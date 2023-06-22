報告：中國是全球人權最差的國家

（德國之聲中文網）在一份追蹤社會、經濟和政治自由的人權報告指出，雖然中國在食品、健康和住房方面得分較高，但中國仍被被列為世界上在公民權方面最差的國家。此外，國安法通過後的鎮壓，也讓香港近年的得分下降。

英國《衛報》報導，總部位在新西蘭的非政府組織「人權評量倡議」（HRMI），自2017年以來一直在監測各國的人權表現。根據最新的報告，中國在多項指標上都是世界上人權紀錄最差的國家。在免於公民被任意逮捕方面，只有哈薩克斯坦得分比中國低。

不過，在獲得食物、健康與住房的權利等經濟指標上，中國的得分相對較高，在100多個接受調查的國家中接近榜首。在經濟指標的部分，HRMI使用各國政府和國際機構發布的公開統計數據，而不是另外做調查。

該指數也指出，中國某些群體的人，例如政府批評者和少數民族，經常失去基本的經濟權利。

該指數通過向各國記者、非政府組織工作人員和律師等人權專家分發的調查，來追蹤公民權利和政治權利。這些領域在中國受到嚴格控制，因此非常難以蒐集到準確的數據。

在2019年至2020年期間，大多數國家或地區的健康評分下降，這反映出新冠病毒造成的大量死亡。然而，在清零政策鬆綁之前，死亡人數相對較低的中國，在這項的得分上保持穩定。

此外，自2022年起，HRMI首次開始追蹤各國的宗教和信仰自由。而中國在該指標上的得分也最差。此指標的研究僅包含9個國家。

HRMI發言人羅登（Thalia Kehoe Rowden）說：「我們非常重視調查受訪者的安全和保障，並且多年來一直在人權捍衛者處於危險之中的國家開展業務。」

「維護安全的關鍵之一，是以加密的在線形式匿名進行調查，因此沒有人能確切知道誰參與了，或他們說了什麼，」羅登補充說。

香港得分下降

英國《衛報》報導，儘管得分沒有中國那麼糟糕，但香港的HRMI指數近年來不斷下降。港府自2019年和2020年鎮壓民主運動以來，民主自由迅速縮減。在這些年之間，香港在集會自由的排名下降了近40%。

根據HRMI的數據，香港的表達自由指數提高了33%。HRMI還得出結論，香港在免於任意逮捕指數方面的得分有所提高，增加了85%。但這是因為該指數是基於實際侵犯權利的實例來做推算所導致。

羅登表示，「在（香港國安法）這種壓制性的背景下，免於任意逮捕和拘留的分數上升，並不是好消息。這只是意味著鎮壓正在發揮作用」。

「香港的民主權利和自由得分在2019-2021年度大幅下降，並且仍然低得驚人」，羅登說。

聯合國人權高專辦想在中國設辦公室

路透社報導，聯合國人權事務高級專員特克（Volker Turk）週一（19日）呼籲各界為其辦公室提供更多支持，因為他尋求通過首次在世界上人口最多的兩個國家：印度和中國建立辦事處來擴大其工作。這2個國家的人權紀錄正面臨更多批評。

特克2022年底接任聯合國人權高專，他週一在聯合國人權理事會的開幕詞中敦促加強合作，並特別指出敘利亞、伊朗、以色列和俄羅斯等國，應該採取更多行動。特克還認為，「首次在中國和印度建立業務對我們來說很重要」。

中國或印度駐日內瓦外交使團，沒有立即回應路透社的置評請求。

對於特克的辦公室來說，在中國設立辦事處可能會很困難。聯合國人權事務發言人說，特克在與各國政府會面期間討論了設立2個新辦事處的想法，但沒有對媒體詳細說明各國的反應。

（《衛報》、路透社）

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