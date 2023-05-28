 報告：中國投資開源情報 蒐集美軍資訊 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.06.2023

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報告：中國投資開源情報 蒐集美軍資訊

一家美國情報公司的分析指出，中國官方和解放軍正在美國國防部、智庫和私營企業的公開數據，藉此更了解美軍的能力，其中也包含涉及跟台灣有關的防衛資訊。

一份報告顯示，中國正在擴大蒐集開源數據（示意圖）

一份報告顯示，中國正在擴大蒐集開源數據（示意圖）

（德國之聲中文網）一份情報公司的最新研究報告指出，中國情報機構和解放軍正在大力投資開源情報（open-source intelligence, OSINT），以更了解美軍在太平洋及其他地區的能力。

美國《紐約時報》報導，美國威脅情報公司「紀錄未來」（Recorded Future）的分析報告詳細說明了中國政府和公司如何從美國國防部、智庫和私營公司蒐集公開數據，而這些信息有助於中國軍方為與美國的潛在衝突預作打算。

「美國海軍戰爭學院有一個中國海事研究所，它開展了大量關於中國的開源研究」，「紀錄未來」的威脅情報分析師黑佛（Zoe Haver）說。「這是在學術框架下完成的研究，但最終外國政府會認為這種情報是有價值的。

美國軍方沒有立即對報告的調查結果發表評論。

開源情報的定義很廣泛，但「紀錄未來」研究的是中國解放軍情報機構用來制定計劃和發展軍隊的信息。

報告說，解放軍和中國國防工業幾乎肯定會利用其他國家的開放信息環境，從外國政府、軍隊、大學、國防工業公司、科研機構、智庫、新聞媒體、社交媒體平台、論壇等處提取開源情報。個人以及商業數據提供商、印刷媒體、無線電廣播、衛星和其他來源，也是訊息來源。

該報告還檢視了中國軍方簽發給中國私營公司的合約，以了解中國如何收集一系列的開源信息，包括有關美軍及涉及台灣防衛工作的資訊。

「解放軍假設美國會以某種形式干預台灣衝突，他們非常努力地為這種情況做準備」，分析師黑佛說。

分析認為，中國蒐集開源訊息，一部分原因是為了可能的台海戰爭做準備，圖為解放軍的飛行員（資料照）

分析認為，中國蒐集開源訊息，一部分原因是為了可能的台海戰爭做準備，圖為解放軍的飛行員（資料照）

蒐集開源情報 對民主政體構成挑戰

「紀錄未來」公司的最新報告，列出了5家為中國解放軍服務的中國私營OSINT供應商，包括主要銷售平台和數據庫產品的供應商、主要提供研究和分析服務的供應商，以及專門從事遙感數據的供應商。

報告認為，解放軍很可能會使用這些數據來支持決策制定，並更好地了解潛在的外國對手，為未來的衝突做準備。

該報告也指出，雖然美國及其盟國公開的信息存在安全問題，但切斷對數據的廣泛存取，可能不是解決辦法。分析師黑佛說，希望能藉由讓更多人認知到中國蒐集開源情報一事，幫助私營企業、軍方和其他政府部門管理風險，並使「網路爬蟲」更難以從公共資料庫和網站自動搜刮信息。此外，黑佛也鼓勵企業針對有意購買其資訊的中國公司進行盡職調查。

「歸根結底，我們不希望西方國家關閉他們的信息環境」，分析師黑佛表示。「那甚至不是一件好事。我們重視開放。」

中國早已開始蒐集開源訊息

2020年9月多家媒體報導，位於中國深圳的振華數據公司有系統地蒐集上百萬各國人員的「數位麵包屑」，並作為情報提供給中國政府和民間單位，引發外界震撼。「數位麵包屑」指的是一個人在網路上留下的蛛絲馬跡。

在網上發現這個資料庫的美國學者鮑爾丁（Christopher Balding），2020年曾告訴DW，各界通常將開源數據視為低價值或是無價值的情報，但是開源數據實際上常常是政府部門或情報單位的資訊來源。

鮑爾丁是一名獨立學者。他曾在北京大學商學院任教近10年，也曾擔任越南富布賴特大學（Fulbright University Vietnam）經濟系的副教授。

鮑爾丁當時向DW解釋，如果一個用戶在臉書或推特分享一張照片，這2個平台的技術會自動標記照片的地點。即便用戶關閉了推特標示地點的功能，其他人仍然可以從後台去分析出你所在的地點。

此外，深圳振華數據公司的資料庫中有大量的外國軍方人員，包含數千個基層的軍方人員。他們追蹤這些軍方人員的推特或臉書，並藉此來定位這些人員的所在地。當振華知道這些人員的所在地後，就可以進一步去推測某一艘特定船艦的所在地，以及在該艘船艦上可能發生的事。

開源訊息可能是有用的資訊，圖為中國街角的監視器（資料照）

開源訊息可能是有用的資訊，圖為中國街角的監視器（資料照）

（綜合報導）

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