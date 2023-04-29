堪比“春运” “五一”小长假再引争议

（德国之声中文网）从2000年到2007年，中国的"五一"假期为3天。通过调休手段，政府将这三天的法定假期与前后双休日拼接在一起，从而打造出所谓的7天长假。2008年以后，"五一"假期改为一天，但仍保留了以前的调休办法，将"五一"的1天法定假期与前后周末拼接，从而形成一个5天的"小长假"（2019年为4天）。政府这样做的目的在于刺激消费、促进旅游、服务等行业，拉动经济增长。

不过，自问世以来，这种调休凑来的假期就一直受到争议。"五一"除了成为商家的节日、消费的节日外，也是人们集中出游的日子。

据中国官方数据，在新冠疫情前，利用"五一"小长假出游的人数逐年增长。2019年"五一"小长假期间，中国国内旅游接待总人数1.95亿人次，增长13.7%；实现旅游收入1176.7亿元，增长16.1%。即便是疫情期间的2021年"五一"假期，中国国内旅游出游也达到2.3亿人次，超过了2019年"五一"假期的水平。

2022年是中国旅游业最困难的一年。受疫情管控等因素影响，2022年"五一"小长假国内旅游出游1.6亿人次，为疫前同期的67%左右。

比春运人还多

取消严格的新冠病毒防控后，据中国旅游研究院估计，今年的"五一"小长假期间，中国旅游出行规模预计达2.4亿人次，同时也会创造1200亿人民币消费。

4月28日的上海虹桥火车站

4月29日是今年"五一"假期首日。中国交通运输部数据显示，当天预计全国营业性客运量5699万人次，比2022年同期增长151.8%。其中铁路预计发送旅客1950万人次，同比增长343.6%；公路预计发送旅客3450万人次，同比增长98.8%；民航预计发送旅客204万人次，同比增长441.8%。预计高速公路小客车流量达5635万辆次，同比增长120.03%。

在互联网社交平台上，"车票售罄""机票抢光""比春运难""破纪录"等成为热词。许多人抱怨遇到"大堵车"，租车服务"一车难求"，在比较热门的景区，如圆明园、颐和园、八达岭长城、上海迪士尼等，"五一"期间的门票均已售罄。与此同时，机票、酒店、民宿等涨幅惊人，出现了"民宿毁约"等问题。4月30凌晨，有网友发布视频称，黄山风景区光明顶上的厕所都被人占满了。黄山景区回应说，"由于夜宿游客较多，公共场所容量有限，也有少数游客自行在景区旅游公厕过夜。"

拥堵、旅游价格飙升等旅游乱像的曝光导致更多人在网上抱怨集中调休凑长假的弊端。一些人指出，这样"凑"出来的安排没有真正增加假期时间，反而前后毁了两个周末，让劳动者牺牲了正常的周末休息，是对劳动者权益的不尊重和侵犯，没有体现劳动节的意义和价值。此外，集中式统一放假导致交通部门和景点安全运营的压力陡增，扎堆出游导致游客到处看人头，花钱买罪受。有网友吐槽，"自己出门不是挤在景点，就是堵在路上。这个五一小长假，2.4亿人次出游堪比春运。"。有网民写道，"比春运还多，无语。"

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