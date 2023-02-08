 報告：中國野心擴至南極 欲強化衛星監控 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.04.2023

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報告：中國野心擴至南極 欲強化衛星監控

不只印太地區，中國的戰略野心已經擴張到極地。美國智庫指出，中國在南極的科學考察站將具備攔截他國衛星通訊的能力，這一點又將如何牽動全球地緣政治局勢？

圖為英國的南極調查局2020年釋出的南極冰河影像。

圖為英國的南極調查局2020年釋出的南極冰河影像。

（德國之聲中文網）美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）週二（4月18日）發布報告，以「冰凍的疆界」（Frozen Frontiers）為題，探討中國透過極地的探勘與考察，「提升中國對極區事務的話語權」，也有利於促進中國「更廣泛的戰略與軍事利益」。

報告指出，中國拓展影響力的範疇不僅已擴張到南極與北極，近期更重啟了在南極第5個研究站的施工。從今年1月的衛星圖像更可以看到，該工程出現了「重大進展」，已建造出新的支持設施、臨時建物、直升機坪，研究基地的主要大樓也已打好地基。

南極新站點可攔截他國通訊

據路透社報導，中國在南極的第5個科學考察站自2018年便開始建設，但一直到最近都沒有太多工程進展。這個新的站點位於羅斯海（Ross Sea）附近的難言島（Inexpressible Island），估計2024年可以完工；整座站點占地5000平方公尺，將配有一個衛星地面站，能幫助中國「填補缺口」，進一步在南極大陸上擴張。

根據CSIS的報告，中國持續建造極地觀測衛星，而新站點不僅能提供追蹤與通信能力，其設備還可以「同時用來攔截其他國家的衛星通訊」。

新站點的衛星地面站不僅有利於中國科研，也可能增強解放軍的監控能力。它所處的位置，讓中國可以蒐集澳洲、紐西蘭上空的信號情報，以及澳洲阿納姆航天中心（Arnhem Space Centre）火箭發射的遙測數據。此外，新站點還會設置碼頭，供中國的破冰船「雪龍號」停泊。

圖為中國的破冰船「雪龍號」去年4月完成南極探勘後，返回上海。

圖為中國的破冰船「雪龍號」去年4月完成南極探勘後，返回上海。

中國拓展極區影響力

CSIS向路透社表示，美國在南極的研究規模仍然比中國大，而且擁有南極最大的研究中心「麥克默多站」（McMurdo）；不過，中國的發展步調更快。中國的新站點距麥克默多站約320公里。

根據1959年的《南極條約》（Antarctic Treaty），同意在南極大陸上的活動只能有科學研究這類的「和平目的」，不得進行軍事行為。中國也是該條約的簽署國之一。

德新社指出，中國雖然未在南極附近主張任何領土的主權，卻一直在拓展探勘範圍。南極大陸具有豐富的自然資源，中國展現出對南極的經濟與軍事野心，也引發西方疑慮

路透社則引述美國國防部去年的報告，稱中國在南極建立新站的目的，可能是希望未來在南極能爭取到自然資源和海上通道的權利，並強化解放軍的實力。針對極地考察站將用於間諜行為的指控，中國予以否認。

不只在南極，CSIS的報告也提到中國在北極的擴張

隨著全球暖化與氣候變遷，北極冰層持續融化，對全球構成嚴峻挑戰；不過，對中國政府來說，北京融冰能創造出海上新航道，也將在貿易、資源探勘方面帶來新的機會。儘管如此，中國在北極拓展也面臨來自美國的阻礙；在選項不多的情況下，中國選擇俄羅斯為戰略夥伴，與西方競逐在北極的地緣政治地位。

（綜合報導）

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