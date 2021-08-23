塔利班不同意延长西方国家撤军时间表

（德国之声中文网）据路透社报道，英国武装部队部长希佩（James Heappey）和外交大臣克莱弗利(James Cleverly)表示，周二（8月24日）七国集团(G7)领导人讨论阿富汗危机时，英国首相约翰逊将要求美国总统拜登延长从阿富汗撤离的最后期限。

希佩在接受英国天空电视台访问时说，大约有4000名有资格来英国的人仍然在阿富汗，如果可以的话，政府希望再撤离数千人。

外交大臣克莱弗利在接受英国广播公司（BBC）采访时说：“现在很明显，我们得到的时间越多，可疏散的人就越多，这就是我们正在推动的事情。”

上周，美国总统拜登接受美国广播公司(ABC)专访回答有关美军从阿富汗撤军的相关提问。在采访中，记者多次问到美军是否会推迟原定8月31日从阿富汗完整撤军的时间表。拜登回应说：“如果还有美国公民在那里（阿富汗），那我们就会留在那里，直到所有的（美国公民）被撤离。”他强调说，目标是在8月底完成撤军。目前仍滞留在阿富汗的美国公民人数在1万人到1.5万人之间。

但是塔利班发言人沙欣（Suhail Shaheen）在接受天空电视台采访时却明确表示：“如果美国或者英国想延长撤军的时间，（塔利班的）回答是否定的。否则他们需要为此承担后果。”

沙欣说：“这是条红线。美国总统拜登说8月31日之前他们会撤离所有军事人员。如果他们要延长撤军时间表，就意味着他们要延长驻军时间。但现在没理由这么做。”

他还补充说：“这样会造成我们之间的不信任。如果他们有意延长驻军，就会激起相应的反应。”

塔利班的这名发言人还说，聚集在喀布尔机场的大批人群中，许多人渴望摆脱贫困。他说，这些人想离开阿富汗的理由被描述成对塔利班压迫的担心“是毫无根据的”。

他还把关于塔利班战士对记者、前政府雇员和其他配合西方国家的阿富汗人进行报复的报告描述为 "都是假新闻"。他说，每一个事件都将被调查。那些有罪的人将被追究责任。

俄罗斯大使馆：塔利班愿与北方联盟将领举行和谈

俄罗斯驻喀布尔大使馆称，塔利班准备与阿富汗境内最后一个尚未被塔利班占领的省份潘杰希尔省（Pandschir）举行和谈。

俄罗斯驻阿富汗大使史尔诺夫（Dmitri Schirnow）在接受俄罗斯国家电视台采访时说，塔利班请他向控制潘杰希尔省的“阿富汗民族抵抗阵线”领导人艾哈迈德·马苏德(小马苏德，Ahmad Massoud)传递消息称，塔利班希望可以找到一个和平的方式，例如通过政治谈判解决目前的局势。“塔利班不希望出现流血并且愿意举行对话”。

上周末小马苏德对阿拉伯媒体表示，潘杰希尔省绝不会投降。但是他对于与塔利班举行谈判持开放态度。

阿富汗第一副总统、现任看守总统的萨利赫（Amrullah Saleh）上周日（8月22日）在推特上称，塔利班的部队正在逼近潘杰希尔省。

塔利班：已赦免总统加尼和第一副总统萨利赫

巴基斯坦最大私营电视台GEO报道称，阿富汗塔利班高级领导层成员哈利勒·拉赫曼·哈卡尼（Khalil ur Rahman Haqqani）在接受该媒体采访时说，塔利班已经赦免了阿富汗总统加尼和第一副总统萨利赫。他表示，如果他们愿意，他们都可以返回阿富汗。同时被赦免的还有阿富汗国家安全顾问哈姆杜拉·穆希卜（Hamdullah Mohib）。

他还说：“"塔吉克人、俾路支人、哈扎拉人和普什图人都是我们的兄弟。所有阿富汗人都是我们的兄弟手足，他们都可以回到阿富汗来。”

“阿富汗战争已经结束！” 塔利班接管了总统府 过去几天，塔利班发起的攻势简直锐不可当。国际驻阿部队开始撤军后还不到三个月，极端伊斯兰主义的塔利班就已经占领了位于首都喀布尔的总统府。

“阿富汗战争已经结束！” 极端伊斯兰主义者宣称要“解决问题” 塔利班发言人纳伊姆（Mohammad Naeem）说：”阿富汗战争已经结束。我们恳请各国和国际机构和我们坐下来开展对话，以便解决所有尚存的问题。” 他表示，阿富汗很快就会建立新政府。

“阿富汗战争已经结束！” 塔利班旗帜几乎插满全境 阿富汗全境很多地方已经插上了塔利班的旗帜，这是昆都士市中心的场景。数天前，塔利班几乎不费吹灰之力轻取这一东北重镇，曾令西方国家震惊和不解。德国联邦军曾长期在这里驻防。

“阿富汗战争已经结束！” 警车成了塔利班的战利品 过去20年里，美国斥资无数，为阿富汗政府军和警察力量提供培训和装备。大批政府军官兵缴械投降后，这些先进装备就成了塔利班的战利品。图为喀布尔机场附近，塔利班武装人员驾驶缴获的警车正在巡逻。

“阿富汗战争已经结束！” 阿富汗总统加尼已逃亡境外 上图是周六阿富汗总统加尼在电视上发表安民告示的画面，而一天之后，据半岛电视台援引总统保镖的消息报道称，加尼总统已经逃往乌兹别克斯坦首都。

“阿富汗战争已经结束！” 大批喀布尔市民开始逃难 周日，逃难的车辆将喀布尔街头挤得水泄不通。媒体报道称，塔利班已经下令不得阻挡难民出逃。一些人徒步抵达喀布尔机场，希望得到乘机出逃的机会。

“阿富汗战争已经结束！” 人满为患的喀布尔机场 很多国家已经呼吁本国公民立即离开阿富汗。办理登机手续的窗口前，几天来一直人满为患。德国政府也开启了疏散本国侨民的紧急行动。

“阿富汗战争已经结束！” 疏散行动仍在进行 德国外交部长马斯表示：“我们将尽一切努力，在今后几天内将我国公民和阿富汗助手们接回德国。”周日晚间，德国联邦军的运输机已启程飞往阿富汗，以协助撤侨行动。 作者: Christian Walz



（路透社、德新社）

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