接受教育，而且还被排除在就业市场之外。根据国际劳工组织的数据，去年女性就业人数比2021年中期下降了 25%。

塔利班禁止妇女与联合国或其他非政府组织合作。这导致救助儿童会（Save the Children）、挪威难民理事会（Norwegian Refugee Council）和国际关怀组织（CARE）等多个国际非政府组织关闭了在阿富汗的业务，因为如果没有女性工作人员，它们就无法实施项目。数千名女性政府雇员被解雇，甚至付薪留在家里。

今年早些时候，国际特赦组织南亚办事处区域主任米什拉（Yamini Mishra）表示，禁止妇女为在阿富汗的非政府组织工作正在加剧人道主义危机。"塔利班似乎故意让这个国家陷入饥荒。"她说。

"他们的歧视性政策导致粮食不安全程度令人震惊，并使国际援助几乎不可能到达。"她补充道。需要帮助的妇女只能接受其他妇女的援助，因为她们被禁止与陌生人接触。

阿富汗的女医生

女性医疗健康环境严重恶化

对于女性、母亲和婴儿来说，阿富汗是世界上最危险的国家之一。每年，7%的妇女中在怀孕或分娩期间死亡。许多母亲没有足够的食物，这增加了怀孕期间出现并发症的风险。生完孩子后，她们为养育孩子而苦苦挣扎。

人道主义组织"无国界医生"认为，塔利班将妇女排除在高等教育之外，也不让她们在援助组织就业，这极大地恶化了医疗服务环境。尤其是由于塔利班对妇女施加的旅行限制，让这种环境雪上加霜。

在阿富汗乡村地区，最近的医院通常在75公里之外；并且如果没有"mahram"（父亲、丈夫或兄弟充当监护人）的陪同，妇女不得出行。更糟糕的是，阿富汗很多人连这个距离的旅费都难以承受，更不用说两个人出行了。

更重要的是，塔利班规定女性只能接受女医生治疗。到目前为止，女性被允许继续留在医院工作，但女医生非常紧缺，尤其是在农村地区。女医生也受到与患者相同的行动限制。那些找不到陪伴者的人被迫呆在家里。几乎整个阿富汗都缺乏女医生和助产士。

她们与运动器材: 被禁止参与体育的阿富汗女性 足球意味着“越位” 自2021年8月塔利班再次掌权以来，该政权采取的一系列措施严重限制了妇女和女孩的生活。对女性体育活动的禁止是其中一部分，但许多妇女对此感到不满。美联社为她们和她们的运动设备进行了匿名拍摄，这里是喀布尔的一支前女子足球队。

她们与运动器材: 被禁止参与体育的阿富汗女性 再见，滑板 这名年轻的滑板运动员穿着波卡罩袍（Burka）与她的滑板合影。塔利班不仅禁止妇女和女孩的所有运动，禁止她们进入公园和体育馆，而且还以登门拜访和威胁电话恐吓那些继续从事运动的女性。

她们与运动器材: 被禁止参与体育的阿富汗女性 最后一次比赛 20岁的拳击运动员努拉还记得塔利班占领喀布尔的那一天，她在喀布尔的一个体育馆参加了一场比赛。当听到塔利班已经抵达喀布尔郊区的消息时，所有妇女和女孩都从大厅里逃了出来，那场比赛也是至今最后一次的比赛。

她们与运动器材: 被禁止参与体育的阿富汗女性 「我感觉自己已经死了」 诺拉是一名格斗者，她在喀布尔的一个贫困区域长大，一向坚持自己的立场，不畏艰难。但是，当她和家人受到塔利班的威胁时，她胆颤心惊地离开了喀布尔，在她父母的老家躲藏了几个星期。她告诉美联社：「自从塔利班回来后，我感觉自己已经死了。」

她们与运动器材: 被禁止参与体育的阿富汗女性 满路荆棘 像这位骑自行车的女子一样，阿富汗的许多妇女目前正受到塔利班的系统性阻挠：她们被禁止进入学校和大学，在公共场合必须遮住全身，妇女外出工作的机会受到严重限制。

她们与运动器材: 被禁止参与体育的阿富汗女性 运动成为奢望 对喀布尔的这位年轻女子来说，连打篮球都是一种奢望。塔利班国家奥林匹克委员会的发言人曾宣布，当局正在规划新的体育设施，以使妇女能够再次参与体育运动。然而，之前当局也曾就女孩在初中和高中上学的问题发表了类似的声明，但至今没有任何进展。 作者: Philipp Böll



女性着装和运动所受的限制

着装限制也变得同样严格。2022年夏天，阿富汗电视节目主持人尼亚齐（Sonia Niazi）反抗遮盖面部的规定，但最终在出镜时被迫遵守。

在阿富汗，妇女出门必须穿罩袍，一种覆盖全身的衣服。如果女性不遵守这一规定，她的男性亲属将面临入狱的风险。

女子运动队不再被允许参加比赛。由于这一规定，阿富汗国家女足流亡澳大利亚。塔利班的法令还禁止阿富汗女性前往公园、健身房、公共泳池、体育馆和运动俱乐部，这使得女性几乎不可能参加任何体育活动。

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