報告：中國異議人士家屬仍面臨「連坐罰」

（德國之聲中文網）非營利組織「中國人權捍衛者」（Chinese Human Rights Defenders）週一（4月15日）發布一份標題為《如果我不服從，我的家人就會受苦》的調查報告，指出北京持續對異議人士親屬進行集體懲罰。

報告顯示，中國官方拘留已被監禁的維權人士子女，將他們關在精神病院或孤兒院、強迫學齡兒童輟學、發布出境禁令，阻止他們出國留學；或是透過刑事訴訟逮捕其親屬，藉此施壓在獄中的維權人士與政府合作。

中國人權律師王全璋2015年在「709大抓捕」之中被帶走，除了被取消律師資格之外，2020年出獄後也持續遭中國政府人士騷擾，導致他曾在2個月內被迫搬家13次。王全璋還曾表示，當他們終於幫兒子找到學校時，警察很快就前往該所學校騷擾老師，「隔天我們就被告知我兒子不能再去那所學校了」。

“709案最后一人”：王全璋继续前行

「俠女」何方美3幼子遭關押精神病院

另一項案例為維權團體「疫苗寶寶之家」發起人何方美（網名：俠女十三妹），她在2020年10月與丈夫先後被中國警察拘留，之後她與她的2個年幼孩子都被送入河南省新鄉市一家精神病院；隔年，她於院中產下一女後，被警方移送至看守所拘留，但有2個孩子仍被留在精神病院。

根據人權團體紀錄，何方美的兒子隨後在未經過任何親屬同意的情況下，被送往長期向警方舉報何方美一家的線人家寄養，另外兩名女兒則是在2023年9月被院方宣稱「不在紀錄中」。維權人士今年1月曾發布消息稱，河南輝縣政府官員欺騙何方美75歲的母親簽署監護權利放棄文件。

截自報告發布為止，調查發現2名女童在今年4月1日被院方帶至輝縣城關鎮鎮長辦公室後，至今仍下落不明。

余文生夫婦關押滿一年

此外，在中國人權捍衛者發布報告前夕，中國人權律師余文生及妻子許艷被北京非法拘留期滿一年。歐盟在4月13日發布聲明，再度呼籲中國釋放余文生夫婦、允許他們在需要時獲得醫療協助、定期會見由他們選擇的律師、定期與家人聯繫。

歐盟在上屆聯合國人權理事會會議的聲明中，列出了包括余文生和許艷在內多名目前被關押在中國的維權人士，並要求中國立即無條件釋放相關人士。

去年4月13日，余文生夫婦在德國外交部長貝爾博克訪華之際，遭北京警方逮捕關押。余文生夫婦當時原定與歐盟駐華代表團與訪華外交官會面，卻突然被北京派出所傳喚，隨後被以「尋釁滋事罪」批捕；許艷在去年5月底被加控「煽動顛覆國家政權罪」。消息人士稱，兩人遭北京盯上，是因為聲援在「廈門聚會案」被捕的中國維權人士丁家喜和許志永。

有熟知該案的維權律師曾向DW表示，自從余文生夫婦被正式以「尋釁滋事罪」批捕後，不僅律師無法會見，也無法閱卷，外界難以得知夫妻二人情況為何。其子余鎮洋也因為長期遭到警方嚴密監控，抑鬱情況加重，去年11月曾傳出服用安眠藥過量送醫。

人大曾叫停連坐罰

2023年12月，中國全國人大常委會法工委審議報告指出，違法犯罪行為人「罪責自擔」，不可株連或及於他人。要求地方政府停止對涉罪人員配偶、子女及父母等親屬在受教育、就業方面的權利進行限制。

但中國人權捍衛者報告卻顯示，中國在2023年與2024年初仍被紀錄了多起集體懲罰行為，顯現出「罪及家人」的做法仍在持續當中，且似乎已經成為「國家政策」。

中國人權捍衛者呼籲中國政府立即停止對家屬的一切騷擾和對維權人士的法外拘留；廢除或修改國內立法，以符合國際人權法中的明確權利義務；調查並起訴警察及官員濫權從事非法集體處罰法的行為。

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（綜合報導）

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