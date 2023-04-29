 報告：中國育兒成本是世界第二高 | 经济纵横 | DW | 01.05.2023

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经济纵横

報告：中國育兒成本是世界第二高

中國人口去年出現負成長，如何提高生育率成為政府首要解決的問題。但最新的智庫報告顯示，中國養育孩子的成本高居世界第二，低於哪個國家？

中國的生育成本是否過高，成為智庫關心的話題，圖為2020年一位中國女性抱著小孩在北京紫禁城外（資料照）

中國的生育成本是否過高，成為智庫關心的話題，圖為2020年一位中國女性抱著小孩在北京紫禁城外（資料照）

（德國之聲中文網）中國智庫育媧人口研究最新的報告顯示，中國僅次於韓國，是全球養育孩子成本第二高的國家，且撫養一個孩子到18歲的成本是中國人均國民所得（GDP）的6.9倍，相當於成本是德國的2倍和法國的3倍。

香港《南華早報》報導，由於低出生率和現已被放棄的獨生子女政策，中國正面臨迫在眉睫的人口危機，印度也有望在今年超越中國，成為世界上人口最多的國家。該報告還稱，中國需要為家庭提供更多支持，以幫助改善該國低迷的出生率

一篇名為《中國人口預測報告2023》報告稱，「具體措施包括現金和稅收補貼、購房補貼、增建托兒所、提供男女平等產假、引進外籍保姆、提倡靈活工作方式、保障單身女性的生育權、允許輔助生殖技術和改革學校與考試制度等」。

中國國家衛生計生委2017年的全國調查發現，77.4%的中國育齡婦女表示「經濟負擔過重」，是除了「年紀太大」，或「沒有人力照顧孩子」外，不想生孩子的首要原因。

根據該報告，韓國的成本是其人均GDP的7.79倍。這也讓韓國成為世界上出生率最低的國家之一。德國的養育成本是人均GDP的3.64倍，是澳大利亞和法國則分別是2.08倍和2.24倍。

去年，韓國女性平均預期生育嬰兒數降至0.78個，而中國則為1.1個。

中国如何应对人口老龄化问题？

城鄉差距大

《南華早報》報導，中國母親去年生育了956萬嬰兒，這是現代歷史上最低的，也是該數字首次跌破1000萬。據聯合國估計，印度將超過中國成為世界上人口最多的國家，人口將達到近14.3億。

根據育媧人口研究的報告，在中國撫養一個孩子從出生到18歲的平均成本為人民幣48.5萬元，而撫養一個孩子到大學畢業的平均成本約為人民幣62.7萬元。

而在北京和上海養育一個孩子的平均成本，分別為人民幣96.9萬元和人民幣102.6萬元，但西藏家庭的成本僅為29.3萬元。

近年來，中國的政策制定者一直在尋找提高出生率的方法，而到2022年，中國的死亡人數60年來首次超過新生兒人數。去年，中國的出生率降至每千人6.77人的歷史新低，而總人口減少85萬至約14.1億。

但騰訊網上一位不願具名的湖南網友表示，「國家鼓勵生育二胎，我們計劃生育二胎，可是需要做試管嬰兒，我們向單位請假，單位考慮企業利益，要求我們辦理離職，可能離職後，我將不能享受生育津貼和企業生育津貼，包括工作和工資都沒有了，本身生活壓力就大，我該怎麼辦？」

陝西網友「紅」也表示，「社保和住房是家庭考慮生不生的重要因素！如果能保障女性的社會保險，沒有後顧之憂，她們才能積極參與」。

根據中國國家統計局數據，2021年中國勞工的平均年收入為10.5萬元人民幣。

中國鼓勵生育二孩，但現實問題仍困擾女性，圖為一位老年人帶著兩個小孩出門（資料照）

中國鼓勵生育二孩，但現實問題仍困擾女性，圖為一位老年人帶著兩個小孩出門（資料照）

（香港《南華早報》、育媧人口研究官網、騰訊網）

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