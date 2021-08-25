 塔利班传911就职 西方国家陷两难 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.09.2021

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时政风云

塔利班传911就职 西方国家陷两难

阿富汗塔利班新政府组成令各国苦恼如何应对，就在这时，传出新政府将在9月11号这个敏感的日子举办就职典礼，据闻中国也受邀参加了，北京会出席吗?

Afghanistan Kabul | PK der Taliban: Sprecher Zabihullah Mujahid: Mullah Mohammad Hasan Akhundzada soll Taliban leiten

分析人士说，塔利班本周任命的内阁成员的组成可能会妨碍西方国家认同阿富汗新政府。这些部长都是男性，包括伊斯兰强硬派和被美国以恐怖主义罪名通缉的人。图为塔利班发言人。

DW.COM

美国国务卿布林肯8日抵达德国，与盟国讨论阿富汗问题，目前共识为塔利班成立的过渡政府并未给出乐观信号，至於中国将向阿富汗紧急提供价值2亿元人民币的物资援助。

塔利班再次掌权不到一个月，已开始在街头搜捕LGBT人士，对他们实施殴打、强暴、甚至直接杀害。德国之声访问了受困喀布尔的LGBT人士，记录他们的恐惧，以及他们曾有过的短暂自由。

塔利班宣布成立伊斯兰主义的「看守政府」，名单出炉让不少人大失所望。人权团体也呼吁，目前积极介入的中俄两国应该关注妇女和儿童的权利。

(德国之声中文网)  联合国周四 (9月9日)警告，在海外冻结约100亿美元的阿富汗资产，防止其落入塔利班手中，这种做法将导致「严重的经济衰退」，并可能使数百万阿富汗人陷入贫困和饥饿。

联合国阿富汗问题特使莱昂斯（Deborah Lyons）说，如果国际社会不为阿国提供更多资金，这场危机可能「使阿富汗倒退好几代」，经济和社会秩序可能「完全崩溃 」

但西方将阿富汗的海外资产视为向塔利班施压的一个关键杠杆。美国总统拜登的政府没有计划释放其所冻结的数十亿阿富汗黄金、投资和外汇储备。

许多批评家呼吁塔利班领导层重振经济，因为在严重的通货膨胀和食品短缺中，阿富汗经济面临崩溃。一位塔利班部长说，政府希望与地区和西方政府接触，并与国际援助组织合作。

Schweiz I UN I Deborah Lyons

联合国阿富汗问题特使莱昂斯（Deborah Lyons）告诉联合国安理会：「必须让经济再喘息几个月，让塔利班有机会表现出灵活性和真正的意愿，特别是从人权、性别和反恐的角度来做不同的事情。」

莱昂斯提到，尽管塔利班领导人承诺根据伊斯兰教法尊重妇女的权利，但有越来越多的报道称塔利班对妇女实施了与他们在1996年至2001年统治时期类似的限制。

她表示，联合国的目标是支持妇女的非政府组织，但事实上，当地妇女的自由正受到限制，前美国支持的政府妇女事务部在阿国各地也遭到解散。

莱昂斯告诉安理会：「我们收到越来越多的报告，塔利班禁止妇女在没有男性陪同的情况下出现在公共场所，并阻止妇女工作...他们还在一些地区限制女孩接受教育。」

Etilaat Roz报纸的创始人兼主编达亚比 (Zaki Daryabi)说，他们的两名记者本周在报道喀布尔的妇女抗议活动后，在警察拘留所遭到殴打，他们被塔利班拘留。他在社交媒体上分享了两名男记者的照片，其中一名记者的腰部和腿部有大片红色伤痕，另一名记者的肩膀和手臂也有类似的伤痕。经路透社核实，照片中两人的面部也有淤青和割伤。

塔利班政府911就职?

有报道称，阿富汗新政府的就职典礼定于周六 (9月11日)举行。这个日其格外引人关注，因为20年前，塔利班政府就是因为2001年9月11日基地组织领导人在阿富汗策划对美国的袭击，随后被美国领导的阿富汗战争所驱逐。

有报道引用塔利班消息人士说，俄罗斯、中国、卡塔尔、土耳其、巴基斯坦和伊朗已被邀请参加仪式。不过中国外交部并未正面回应是否有人会代表中国出席，只说「中国驻阿富汗使馆在正常履职」。

在应对塔利班上，中国也继续积极行动，中国外长王毅9月8日在北京以视频方式出席首次阿富汗邻国外长会，会议由巴基斯坦外长主持，伊朗、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦外长以及土库曼斯坦副外长都在席间讨论。

会后中国表示，各方会发挥邻国作用，透过协助阿国加强抗疫、保持口岸开放、以及加强难移民管控和提供人道主义援助，还有加强情报共享和边境管控、禁毒合作等「为阿富汗稳局重建提供良好外部环境」。

Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani Außenminster von Katar

在访问伊斯兰堡时，卡塔尔外交部长阿勒萨尼 (Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani)感谢塔利班领导人帮助重新开放机场。

阿富汗恢复常规航班

喀布尔9月9日迎来了塔利班夺权后的第一个国际商业航班，这是塔利班努力使阿富汗恢复正常状态的重要一步。

根据卡塔尔官员的说法，国有卡塔尔航空公司运营飞往多哈的航班上有大约113人。一位知情人士说，这些乘客包括美国、加拿大、乌克兰、德国和英国公民。

美国国务院发言人普莱斯(Ned Price)在推特上说，「在我们邀请的39人 中，有10名美国公民和11名永久居民在该航班上。」

一位消息人士说，在商定安全通道后，这些乘客被卡塔尔车队带到了喀布尔机场。在多哈，他们一开始会住在一个收容阿富汗人和其他疏散人员的大院里。

尽管最近几天有国际航班载着官员、技术人员和援助物资飞来飞去，但这是自8月15日塔利班占领首都后，12.4万名外国人和处境危险的阿富汗人紧张撤离以来，第一次有民用航班运营。

卡塔尔特使卡塔尼 (Mutlaq bin Majed al-Qahtani )将这个航班描述为常规飞行，而不是撤离。他说，10日还会有另一个商业航班。

半岛电视台援引卡塔尼的在停机坪上说的话：「希望阿富汗的生活正在变得正常」。

(路透社等)

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