堵资金外流：古巴开外汇商店

（德国之声中文网）古巴人已经很习惯排队。无论是购买紧缺的汽油、食用油、鸡蛋或是肉，都免不了大排长龙。最近一段日子里，古巴首都哈瓦那的几个地点甚至出现拥挤的人潮。哈瓦那新城区（Vedado）50年代建筑"Edificio Focsa"底层的一家泛美商店门口，一周以来连日都是人潮汹涌。

一名身着制服的的警察正在管制出入人数。古巴人耐心地排队等候进入商店，有时一等就是好几个小时。店里贩卖的商品有冰箱、冷气机、洗衣机、平面电视和其它产品。一些人抱着看热闹的心情站在橱窗前想一窥价格。工作人员正在大楼前将冷气机卸货并移至仓贮。里头一片繁忙的景象，犹如夏季清仓大拍卖。

阿德里安刚刚从店里走出来。他将一台用大纸箱包装的冷冻柜推过走道。"我考虑过进口一台冷冻柜，但是加上空运和海关的价格就太昂贵"，他表示，在这些新开的店里东西比"Revolico"（编按：古巴版的eBay）或街上卖得更便宜。阿德里安花了超过450美元购买冷冻柜，他估计比平时的价格节省了100至150美元。他说，"政府终于推出了有用的措施。"

外汇商店

就在不到两周前，古巴开设了13家外汇商店，其中12家在哈瓦那，还有一家设于圣地亚哥-德古巴。当局在这些商店中销售电子产品和汽车零件，交易时使用的是美元，以及欧元等10种外币。古巴计划开设77家同类型商店，每个省至少一家。古巴民众必须在国家银行里开设美金户头才能在这些店里购物。古巴政府称之为MLC（ Moneda Libremente Convertible），即"自由兑换货币"。据该国政府表示，商店开张第一周就有约1万人开户。

此前古巴人为了购买这些家电必须带着美元前往墨西哥

阻资金外流

古巴人经常搭机去巴拿马或墨西哥购买家电、电视机和各种二手商品。巴拿马甚至为古巴的小商户推出了短期签证。在私营产业中工作的加西亚（Alejandro García）估计："每一架飞往巴拿马的班机中，大概都有50到100名古巴人，每人包里都带着几百美金。由此可以推算每天有多少美元被带出这个国家。"这是严重的外汇流失。位于迈阿密的哈瓦那咨询集团（Havana Consulting Group）推测，每年约有20亿美金从古巴外流。

古巴共和国副主席梅萨（Salvador Valdés Mesa ）对国营电视台表示："我们必须将外流的资金转为外汇来源，以更新我们的产业、商店甚至是整体经济。"如今开设的外汇商店是为了遏制资金外流、收入外汇。

在美国加强对古巴的封锁后，该国的财政状况在过去数月内每况愈下。华盛顿近期收紧了对资金转移、旅游业和石油运输的限制。

一国两币

曾任教于哈瓦那大学、目前担任顾问的古巴经济学者埃弗莱尼（Omar Everleny）在接受德国之声采访时表示，开设外汇商店是"明智的措施"。但他也警告："这个国家需要经济增长才能扩大物资供应并避免通货膨胀。"古巴的经济有一特别之处：自1994年起便有古巴比索（CUP）和可兑换比索（CUC）两种货币流通。

埃弗莱尼担忧，可兑换比索会因为政府优先美元和其它货币的举措贬值。开设外汇商店后，对美元的需求将提升，进而导致美元上涨。目前已经可以观察到这样的趋势。虽然国营兑换处公布的汇率是1美元兑0.87可兑换比索，但"台面下"的交易价格确是1.15可兑换比索或更高。

货币联盟？

古巴社会学家纳维亚（Mario Valdés Navia）在博客"La Joven Cuba"上形容在新外汇商店中必须刷卡以美元结帐的现象为"电子'再美元化'"。古巴智库--世界经济研究中心（CIEM）的佩德拉萨（Gladys Hernández Pedraza）并不认同这样的说法。她认为，政府出台新举措的目的不是美元化，而是在中期内稳定本国货币并取消双币制。

外汇商店的出现让古巴本国货币收到冲击

古巴民众间出现流言称，开设外汇商店是为了朝宣告已久的货币联盟迈出第一步，而且即将要实现目标。经济学者埃弗莱尼并不同意这个观点："因为这基本上必须引进第三种货币。所以不仅不会推动货币联盟，还会推迟这个决定。"无论如何，埃弗莱尼认为外汇商店是一个正面措施，但政府必须善用外汇收入刺激经济，"并且在未来几个月内出台更多措施"。