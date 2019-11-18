塑料变燃料 废物真成宝？

（德国之声中文网）酸奶盒、洗发水瓶、外带咖啡的盖子、气泡布--塑料制品都由同一种构成要素组成：长碳链。将它们加热到高温会使碳链裂化成较小分子的混合物，最终转化回原油，这也是大多数塑料产品的原材料。

不同的工艺产生不同的碳链长度，从而得到不同的碳基制品：包括柴油和煤油等燃料和石脑油等。石脑油是一种对化工行业颇具价值的液体。

这种潜在的回收方式--将塑料裂解成其原成分--已在工业中变得越来越流行。它被称为"化学回收''，有别于"机械回收"--利用先磨碎后清洗的方法将塑料按类型分类、磨成粉末，混合并融化成与粉末成分相同的聚合物。

非营利性组织德国环境援助机构（DUH）的回收管理部门负责人托马斯·费希尔 (Thomas Fischer)表示："化学回收已成为（工业界）的一个重要议题，主要是因为机械回收中遇到的棘手问题。" 他说，机械回收的先决条件是制造可以回收的塑料。 "这需要很多专业知识，例如哪些染料和添加剂可以使用，哪些不能。"

人们还必须以某种特定方式设计产品。例如，当产品是通过多层聚合物叠置而制成时，回收将变得复杂。 化学品回收就要简单多了--仅需加热所有物品即可，无需事先分类。至少理论上是这样的。

巨大商机？

多家公司已经在化学回收方面进行了大量投资，他们建造了相关设施以测试多种方法来制造据称更环保的石油。截至目前，相关项目仍处于开发和测试阶段。

2018年，跨国化学巨头巴斯夫启动了"化学循环"（ChemCycling）项目，该项目旨在将塑料废弃物转化为中所谓的热解油。该公司声称热解油可以用于生产新的聚合物，据说可以节省化石燃料资源。

奥地利石油和天然气公司（OMV）已建立了一个试验工厂，据称该工厂可以加工所有常见的包装材料，例如聚乙烯，聚丙烯和聚苯乙烯。

他们将塑料磨碎，与高沸点溶剂混合，然后在超过300摄氏度（572华氏度）的熔炉中加热。所制产品一旦被蒸馏并过滤掉溶剂，便产生了合成原油。据称该合成原油"不含硫，比化石原油更轻，而且氢含量更高，因此质量更高"。

该产品经过精加工后可以被制造成燃料，例如汽油、煤油和柴油或石化产品。奥地利石油和天然气公司向德国之声表示，该工厂每小时可处理100公斤废弃物。但是，计划中的新一代工厂每小时将能够处理2000公斤废弃物。欧洲其他国家也正在建设类似的试验工厂。

图示：2015年全球塑料垃圾中只有不到40%是包装材料，而这其中也只有20%左右被回收利用

化学回收热的背后

化学回收真能通过制造燃料来解决我们的废弃物问题吗？德累斯顿工业大学废弃物管理与循环经济研究所的研究员罗曼·马勒茨（Roman Maletz）对此表示怀疑。他认为，通过裂解来回收塑料垃圾的想法既不新颖，也没有突破性，只是从未奏效过。

马勒茨指出："以前，这种设备在持续运行时总是遇到问题。" "我无法想象这些问题突然就被解决了。" 当垃圾中包含过多不同的材料或太脏时，就会出现问题。"这种情况下，产品的质量就会降低，整个生产过程在经济上就变得不可行了。"

而且，这不一定环保，伍珀塔尔气候环境与能源研究所循环经济部主任亨宁·威尔茨（Henning Wilts）补充道。他向德国之声进一步说明："如果在分子水平上分解废弃物，则需要大量能源，因此二氧化碳的节省量非常低。" "如果所需的能源来自燃烧煤炭，那么整个项目就是一场环境灾难。"

威尔茨认为，尽管价格不菲，但机械回收仍然是首选的回收方式，"如果各国以化学回收为借口阻止任何机械回收方面的努力，那就会有问题。"

他接着指出，化学回收产生的石脑油可以用于生产新的食品级塑料这一事实是"开发该技术的主要动力之一"。

然而，费希尔表示，用塑料垃圾生产柴油或煤油等燃料的意义不大。他解释道："如果产生的燃料随后被燃烧，那么更多的二氧化碳将会进入空气中。这一技术并不符合循环的理念。"