塔利班不同意延长西方国家撤军时间表

塔利班一名发言人本周一在接受英国天空电视台采访时表示，塔利班不会延长西方军队撤离阿富汗的最后期限8月31日，“否则英美就需要承担相应后果”。
（德国之声中文网）据路透社报道，英国武装部队部长希佩（James Heappey）和外交大臣克莱弗利(James Cleverly)表示，周二（8月24日）七国集团(G7)领导人讨论阿富汗危机时，英国首相约翰逊将要求美国总统拜登延长从阿富汗撤离的最后期限。
希佩在接受英国天空电视台访问时说，大约有4000名有资格来英国的人仍然在阿富汗，如果可以的话，政府希望再撤离数千人。
外交大臣克莱弗利在接受英国广播公司（BBC）采访时说：“现在很明显，我们得到的时间越多，可疏散的人就越多，这就是我们正在推动的事情。”
上周，美国总统拜登接受美国广播公司(ABC)专访回答有关美军从阿富汗撤军的相关提问。在采访中，记者多次问到美军是否会推迟原定8月31日从阿富汗完整撤军的时间表。拜登回应说：“如果还有美国公民在那里（阿富汗），那我们就会留在那里，直到所有的（美国公民）被撤离。”他强调说，目标是在8月底完成撤军。目前仍滞留在阿富汗的美国公民人数在1万人到1.5万人之间。
但是塔利班发言人沙欣（Suhail Shaheen）在接受天空电视台采访时却明确表示：“如果美国或者英国想延长撤军的时间，（塔利班的）回答是否定的。否则他们需要为此承担后果。”
沙欣说：“这是条红线。美国总统拜登说8月31日之前他们会撤离所有军事人员。如果他们要延长撤军时间表，就意味着他们要延长驻军时间。但现在没理由这么做。”
他还补充说：“这样会造成我们之间的不信任。如果他们有意延长驻军，就会激起相应的反应。”
塔利班的这名发言人还说，聚集在喀布尔机场的大批人群中，许多人渴望摆脱贫困。他说，这些人想离开阿富汗的理由被描述成对塔利班压迫的担心“是毫无根据的”。
他还把关于塔利班战士对记者、前政府雇员和其他配合西方国家的阿富汗人进行报复的报告描述为 "都是假新闻"。他说，每一个事件都将被调查。那些有罪的人将被追究责任。
俄罗斯驻喀布尔大使馆称，塔利班准备与阿富汗境内最后一个尚未被塔利班占领的省份潘杰希尔省（Pandschir）举行和谈。
俄罗斯驻阿富汗大使史尔诺夫（Dmitri Schirnow）在接受俄罗斯国家电视台采访时说，塔利班请他向控制潘杰希尔省的“阿富汗民族抵抗阵线”领导人艾哈迈德·马苏德(小马苏德，Ahmad Massoud)传递消息称，塔利班希望可以找到一个和平的方式，例如通过政治谈判解决目前的局势。“塔利班不希望出现流血并且愿意举行对话”。
上周末小马苏德对阿拉伯媒体表示，潘杰希尔省绝不会投降。但是他对于与塔利班举行谈判持开放态度。
阿富汗第一副总统、现任看守总统的萨利赫（Amrullah Saleh）上周日（8月22日）在推特上称，塔利班的部队正在逼近潘杰希尔省。
巴基斯坦最大私营电视台GEO报道称，阿富汗塔利班高级领导层成员哈利勒·拉赫曼·哈卡尼（Khalil ur Rahman Haqqani）在接受该媒体采访时说，塔利班已经赦免了阿富汗总统加尼和第一副总统萨利赫。他表示，如果他们愿意，他们都可以返回阿富汗。同时被赦免的还有阿富汗国家安全顾问哈姆杜拉·穆希卜（Hamdullah Mohib）。
他还说：“"塔吉克人、俾路支人、哈扎拉人和普什图人都是我们的兄弟。所有阿富汗人都是我们的兄弟手足，他们都可以回到阿富汗来。”
（路透社、德新社）
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