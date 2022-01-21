堪萨斯法院判决：华裔教授陶丰获释

（德国之声中文网）根据美国堪萨斯城地区法院周三（1月18日）宣布的一项裁决，原堪萨斯州大学教授陶丰被判以迄今在押时间折抵刑期，由此可免于入狱服刑。他被控隐瞒自己在中国大学的工作以及长江学者的身份，检方之前要求对其处以两年半监禁。

陶丰最初于去年4月被判定四项罪名成立，其中包括三项电汇欺诈。不过联邦地区法院法官朱莉·罗宾逊(Julie Robinson)去年9月撤销了电汇欺诈定罪，只保留了一项做出虚假陈述的定罪。

此次裁决量刑前，检方指陶丰在为中国福州大学工作的问题上撒谎，对堪萨斯大学、美国能源部和国家科学基金会构成了欺诈。堪萨斯大学和为陶丰提供了研究拨款的联邦机构声称，其行为让他们损失了几十万美元。

法官罗宾逊则表示，没有证据表明被告与在中国的任何人分享了专有信息，而且这位化学工程教授所做的研究属于 "在科学界自由分享"的内容。"这不是一桩间谍案"，她说："也许这是司法部认为发生的事情。但事实并非如此。"

陶丰的律师说，他的当事人"对判决结果感到非常欣慰"，并表示还将对虚假陈述的控罪提出上诉。

不了了之的“中国行动计划”

据美联社报道，2019年，陶丰在堪萨斯大学填写一份表格时，没有说明他是中国人才项目"长江学者"教授的事实。他曾前往中国，为福州大学建立实验室并招募人员，却告诉堪萨斯州的官员说他在德国。

2019年，美国司法部起诉陶丰"未能披露与中国大学的利益冲突"。这一年8月他被拘捕，此后被监视居住，一直佩戴着电子监视装置并受到旅行限制。

陶丰出生于中国，2002年来到美国，在普林斯顿大学获得博士学位。他曾在加州大学伯克利分校和圣母大学工作。2014年他被堪萨斯大学环境有益催化中心聘为终身制副教授。该中心从事有关保护自然资源和能源的可持续技术的研究。

陶丰案是美国司法部"中国行动计划"(China Initiative)的一部分。该计划始于特朗普任期内的2018年，旨在打击从美国大学向中国政府机构转移领先技术和知识产权的行为。迄今有二十余名学者遭到调查或起诉。但这项计划也被指影响到研究领域的国际合作和学术自由，并助长针对亚洲人的歧视偏见。在遇到公开批评以及多宗司法起诉失败后，司法部去年2月终止了这一计划。

在"中国行动计划"中被捕的华裔学者还包括麻省理工学院机械工程教授陈刚、田纳西大学诺克斯维尔分校教授胡安明。后者于2021年9月被裁定罪名不成立。对陈刚的起诉也于去年1月被撤销。

与陶丰类似，他们也被指控隐瞒自己在中国研究机构的工作关系，涉嫌骗取美国科研资助。而辩护方则指出美国大学及研究出资方要求申报的内容要求不够清晰，而并非当事人有意隐瞒在中国工作的事实。

（路透社、美联社）

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