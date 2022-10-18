報告：僅三成美國人認為習近平若連任非常嚴重

（德國之聲中文網）中國國家主席習近平很可能在中共二十大後，取得史無前例的第3任期，但根據美國智庫皮尤研究中心（Pew Research Center）週三（10月19日）發佈的最新民調，僅有3成美國民眾認為習近平連任中共總書記一職是「非常嚴重」的問題。

民調顯示，30%美國人認為習近平連任「非常嚴重」（very serious）；另有41%認為「有點嚴重」（somewhat serious）。

相較之下，美國民眾最關切的議題前3名分別為中國與俄羅斯的夥伴關係、中國軍事力量，以及兩岸緊張局勢。3者皆有高達8成以上民眾視其為「嚴重」問題，包含認為「非常嚴重」或「有點嚴重」。

對於中俄夥伴關係，甚至有高達57%的受訪民眾認為「非常嚴重」；對於中國軍力及台海緊張問題，分別有50%及43%的美國人認為「非常嚴重」。

多數美國民眾支持高階官員訪台

雖然中俄夥伴關係仍是美國人最關心的議題，但相較3月份的同等調查，美國民眾認為其「非常嚴重」的比例下降了5個百分點；對台海緊張情勢的擔憂則提高，「非常嚴重」之比例上升了8個百分點，是此次報告中漲幅最高的項目。

皮尤研究中心推測，增長主因是來自美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）8月訪台之後，中國對美發出強烈批判，並在台灣週邊展開軍事演習。

當被問及「美國是否應繼續讓高階官員訪問台灣，即使這損害了與中國的雙邊關係」時，有過半（54%）美國民眾表示同意，並不到4成（38%）的人認為，美國應該優先考慮與中國的關係，而非派遣政治人物訪台。

民調也顯示，視台海關係緊張為「非常嚴重」問題的美國人，較其他不那麼擔憂此議題的美國人，更傾向支持美國高層訪台。不同黨派選民對此議題的看法則無明顯差異；共和黨或民主黨都各有56%的支持者認為，應優先考慮安排美國官員訪台。

憂心中國軍事及經濟競爭

中國日益擴張的軍事力量逐漸受到美國民眾關注，認為其「非常嚴重」的比例自3月份升高了7個百分點。關切面向包含中國的海軍軍力，以及其在太平洋海域的勢力擴張，例如興建人工島、與太平洋島國簽訂安全協議等。

另一項擔憂則是中美之間的經濟競爭，較3月份高出6個百分點。報告指出，拜登總統在8月簽署了《2022年晶片和科技法案》（Chips and Science Act 2022），並宣布將採取更多措施以遏制中國獲取及生產先進晶片，這些舉措都是出於對美國競爭力和國家安全的擔憂。

皮尤研究中心此次調查期間為10月10日至16日，共訪問了5098名美國成年人，背景來自不同性別、年齡、種族、教育程度及黨派。

（皮尤研究中心）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。