塔利班传911就职 西方国家陷两难

(德国之声中文网) 联合国周四 (9月9日)警告，在海外冻结约100亿美元的阿富汗资产，防止其落入塔利班手中，这种做法将导致「严重的经济衰退」，并可能使数百万阿富汗人陷入贫困和饥饿。

联合国阿富汗问题特使莱昂斯（Deborah Lyons）说，如果国际社会不为阿国提供更多资金，这场危机可能「使阿富汗倒退好几代」，经济和社会秩序可能「完全崩溃 」

但西方将阿富汗的海外资产视为向塔利班施压的一个关键杠杆。美国总统拜登的政府没有计划释放其所冻结的数十亿阿富汗黄金、投资和外汇储备。

许多批评家呼吁塔利班领导层重振经济，因为在严重的通货膨胀和食品短缺中，阿富汗经济面临崩溃。一位塔利班部长说，政府希望与地区和西方政府接触，并与国际援助组织合作。

莱昂斯提到，尽管塔利班领导人承诺根据伊斯兰教法尊重妇女的权利，但有越来越多的报道称塔利班对妇女实施了与他们在1996年至2001年统治时期类似的限制。

她表示，联合国的目标是支持妇女的非政府组织，但事实上，当地妇女的自由正受到限制，前美国支持的政府妇女事务部在阿国各地也遭到解散。

莱昂斯告诉安理会：「我们收到越来越多的报告，塔利班禁止妇女在没有男性陪同的情况下出现在公共场所，并阻止妇女工作...他们还在一些地区限制女孩接受教育。」

Etilaat Roz报纸的创始人兼主编达亚比 (Zaki Daryabi)说，他们的两名记者本周在报道喀布尔的妇女抗议活动后，在警察拘留所遭到殴打，他们被塔利班拘留。他在社交媒体上分享了两名男记者的照片，其中一名记者的腰部和腿部有大片红色伤痕，另一名记者的肩膀和手臂也有类似的伤痕。经路透社核实，照片中两人的面部也有淤青和割伤。

塔利班政府911就职?

有报道称，阿富汗新政府的就职典礼定于周六 (9月11日)举行。这个日其格外引人关注，因为20年前，塔利班政府就是因为2001年9月11日基地组织领导人在阿富汗策划对美国的袭击，随后被美国领导的阿富汗战争所驱逐。

有报道引用塔利班消息人士说，俄罗斯、中国、卡塔尔、土耳其、巴基斯坦和伊朗已被邀请参加仪式。不过中国外交部并未正面回应是否有人会代表中国出席，只说「中国驻阿富汗使馆在正常履职」。

在应对塔利班上，中国也继续积极行动，中国外长王毅9月8日在北京以视频方式出席首次阿富汗邻国外长会，会议由巴基斯坦外长主持，伊朗、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦外长以及土库曼斯坦副外长都在席间讨论。

会后中国表示，各方会发挥邻国作用，透过协助阿国加强抗疫、保持口岸开放、以及加强难移民管控和提供人道主义援助，还有加强情报共享和边境管控、禁毒合作等「为阿富汗稳局重建提供良好外部环境」。

在访问伊斯兰堡时，卡塔尔外交部长阿勒萨尼 (Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani)感谢塔利班领导人帮助重新开放机场。

阿富汗恢复常规航班

喀布尔9月9日迎来了塔利班夺权后的第一个国际商业航班，这是塔利班努力使阿富汗恢复正常状态的重要一步。

根据卡塔尔官员的说法，国有卡塔尔航空公司运营飞往多哈的航班上有大约113人。一位知情人士说，这些乘客包括美国、加拿大、乌克兰、德国和英国公民。

美国国务院发言人普莱斯(Ned Price)在推特上说，「在我们邀请的39人 中，有10名美国公民和11名永久居民在该航班上。」

一位消息人士说，在商定安全通道后，这些乘客被卡塔尔车队带到了喀布尔机场。在多哈，他们一开始会住在一个收容阿富汗人和其他疏散人员的大院里。

尽管最近几天有国际航班载着官员、技术人员和援助物资飞来飞去，但这是自8月15日塔利班占领首都后，12.4万名外国人和处境危险的阿富汗人紧张撤离以来，第一次有民用航班运营。

卡塔尔特使卡塔尼 (Mutlaq bin Majed al-Qahtani )将这个航班描述为常规飞行，而不是撤离。他说，10日还会有另一个商业航班。

半岛电视台援引卡塔尼的在停机坪上说的话：「希望阿富汗的生活正在变得正常」。

(路透社等)

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