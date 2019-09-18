基里巴斯外交转向 台湾批北京赠款利诱

(德国之声中文网) 9月20日，台湾外交部长吴钊燮召开记者会称，台湾方面收到基里巴斯(台湾译为吉里巴斯)通知，即日起与中华民国中止外交关系，因此台湾方面也宣布和基里巴斯中止外交关系。

吴钊燮说，基里巴斯政府对中国「存有幻想」，而中国也透过渔业公司或其他商业投资为借口常驻基国，「渗透其政府并扩张影响力」。

他透露，近期基里巴斯总统更曾向台湾索求高额赠款以购买民航客机，台湾认为该要求不符合「国际合作发展法」的立法精神，转建议以优惠商业贷款方式协助，但未获接受。根据台湾得到的情资显示，中国在此时承诺提供赠款予基国购买民航客机与商用渡轮，诱使外交转向。

吴钊燮在记者会上谴责中国: 「中国政府藉由外交事件制造台湾国内舆论、影响我国总统及立委选举、破坏我国民主程序的意图极为明确。」他呼吁所有民主国家共同表达严厉谴责。

基里巴斯国旗

在基里巴斯与中华民国断交之后，中华民国邦交国的数量下降至15个。

北京对基里巴斯的外交转向表示“高度赞赏”。中国外交部发言人耿爽在当天的例行记者会上表示，连日来，同属太平洋岛国地区的所罗门群岛和基里巴斯相继同台湾断交，同中国建交或复交的决定，“这再次充分说明，坚持‘一个中国’原则是人心所向，大势所趋”。

台媒：习近平打压蔡政府 预算无上限

据台媒中央社周五（9月20日）援引台湾国安团队与多国情资，称中国领导人习近平正在主导预算无上限的「台湾介选计画」，在外交、军事与观光等各层面全面打压台湾，通过打压蔡英文政府来化解个人政治危机。

报道称，这项「台湾介选计画」内容包括规划十一之前挖走台湾数个邦交国，「预算无上限」；年底前停止所有赴台观光团；启动包括压缩台海中线的海空军事行动等。这些旨在于明年台湾大选前打压蔡英文及民进党的支持率。

所罗门断交遭到美国谴责

所罗门群岛16日决定与台湾断交后，直接遭到美国批评。

美国副总统彭斯(Mike Pence)最近几月曾直接与所罗门群岛总理苏嘉瓦瑞沟通，台湾支持者希望所罗门在联合国会会议结束后再宣布新的外交决定，本次联合国大会上所罗门群岛本希望能与美国建立更为紧密的关系。然而，所罗门群岛却在联合国大会17日开幕之前宣布与台湾断交，彭斯在获悉此事后，宣布取消与苏嘉瓦瑞的会面计划。

联合国大会已于9月17日拉开帷幕，一般性辩论将于9月24日开始。所罗门群岛总理办公室在给路透社的一份声明中表示尚无法确定谁将代表所罗门参加联合国大会。

议会的消息来源透露，所罗门群岛外交暨国际贸易部长马内列（Jeremiah Manele）将会率团前往纽约，而"政府内部局势不够稳定，他（苏嘉瓦瑞总理）离不开"。

另一方面，美国国际开发署(USAID)的一位高级官员周三表示，美国政府正在重新评估对所罗门群岛的援助计划。

