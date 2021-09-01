塔利班：中国是“我们的通行证”

（德国之声中文网）塔利班发言人穆贾希德（ Sabiullah Mudschahid ）在接受意大利《共和国报》（ La Repubblica，9月2日版）采访时突出了这一点：“中国是那我们最重要的伙伴，对我们来说这是一个根本的和不寻常的机会，因为中国愿意投资，重建我们的国家。”

他还补充说，塔利班对“一带一路”项目很感兴趣。中国推动的这一基础设施建设倡议旨在通过开发商贸通道沿线地区，扩大中国的全球影响力。

最近数周来，阿富汗的混乱局势导致以及塔利班重掌权力导致西方国家大幅减少了对该国的援助资金。穆贾希德表示，塔利班希望在中国的帮助下致力重建阿富汗的经济。他说，阿富汗有丰富的铜矿资源，在中国的参与下，可以重新投产、进行现代化改造。“此外中国还是我们走向全球市场的通行证”。

这位塔利班发言人还说，阿富汗女性可以继续上大学，今后可以工作就业，比如作为护士、警察、在政府部门和行政机构担任助理等。但他排除了女性担任政府部长的可能性。塔利班的上述承诺能否得到落实，目前还不清楚。

穆贾希德还鼓励像意大利这样的西方国家同塔利班进行外交接触。“我们愿意同意大利重新建立良好的关系，希望贵国承认我们的伊斯兰政府。我希望这次采访能加强我们的外交和政治关系，期待意大利能重开驻喀布尔的大使馆。”

塔利班政府即将登台

塔利班在接管权力两周后，宣布将公布新政府成员的组成。一名发言人周四在社交媒体发布消息称，将在喀布尔总统府举行一个仪式，准备工作正在进行中。私营电视台Tolo报道称，塔利班即将公布政府部长名单。

鉴于国内经济濒临崩溃，塔利班有赖于国际社会和出资方承认其政权的合法性。美国和欧盟表示，是否正式承认新政府，取决于塔利班能否将其保护人权的承诺付诸实际行动。

另据报道，周三晚间，塔利班在潘捷尔山谷附近同反叛力量武装再次发生交火。潘捷尔省是阿富汗34个省份中唯一尚未被塔利班控制的地区。塔利班发言人穆贾希德表示，谈判尚未取得“积极结果”。

（德新社、路透社）

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