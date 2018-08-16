塌桥事件搜救结束 43人命丧热那亚

（德国之声中文网）莫兰迪（Morandi）大桥坍塌後，搜救行动在週日(8/19)结束。这个惨剧造成的死亡人数也攀升至43人。

这座桥有热那亚布鲁克林桥之称。意大利出动了1000多位搜救队员在瓦砾中寻找可能的生还者。搜救行动告一个段落後，当局要彻查，到底为什么其中100公尺桥身会因为大雨倒塌陷落?

意大利总理孔特 (Giuseppe Conte)8月15日宣布热那亚进入12个月的紧急状态。

事件始末

目击者称眼前景象犹如「末日来临」。悲剧发生于8月14日上午。瓢泼大雨中，数十辆汽车正行驶在10号高速公路意大利北部的莫兰迪大桥上。突然间，在40多米高处，该桥约100米桥身塌垮，数十辆小汽车和载重车坠落深处。

意大利安莎通讯社在当时报道，热那亚所在的利古里亚大区政府主席托蒂（Giovanni Toti）称，死伤人数预期还会上升。他说，大部分伤者有望康复。但在桥下还有「大量失踪者」。救援人员称，在废墟中还能看到汽车。

此前，热那亚市长布齐（Marco Bucci）报告说，有11人获救。抢救行动仍在继续。公民保护局现场救援工作负责人丹杰洛（Luigi D'Angelo）表示，「我们不会停止搜救」。

政府总理孔特（Giuseppe Conte）当晚赶赴热那亚，表示因发生这样的悲剧而「深深震惊」。政府总理迪马约（Luigi Di Maio）许诺，国家方面将采取一切措施，帮助遇难者家属。联邦德国总统施泰因迈尔和政府总理默克尔也表示了同情。

莫兰迪大桥周二坍塌

基础设施破败

交通部长托尼奈利（Danilo Toninelli）在电视台上指出，此次不幸事件证实了意大利基础设施所处的不堪状况，责任者必须为此受到惩罚。

托尼奈利8月15日在Facebook上发布消息称，已对大桥的运营商Autostrade per I’Italia采取措施，目的是收回其执照并处最高达1.5亿欧元的罚金。托尼奈利呼吁其管理层辞职。该运营商则否认相关指责，称对大桥进行了每三个月一次的检查。

内政部长萨尔维尼（Matteo Salvini）也作出愤怒反应。他说，他曾数百次驾车经过莫兰迪大桥，在发生了垮塌事故后，他要「全力以赴，获得过去的和现在的所有责任者的名字」。他说，「以这种方式在意大利死亡，不能令人接受」。

内政部长萨尔维尼指令严惩

萨尔维尼间接宣布，意大利政府不会因欧盟的财政稳定与债务规定而放弃大笔投资基础设施的建设。这位右翼民粹主义政党领袖强调，他要把意大利人的安全置于首要位置。

萨尔维尼或许也想到了过去数年的事件：2017年3月，在亚得利亚海滨度假地安科纳（ Ancona），一座高速公路桥垮塌，倒向一辆小汽车，车内一对夫妻被砸死；2016年10月，一位驾车行驶在米兰-莱科（Lecco）高速路上的退休老人被垮落的桥体砸死。

出事桥曾维修过

莫兰迪高架桥的经营企业Autostrade强调指出，发生垮塌绝难预料。该企业在其网站上表示，曾在桥墩实施过基础加固工作，吊车尚在桥上，该桥状况以及维修进展情况不断受到监控。该经营商同时表示，一旦能够安全进入事故现场，才能确定桥梁垮塌原因的细节。

这座以其计划人莫兰迪命名的市内斜拉桥于1967年竣工，横跨波尔策维拉河（Polcevera）和一个工业区。此外，它也是很多观光客使用的从热那亚到文帝米利亚（Ventimiglia）、沿意大利海滨到法国边境的一条主要高速公路的起始段。

大桥坍塌并非罕见 赤拉哈拉大桥（Chirajara），哥伦比亚 赤拉哈拉大桥设计的时候旨在连接两个隧道。2018年1月，当这两部分建筑会合时，发生了巨大的不幸：一边的吊桥折断坠落，9人丧生。大桥坠毁的原因是设计错误，因此，另一边的吊桥也有坠毁的危险。为避免更大的危害，今年7月，这部分吊桥被炸掉。

大桥坍塌并非罕见 斯徒登卡大桥（Studénka），捷克共和国 2008年8月8日事故发生时，工人们正在维修这座桥梁，但恰好这时驶过一列火车。火车司机见势不妙紧急刹车，但还是晚了，火车以120公里的时速冲向大桥，桥塌了！至于桥何以坍塌，至今没有最终说法，不过清楚的是，桥梁的设计上存在很多错误。

大桥坍塌并非罕见 密西西比大桥，美国 这座581米长的大桥横跨密西西比河，旨在连接明尼阿波利斯市的东西两岸。桥面宽阔，共有8个车道。事故发生的数天前，人们开始了维修桥梁的工作，每个方向只留下一条车道供交通使用。2007年8月1日，正在当日的交通高峰期，桥梁坍塌，13人死亡。事故原因是设计错误。

大桥坍塌并非罕见 三丰百货店，韩国 1995年6月29日，三丰百货店倒塌的全过程只用了几秒钟时间，但导致500多人丧生。事故原因是建筑标准遭忽视，建筑水平低下，使用了不当的建筑材料。

大桥坍塌并非罕见 8层拉纳大楼，孟加拉国 2013年4月24日，孟加拉国一座名叫拉纳大楼（Rana Plaza）的8层建筑倒塌，1135人丧生。事故发生1天前，人们发现大楼有裂缝，警方发出不许进楼的禁令，但很少有人听从了这个禁令。死者多是纺织厂女工。 作者: Jennifer Wagner



搜救紧张进行 8月18日举行国丧

救援人员借助吊车和挖掘机等设备，仍在紧张搜救幸存者。截至8月16日早上，搜救人员没有發现新的幸存者。消防队发言人基希（Emanuele Gissi）对媒体表示：“昨天夜里，我们运气不佳，没有找到任何幸存者。”救援人员正在重点搜索废墟下的空间，期望能找到幸存者。

当时警方收到大量人口失踪报告，因此有理由相信遇难者人数还会进一步攀升。当地政府官员称，废墟下可能还有10到20人失踪人员。搜救人员正在试图用机械将混凝土预制件锯开，以便找到让搜救犬进入废墟的缝隙。消防队员基希表示，搜救工作非常危险，因为废墟和剩余的桥体随时都可能再次坍塌。

通过社交媒体已经全世界闻名的绿色卡车

残存桥体目前仍可以看到那台通过社交媒体已经全世界闻名的绿色卡车，汽车的马达仍在运转，雨刷也在来回摆动。事发当时，驾驶员弃车逃生，躲过一劫，因为当时过于紧张，他都没有来得及熄火。车辆所属运输公司表示，事发前，该车加足了燃油，估计马达还会运转数天。

意大利政府计划为桥体坍塌事件举行国丧，以悼念死难者。来自意大利媒体的消息称，国丧在8月18日举行。

凝炼/苗子/乐然/夏立民（德新社、路透社）