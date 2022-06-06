“堕胎很麻烦，买枪就简单很多”

（德国之声中文网）“十八岁还不能喝酒，但是已经可以买枪了，”住在波士顿的蕾蕾看完美国德州罗伯小学（Robb Elementary School）校园枪击案的新闻之后如此感叹。她有一名就读小学的女儿，因此对枪击案报道中痛哭流涕的父母特别能感同身受。5月24日上午，一名18岁男子持手枪和半自动步枪，在校园里杀害了19名学生和2名老师。

这几年，美国枪击案频发，截止到6月5日，根据Gun Violence Archive上的数据（该网站统计的枪击案均至少有四人死伤），今年已经发生了246起涉及多名受害者的群体枪击案件，而这统计数据还不包括6月5日夜晚在费城发生的至少有三人死亡的枪击案。

蕾蕾感叹最近连续发生多起这样的案件，让她也不免害怕起来。她平时就不经常出门，最近更是避免在夜间出门。她表示不知道为什么今年枪击案特别频发，但揣测是否和疫情以及通胀带来的精神压力和情绪问题有关。

拥枪派：枪支给人以力量

在芝加哥长大的苏女士虽然同情枪击案的受害者，但她也害怕这会让政府推行更加严格的枪支管理政策，让她失去手中的枪支。她坦言自己一直到中年都不明白为什么这么多人都对枪支持有狂热，她和许多女性一样本能地对枪支有反感情绪，但是一次偶然的去靶场射击的机会让她爱上了持枪射击的感觉，甚至觉得射击对女性来说，“是很empower（赋权）的一件事”。

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“你也去试试看，你说不定会爱上射击”，她在采访中如此说。她表示，手中的枪支让她觉得有力量，可以保护自己爱的人，也有能力反抗社会上不公平的事情。她在靶场射击时的成绩常常比许多人高马大的男性都好，她很引以为豪。而爱上射击以后，她也爱上了打猎，不同的季节，她会和朋友或者伴侣去不同的州捕猎不同的动物，如鸭子、山鸡、鹿等，让生活多了很多趣味。

在美国华人微信群和论坛上，持有类似观点的人并不在少数。“亚裔个子小，只能靠枪来提高自己面对危险时的战斗力”、“女性个子小，在面对男性威胁的时候，需要靠武器”这些观点都有颇有拥趸。一篇Reddit上中文论坛的帖子如此总结“从亚裔女性的角度来说，身体力量几乎处于各类人种的最末端，拥有枪支保护自己也可使这一弱势逆转。”但该帖子下也有反对的评论表示，女性并不会随时在手提包里放一把枪，而身处危险时的反应，和去靶场时的反应也不尽相同。

过去的几个月，上海等中国城市封城时发生了政府或者小区的管理人员冲入民宅进行消杀，甚至杀死家养宠物的事件，这让不少华人觉得民众可以持枪是很有用的，可以对此类行为有震慑力。他们认为美国人持枪并没有问题，如果控枪，也会有杀人事件发生。但旅居美国的中国网络名人方舟子则在推特贴出美国十八岁以下儿童的第一死因是枪杀的数据，表示“难道真有人相信控枪之后美国儿童第一死因会变成刀杀？”

观看视频 02:09 近距离直击：美国科州超市发生枪杀案

美国买枪比租房更容易

在德州生活的张霖（化名）因为2020年初，疫情的流行造成对亚裔的仇恨犯罪增多，和周围的几名亚裔都买了手枪自保。在德州，人们可以在公共场所公开地持有武器，但张霖表示，他从未看到普通人真的会把武器拿在手里或者别在腰间。但他买的手枪从购买那日起，就一直保存在家中的保险柜里，为了安全起见，保险柜的钥匙又被他藏了起来。他认识的那些购买了枪支的亚裔，也都是把枪常年锁在保险柜里。

他表示，在枪击案中，行凶的人通常都持有力道强劲的武器，有充足的弹药，还上好了膛，普通人在短时间内无法完成打开保险柜，取出武器，上好弹药这一系列动作，“除非是受过专门训练的”。

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“与其讨论要买什么武器保卫自己，不如讨论如何让那些精神不稳定，不负责任，或者有前科的人买不到武器，”张霖总结道。他自己和朋友购买武器的过程都非常简单，有些朋友在沃尔玛就买到了武器（现在沃尔玛已经将武器下架，不再售卖），他自己则随便挑选了一家离家近的军火店。

“我就用Yelp搜了一下，家附近就有五六家。我去了最近的那家，”张霖回忆起自己购买枪支的过程。他表示，去了商店内，店主就问他要什么，店里有各种手枪、猎枪，还有许多威力很大的半自动武器。罗伯小学枪击案的嫌疑犯所用的AR-15也能轻易买到。他只想购买一支最基础的手枪防身，店主非常耐心地询问他的心理价位，提供了好几个不同的选项供他选择。他挑好之后，店主要了他的基本资料，包括姓名、社会保险号等，很快地进行了一下背景调查，就把手枪卖给了他。

张霖说背景调查时问到的问题很少，时间也很快，甚至在租房子，或者找工作时的背景调查都更复杂，需要提供更多的信息，也需要等待更长的时间。

在美国甚至能买到火力强大的半自动武器

禁枪还是控枪？

在德州，一直有官员要求通过立法，让人们在购买武器前必须通过详尽的背景调查，以免把武器卖给曾经犯过重罪，或者有家暴案底的人。不过根据目前的德州法律，只有拥有联邦武器执照的经销商才需要在售卖枪支前对买者进行背景调查，而许多私人的销售商可以不经过背景调查就售卖枪支。所以即使是有过案底的犯人，也可以通过武器展、网络等许多途径，在德州轻而易举地获得枪支。

“在德州，要堕胎很麻烦，要买枪支就简单很多，”张霖有些讽刺地评论道。

但在提到是支持禁枪还是控枪时，张霖说禁枪在美国是不可能实现的。光从操作上来说，就难以把现在已经流通在市面上的枪支从美国人民中收回来。2022年的数据显示，每一百位美国公民，平均有用120.5支枪械，该数据排名世界第一，且远超排名第二第三的福克兰群岛和也门。

张霖认为，“枪支是很多美国公民的身份象征”，唯有控枪才稍微可行。

“至少应该把年龄增长到21岁，如果我们不信任年轻人能驾驭酒精，那我们就也不能信任他们可以驾驭武器，”张霖表示。他还认为，应该要求人们在购买武器前参加培训课程，并且通过考试才能获得执照，就像驾照那样。购买武器的时候，应该先下订单，等上一段时期再取货，这样就避免买了枪支之后立刻去犯案的冲动犯罪。他还表示，应该监督持枪者的精神状况，比如每隔几年为他们进行精神状态的评估，评估通过之后才可以续持枪执照。

美国德克萨斯州州长阿博特在罗伯校园枪击案新闻发布会上

可惜的是，张霖所在的德州对枪支的管控非常松。2021年9月1日，州长阿博特（Greg Abbott）签署法令，德州居民可以不经过培训、没有执照就持有手枪。发生在尤瓦尔迪市（Uvade）罗伯小学的枪击案尚未令到该州采取更严格的控枪措施，反而是邻国加拿大正在讨论进一步收紧对枪支的管控。



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