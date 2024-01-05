報告：川普任內旗下企業從中國獲利

（德國之聲中文網）美國國會民主黨人週四（1月4日）發布調查報告，指美國前總統川普在2016年競選期間，以及2017年至2021年的總統任期內，他旗下的4家房地產和飯店等企業，從中國政府和中國國營企業賺取了超過550萬美元營收，來源包括中國駐美代表團、海南航空和中國工商銀行等單位。

美國眾議院監督和問責委員會的民主黨團稱，根據川普的前會計師事務所、瑪澤美國公司（Mazars USA LLC），以及從美國證券交易委員會（SEC）取得的文件，川普在其總統任內，透過其企業從中國、沙烏地阿拉伯、阿聯酋、卡達、科威特和馬來西亞等20國政府，獲得了至少780萬美元的營收，其中大部分來自中國。

這份標題為「出售白宮」（White House for Sale）的156頁報告寫道：「川普身為總統，收了外國政府及其領袖超過780萬美元的款項，包括一些全球最不道德的政權。」

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報告指出，這數字只涉及了川普在任期間所擁有的500多家實體中的其中4家，包含美國華盛頓特區的川普國際酒店、拉斯維加斯的川普國際酒店、紐約第五大道的川普大廈和紐約聯合國廣場的川普世界大廈等。

報告主張，由於相關收入並未獲得國會同意，川普透過旗下企業獲得的海外收入，違反了美國憲法中，嚴格禁止聯邦公務人員在未經國會同意前，收受外國政府任何形式款項、禮物的規定。這項禁令是為了防止美國總統向外國領導人出賣美國的外交政策。

根據報告統計，川普在總統任職期間，由中國政府、以及所其擁有、或實質控制的國營企業，以及由官方實控的公司，在川普擁有的房地產上支出了557萬2548美元。中國最大的商業銀行「中國工商銀行」，其美國總部就設在紐約的川普大樓內。

美國證券交易委員會2012年提交的文件顯示，中國工商銀行在川普大樓內的辦公室基本租金為每年190萬美元。

報告還指出，在此期間，川普不顧共和黨議員的呼籲，拒絕對包括中國工商銀行在內的中資銀行實施制裁，儘管有證據顯示，這些銀行為北韓政權提供金融交易，並聯合逃避美國制裁。

只是冰山一角？

該報告發布之際，77歲的川普正尋求在2024年大選中重新奪回總統寶座。他在共和黨內表態參選者之中居於領先地位，預計將在未來的競選活動中，與81歲的現任美國總統拜登再次對決。

川普的兒子、掌管川普旅館事業的艾瑞克（Eric Trump）在X平台（前推特）上反駁民主黨的指控。他寫道：「真是個笑話！在我父親任內，我們的旅館和其他產業接待外國政府官員的營利，我們全都自願捐給了美國財政部。」

美國眾議院監督和問責委員會主席、共和黨眾議員科默（James Comer）也駁斥了該報告的調查結果。科默在一份聲明中主張，「川普的生意合法，但拜登並非如此」，聲稱拜登從外國政府收受的金額比川普這次被民主黨報告公開的數字還高出3倍。對於拜登家族不當營利的指控，白宮否認有不當行為。

（綜合報導）

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