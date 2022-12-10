 報告：全球遇害記者人數飆升 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.01.2023

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報告：全球遇害記者人數飆升

聯合國教科文組織指出，2022年全球有86名記者遇害，墨西哥、烏克蘭和海地是記者死亡人數最多的國家。

2022年，全球遇害記者人數不降反升（資料畫面）

2022年，全球遇害記者人數不降反升（資料畫面）

（德國之聲中文網）聯合國教科文組織（UNESCO）週一（1月16日）發布一份報告指出，全球遇害記者人數在過去3年有所下降後，2022年又顯著增加。

根據聯合國教科文組織往年的報告，2019年至2021年平均有58名記者遇害，2021年則有55名。相較於2018的99人，這3年的人數已經有所下降。

然而，這個數字卻在2022年有所反彈，去年遇害的86名記者中，就有19人在墨西哥遇難，其次則分別有10人、9人在烏克蘭和海地逝世。

一群記者及家屬在墨西哥獨立紀念柱前，抗議記者遇害事件

一群記者及家屬在墨西哥獨立紀念柱前，抗議記者遇害事件

該組織的總幹事阿祖萊（Audrey Azoulay）在一份聲明中表示，2022年的死亡人數「令人震驚」。

「有關單位必須加倍努力制止這些罪行，並確保肇事者被定罪，因為視而不見正是造成這種暴力環境的主要因素之一，」阿祖萊說。

記者的工作性質容易使其成為攻擊目標（資料畫面）

記者的工作性質容易使其成為攻擊目標（資料畫面）

記者為什麼成為目標？

這些殉職事件中，有四分之三發生在非衝突國家，其中一半以上發生在拉丁美洲。

有些記者是因報導組織犯罪、武裝衝突或極端主義的崛起，遭到報復而身亡；有些記者則因報導貪腐、環保、濫權及抗爭等敏感議題而被殺害。

2022年，有許多記者因報導敏感議題而被報復殺害（資料畫面）

2022年，有許多記者因報導敏感議題而被報復殺害（資料畫面）

記者「無處可躲」

聯合國教科文組織指出，近一半殉職的記者是在執勤時間之外遇襲的，受害者在旅行時、在停車場等公共場所，甚至在家中都有可能遇害，這意味著「記者即使下了班，也沒有避風港可以去」。

該報告也顯示，記者遇害的事件中，有86%的肇事者逍遙法外、未受懲罰，儘管這樣的情況在過去5年間有所改善，但這樣的比例仍「高得嚇人」。

除了遭受生命威脅外，2022年，各國記者也遭遇被失蹤、綁架、任意逮補、法律騷擾和數位暴力等其他形式的暴力，女性記者尤其容易成為目標。

（法新社、德新社）

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