報告：朝鮮女孩在中國「紅區」遭剝削

（德國之聲中文網）根據國際人權律師事務所全球權利合規協會（Global Rights Compliance, GRC）新的報告，大約有50萬名朝鮮女性躲藏在中國的邊境地區，其中一些人年僅12歲。維權人士警告，她們即使逃離了家園，卻仍然面臨被嚴重剝削的風險。

GRC與許多非政府及人權組織合作，在核實難民證據及證詞後發現，過去十年內，朝鮮婦女在中國遭人口走私的有紀錄案例超過4340起，且至少通報了8萬起侵犯人權行為。

「震驚又難過」

負責GRC朝鮮人權的首席法律顧問伊凡格盧（Sofia Evangelou）表示，報告內很多證言讀來令人難受。她告訴DW：「我讀了一些證詞，這些女性的經歷讓我吃驚又難過。」

她表示：「這些女性之中，很多人即使來到韓國的庇護場所，仍說她們受焦慮、羞愧與創傷後壓力症候群所苦。每個人遭受的情況不同，她們都在以自己的方式應對，但都有個明顯的症狀，即她們因那些經歷而在身體、情感和心理上遭受痛苦。」

該報告指出，這些婦女即使冒險穿越了朝鮮與中國間戒備森嚴的邊境，她們也不安全——平壤已祭出對任何涉嫌逃離朝鮮之人的格殺命令。

而這些人即使抵達了中國東部邊境所謂「紅區」後，仍被迫要躲藏，因為中國政府會追捕他們，把他們送回朝鮮。有報告表明，第一次越獄的人有可能避免在朝鮮最殘酷的監獄中待上一段時間的命運，但對累犯的懲罰就要嚴重得多，甚至包括死刑。

為了阻止新冠病毒傳播，中國在邊境實行封鎖，這讓局勢變得更險峻。一般情況下，脫北者幾乎沒有錢、無法獲得食物，也無法安全地繼續前往第三國。

據朝鮮人權數據庫中心（NKDB）與韓國「轉型正義工作組」等組織從脫北者收集到的數據，有多達80%的朝鮮女性難民落入人販手中，被迫從事性交易。據估計，這每年能為中國和朝鮮的組織犯罪網絡帶來超過1.05億美元（9750萬歐元）的收入。

圍繞虐待保持沈默的「黑洞」

報告稱在紅區內，朝鮮婦女和女童經常遭組織性的性侵、性奴役、強迫婚姻、意外懷孕、強迫勞動與網絡性交易。這種虐待在該區已經成為「常態」，婦女在公共場合遭到毆打，並以低至幾百美元的價格被賤賣。

一名受害婦女在證詞中表示：「我被賣給一個住在延邊的中國漢人。我們一起生活了一年，我們不能有孩子，因此他毆打我，踢我，經常踢我的頭。」

一名被捕並送往朝鮮監獄的婦女，親眼目睹另一名隱瞞懷孕的囚犯，在她從事艱苦勞動、從河裡撿石頭時，倒下並溺死。事後當守衛發現她懷孕時，他們脫光其他所有女囚的衣服檢查是否還有人隱瞞懷孕，並進行強制墮胎。

伊凡格盧表示：「中國紅區目前存在信息黑洞，這意味著有更多朝鮮婦女和女孩正成為中國性奴行業的受害者。」她說：「眼前的情況，讓朝鮮婦女和女孩面臨嚴酷被賣的現實，她們要不終生遭受性與精神虐待、奴役、強迫勞動，不然就是獲得自由。」

伊凡格盧呼籲終結「疫情下國際對此的沈默」。她補充道：「若不動員國際社會齊心協力，針對婦女和女童的非法性奴役不會停止。國際社會不能再對此視而不見；她們是在逃離暴行，很多時候更是為了未出生的孩子逃命。」

韓國推動究責

與此同時，韓國政府似乎對平壤侵犯人權的行為越來越關注，盼對此究責。檀國大學國際法教授朴正元（Park Jung-won，音譯）表示，先前韓國文在寅政府「對朝鮮侵犯人權的情況保持沈默」，但在尹錫悅總統的領導下，潮流正在改變。

他表示：「韓國政府的態度發生了重大變化，韓國本月聯合發起了一項聯合國關於朝鮮人權的決議草案，而這是五年來第一次。」他指出，尹錫悅還任命了新的朝鮮人權國際合作大使。

朴正元說：「這與以前相比是一個徹底的改變，這對北方的人權來說是一件非常積極的事情。我對現任政府繼續推動此事抱有期待，希望他們在聯合國和其他國際論壇上提出人權議題，增加平壤的壓力。」

他表示，來自首爾的壓力將「使國際社會能夠採取更具體的行動，來應對北方（朝鮮）這些可怕的侵犯人權的行為及這個危險區域（紅區）之事」。

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