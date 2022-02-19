 報導冬奥屢遭阻撓 駐華外國記者協會抗議 | 足坛体坛 | DW | 21.02.2022

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報導冬奥屢遭阻撓 駐華外國記者協會抗議

駐華外國記者協會表示，中國雖然在賽前聲明，允許記者在沒有國家干預威脅的情況下事先規劃和進行採訪，並在公共區域自由報導，但最後兩項都沒有做到，違背奧林匹克精神。

China | Olympische Spiele Peking 2022 | Schlussfeier

圖為北京冬奧閉幕的畫面，雖然賽事結束，不過有關冬奧期間相關爭議討論未歇。

DW.COM

中國所舉辦的2022北京冬奧正式於週日落幕，德國之聲訪問多位專家，請他們協助分析中國政府如何試圖運用冬奧向國內和國際觀眾進行宣傳。

穿中國隊服惹議的台灣競速滑冰女將黃郁婷結束賽程後，在臉書和微博上繼續「引戰」引發話題。針對一連串事件，台灣官方已經下令要進行調查和處分，黃郁婷則在日前接受德國之聲訪問，說自己「沒有想這麼多」。

《南德意志报》批评说，北京一方面宣称反对奥运政治化，另一方面却又让本届奥运高度政治化，而原本旨在让各国人民欢聚一起的奥运会，却在闭环防疫泡泡中演变成了一场完全与民众脱节的新闻宣传秀。《莱茵邮报》则感叹，在运动场之外，本届冬奥可谓是平淡无奇，但这也正中中共各级官员下怀。

在美国出生长大的华人自由式滑雪运动员谷爱凌加入中国队，并在北京冬奥会上获得两金一银，成为赛场内外焦点人物。在美国，很多华人把谷爱凌视为是达到常人难以企及高度的“天降紫微星“，但也有人认为她是中国国家宣传机器的产物。

北京冬奧每日新聞發佈會上，北京冬奧組委的發言人罕見地針對台灣與新疆等敏感議題做出正面回應，現場也立即有外籍記者質疑，該發言人的行為是否已是將奧運「政治化」的證明。

（德國之聲中文網）駐華外國記者協會週一（2月21日）發表聲明，表示對冬奧會期間，想在中國進行獨立報導卻屢遭阻撓感到失望。

協會羅列冬奧過程中，記者被限制報導的情況，比如在一次滑雪比賽后，一名外國記者被北京奧運官員阻止在奧運會混合區採訪一名香港運動員。

協會稱，該區域應該按國際奧運規則來管理。雖然事後國際奧委會（IOC）只稱這是「單一事件」，但協會表示中國政府干預報導在北京冬奧期間「經常發生」，顯示出外國媒體在中國營運的挑戰。

聲明中還說，當外國記者試圖在奧運場館外進行報導時，「經常被宣傳和安全官員跟踪和毆打」，並以荷蘭公共廣播公司（NOS）的記者在電視直播中被便衣安保人員拖出鏡頭為例，指出他在直播幾分鐘前就已經站在警察指示的位置。

此外，在奧林匹克滑雪場附近，安全人員也介入阻止記者和當地居民的採訪。有次，法新社甚至被警察阻止在離鳥巢體育場兩公里的私人公寓裡，在官方封鎖區之外拍攝開幕式。

內容也提到，「許多記者被告知，在公共區域的所有報導必須首先得到中國當局的批准」，並指「北京的安保人員似乎對記者拍攝任何與奧運有關的東西都特別敏感」。

例如，一家美國媒體的記者被禁止在一家官方奧運商品店外對奧運吉祥物進行採訪，並被告知任何採訪都要聯繫外交部。在另一個案例中，一名記者甚至被警察告知，不被允許拍攝奧運會的標誌。

一些記者還因其撰寫的與奧運有關的報導而遭到「網暴」，協會稱，在某些情況下，這些攻擊是由中國官媒和中國外交官助長的。

中國官媒 ：冬奧打臉美媒

香港中聯辦下的媒體《大公報》21日發表評論，表示「北京冬奧精彩紛呈」是「給美國媒體響亮一擊」。

文章鎖定美國媒體，說「美國主流媒體對奧運的報導充滿了負面色彩，想方設法『對衝中國的影響力』」，稱美國媒體透過瓦利耶娃事件「集中發洩著對俄羅斯的不滿」。

《大公報》這篇評論中還提到，雖然有國家警告運動員不要攜帶手機到中國，以免被竊取資料，但運動員反而透過手機自拍了大量影片，「向世界展示真實的中國」。內容還稱，一些記者報導中國疫情，「對中國的抗疫成果羨慕有加」。

(綜合報導)

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