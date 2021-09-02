塔利班与中国官员通话 欧盟外长谈阿富汗情势

(德国之声中文网) 塔利班位於卡塔尔政治办公室的成员阿卜杜勒-萨拉姆-哈纳菲 (Abdul Salam Hanafi) 2日与中国外交部副部长吴江浩通电话，塔利班发言人沙欣 (Suhail Shaheen) 在通话後表示，中国已承诺让其在阿富汗的大使馆保持开放，并增加对阿富汗的人道救援。

沙欣说：「中国副外长说，他们将维持他们在喀布尔的大使馆，并补充说，与过去相比，我们的关系将得到加强。阿富汗可以在区域内的安全和发展中发挥重要作用。中国还将继续并增加其人道援助，特别是为治疗新冠病毒提供援助。」

吴江浩表示，阿富汗前途命运重新掌握在阿富汗人民手上。中国一贯尊重阿富汗主权独立和领土完整，奉行面向全体阿富汗人民的友好政策，希望阿富汗尽快实现和平稳定，重建美好家园。

法新社在报导中指出，在塔利班从伊斯兰叛乱组织转型成执政势力的过程中，世界上大部分国家都对与塔利班交涉采取观望态度。中国持续抨击美国在阿富汗的撤离行动计画不周，并表示将准备在塔利班接管後，深化与其友好关系。

德国外交部长马斯 (Heiko Maas) 周四表示，如果塔利班满足某些条件，德国准备恢复在喀布尔的外交存在。

过去这段期间，中国在喀布尔的大使馆仍持续运作，但中国政府不断要求其公民离开阿富汗。目前，中国政府尚未承认塔利班为阿富汗实质上的政府，也对塔利班持续支持想渗入新疆地区的穆斯林分离主义份子抱持谨慎的态度。

专家告诉法新社，对中国来说，一个稳定且愿意合作的阿富汗政府会为其扩大海外基础建设计画带来益处，而塔利班可能视中国为重要的投资与经济支持。

此外，中国公司也一直关注阿富汗大量的铜矿和锂矿，但专家分析，危险的安全局势意味着投资者不太可能立即对这些自然资源进行投资。

欧盟外长讨论阿富汗情势

德国外交部长马斯 (Heiko Maas) 周四表示，如果塔利班满足某些条件，德国准备恢复在喀布尔的外交存在，但法国外交部长却表示，他还没有看到塔利班已经改变的积极信号。

马斯在斯洛文尼亚对媒体表示：「我们希望看到一个具包容性的政府，也希望他们尊重基本人权和妇女权利。阿富汗绝不能再次成为国际恐怖主义的滋生地。如果这些要求得到满足，而且安全形势允许，我们准备在喀布尔恢复外交存在。」

与俄罗斯和中国不同的是，欧盟和大多数西方国家已经关闭了他们在喀布尔的大使馆，减少了他们直接影响任何新政府的机会。同日，法国外交部长勒德里昂 (Jean-Yves Le Drian) 告诉《费加罗报》，巴黎将根据塔利班是否允许人们离开该国丶是否允许人道救援进入阿富汗丶是否与所有恐怖组织彻底决裂以及是否尊重人权，特别是妇女的权利来做出判断。

勒德里昂说：「目前我们没有迹象表明塔利班正在朝这个方向发展。」

欧盟外长周四针对阿富汗情势举行了会谈，会谈的重点是如何防止类似的危机在未来失去控制。马斯说：「在阿富汗有一个新的现实，无论我们喜欢与否。我们没有时间来抚平我们的伤口。如果欧盟要发挥作用，我们必须迅速采取行动，并非常迅速地找到关于阿富汗的共同立场。」

(路透社丶法新社)

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