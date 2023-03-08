報告：習近平擬續施壓台灣 弱化美影響力

（德國之聲中文網）美國國家情報總監辦公室（ODNI）週三（3月8日）發布《2023年度威脅評估報告》，其中在提及中國時，寫到其對美國構成的威脅，以及中國國家主席習近平在第3任期內將對台施壓、走向統一的野心。

台灣中央社報導，報告指出，2023年北京將持續施壓並可能為台灣提供「統一」的誘因，並對美台互動增加作出回應，且北京聲稱，美國把台灣當作破壞中國崛起的「棋子」，並打算藉由派遣更多軍機越過海峽中線，或發射飛彈飛越台灣等行動，進一步反對美國對台的支持。

報告顯示，美方擔憂若北京成功實現目標，取得對台的控制權，恐導致半導體晶片的全球供應鏈受損，因為台灣主導了尖端晶片的生產。

此外，這份年度報告也強調，北京視日益激烈的美中競爭關係為劃時代地緣政治轉變的一部分，並認為華府對北京的外交、經濟、軍事與科技措施，是為防止中國崛起與破壞中共規則的作為。北京將不斷透過經濟、科技、外交強化軍事實力，以加強中共統治，確保主權領土與區域優勢，並追求全球影響力。

不過，報告也提到中國面臨的國內與國際挑戰，包括人口老化、嚴重的企業負債、經濟不平等，以及中國對台灣與其他國家作為的抵制等，可能會阻礙習近平的野心。

以網路戰削弱美國

在報告出台之際，美國參議院情報委員會也就「美國國安面臨的全球威脅」召開年度聽證會，其中有多位情報單位高官發言，包含美國中央情報局局長伯恩斯（William Burns）、國家安全局局長仲宗根將軍（Gen. Paul Nakasone）、美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）等。

伯恩斯在聽證會上表示，美國中央情報局的未來，取決於美中之間正在進行的科技戰，以呼應年度威脅報告的內容，即「中國是美國面臨的最大國家安全威脅」，並列舉了中國大力使用網路戰術監視美國人、竊取知識產權，以獲得外國技術的能力。

「我認為科技革命不僅是（美國）與中國競爭的主要舞台。」伯恩斯說：「作為一個情報部門，這也是決定我們未來發展的主要因素。」

報告另指，如果北京擔心與華盛頓的衝突已迫在眉睫，中國「幾乎肯定有能力對美國本土的關鍵基礎設施和全球軍事資產進行網路攻擊」，包括破壞石油、天然氣管道或鐵路系統，藉此誘發社會恐慌，同時阻礙美國決策、干擾美國的軍事部署。

仲宗根將軍也在作證時表示，中國的網路行動將在近年變得更加激進：「我們看到他們（中國）甘願承擔更大的風險，以竊取我們的知識產權，並透過這些行動增加他們的影響力。這些嘗試及努力，對我們來說相當令人擔憂。」

TikTok在台灣：兩岸統一的「先鋒」？

TikTok恐成統戰工具

美國聯邦調查局局長雷（Christopher Wray）也出席了這場聽證會，他表示中國政府可能利用TikTok控制數百萬美國用戶的數據，且該應應用程式存在許多「令人震驚」的安全問題。

針對台灣問題，雷還指出，中國政府也可能利用TikTok來控制數百萬設備上的軟體，並在入侵台灣時，透過TikTok引導該島的公眾輿論，分化美台夥伴關係。

雷說，TikTok可能向用戶提供錯誤訊息，然而「當這件事正在發生時，我們無法確定我們是否會看到許多外顯的跡象。」他警告：「但最終這（TikTok）是一個由中國政府控制的工具，對我來說，它與國家安全問題相呼應。」

美國白宮支持十幾位參議員周二（7日）提出的立法，賦予美國總統拜登新的權力，如果TikTok和其他基於外國的技術構成國家安全威脅，即可加以禁止。 TikTok由中國公司字節跳動所有，在美國擁有超過1億使用者。

中國外交部發言人毛寧2月28日曾發言回擊，批美作為世界頭號大國，竟如此懼怕一款青年人喜愛的應用程式。

目前中國正在舉行一年一度的「兩會」，習近平日前罕見直接且公開地批評美國打壓，並由國務院發布《黨和國家機構改革方案》，將建立國家數據局、重組科技部，「加快實現高水準科技自立自強」。

但海恩斯在聽證會上表示，根據美國情報界的評估，中國現階段仍會為了獲取自身最大利益，「防止緊張局勢升級和保持美中關係的穩定」。

（綜合報導）

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