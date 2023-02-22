報告：澳大利亞是中國經濟脅迫的最大目標

（德國之聲中文網）根據智庫澳大利亞戰略政策研究所（ASPI）的一項最新分析，在過去三年中，澳大利亞是中國在全球範圍內進行經濟和外交脅迫的最大目標，但對其金融的影響範圍相對較小。

澳大利亞金融評論報（AFR）報導，研究顯示，自2020年以來，中國有三分之一的「脅迫行動」（coercive actions）都是以澳大利亞為目標，包括對價值200億美元貿易的有效制裁，以及北京所謂的「戰狼」外交和由共產黨「喉舌」發出的國家威脅。

根據ASPI官網，這份名為《反擊中國的脅迫性外交：優先考慮經濟安全、主權和基於規則的秩序》的報告顯示，中國對此類策略的使用，如今已遠遠高於十年前的水平，並於2020年達到頂峰，而貿易限制和來自官方國家來源的威脅，已被證明是最常用的脅迫方法。

報告稱，中國越來越頻繁地使用一系列經濟和非經濟工具來懲罰、影響和威懾外國政府。近年中國在對外關係中，對其「核心利益」採取更強硬的立場，同時尋求重塑有利於自身的全球秩序；在這種情況下，此類強制行動，已成為中國用以脅迫他國的重要手段。

過去三年，中國政府對至少19個國家使用了脅迫性的經濟和非經濟手段。貿易限制占主導地位，緊隨其後的是國家發出的威脅，反映了中國濫用其全球貿易實力以及利用國家控制的媒體和「戰狼外交」。

澳大利亞是最常成為中國針對的目標。中國在雙邊關係惡化後發起了廣泛的脅迫行動，尤其是在堪培拉呼籲對新冠病毒起源進行獨立調查之後。立陶宛是第二大目標，主要是因為在立陶宛開設了「台灣代表處」。報告數據發現，台灣是導致中國採取強制行動中，最常見的爭端問題。

路透社報導，該研究所的報告審查了據稱是73項「中國脅迫行動」，其中21項針對澳大利亞，11項針對立陶宛，8項針對台灣，這些行動中有40%是貿易限制。但總體而言，歐洲是目標最多的地區，有35項行動，佔總數的47%。

2022年5月當選澳大利亞總理的阿爾巴尼斯 (Anthony Albanese) 所領導的政府，一直在尋求與北京的穩定關係，並希望恢復對中國的出口，因為北京在長達數年的外交爭端中實施的「貿易封鎖」給澳大利亞造成了打擊，但澳大利亞稱並沒有改變對中政策。

中國駐澳大利亞大使館並沒有回應路透社對該報導的置評請求。

各國應堅定立場

根據ASPI官網，報告認為，中國的這些策略在影響目標政府的政策方面取得了不同程度的成功；大多數人立場堅定，但有些人默許了。不可否認，這些策略正在損害某些企業，挑戰主權決策並削弱經濟安全。

此外，中國這些策略破壞了以規則為基礎的國際秩序，並可能對不想成為中國目標的政府、企業和民間社會團體起到威懾作用。這可能意味著決策者害怕受到懲罰，未能保護關鍵利益、捍衛人權或在重要的地區和國際問題上與其他國家保持一致。

因此報告認為，各國政府必須奉行威懾戰略，改變中國對強制策略的思維。該戰略應基於以三種形式建立威懾的政策：彈性、拒絕和懲罰，並藉國家、小多邊和多邊渠道實施這一戰略。報告也提出了24條具體的政策建議，例如加強政府與企業之間的合作，並努力改善世界貿易組織（WTO）。

該報告認為，面對中國這些措施的關鍵在於，志同道合的國家應共同建立一個對抗脅迫的國際工作小組，這一點也是目前缺失的部分。工作小組成員應就問題的性質達成一致，致力於相互協助、共享信息，並制定可能的反制措施，以應對脅迫。

此外，志同道合的合作夥伴之間的團結至關重要，有助於各國克服權力差異和中國的各個擊破策略。今年日本擔任七國集團（G7）主席國，為在2023年推進此類合作提供了重要機會。

（澳大利亞金融評論報、ASPI官網、路透社）

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