基里巴斯外交转向 台湾批北京赠款利诱

(德国之声中文网) 9月20日，台湾外交部长吴钊燮召开记者会称，台湾方面收到基里巴斯(台湾译为吉里巴斯)通知，即日起与中华民国中止外交关系，因此台湾方面也宣布和基里巴斯中止外交关系。
吴钊燮说，基里巴斯政府对中国「存有幻想」，而中国也透过渔业公司或其他商业投资为借口常驻基国，「渗透其政府并扩张影响力」。
他透露，近期基里巴斯总统更曾向台湾索求高额赠款以购买民航客机，台湾认为该要求不符合「国际合作发展法」的立法精神，转建议以优惠商业贷款方式协助，但未获接受。根据台湾得到的情资显示，中国在此时承诺提供赠款予基国购买民航客机与商用渡轮，诱使外交转向。
吴钊燮在记者会上谴责中国: 「中国政府藉由外交事件制造台湾国内舆论、影响我国总统及立委选举、破坏我国民主程序的意图极为明确。」他呼吁所有民主国家共同表达严厉谴责。
基里巴斯国旗
在基里巴斯与中华民国断交之后，中华民国邦交国的数量下降至15个。
北京对基里巴斯的外交转向表示“高度赞赏”。中国外交部发言人耿爽在当天的例行记者会上表示，连日来，同属太平洋岛国地区的所罗门群岛和基里巴斯相继同台湾断交，同中国建交或复交的决定，“这再次充分说明，坚持‘一个中国’原则是人心所向，大势所趋”。
台媒：习近平打压蔡政府 预算无上限
据台媒中央社周五（9月20日）援引台湾国安团队与多国情资，称中国领导人习近平正在主导预算无上限的「台湾介选计画」，在外交、军事与观光等各层面全面打压台湾，通过打压蔡英文政府来化解个人政治危机。
报道称，这项「台湾介选计画」内容包括规划十一之前挖走台湾数个邦交国，「预算无上限」；年底前停止所有赴台观光团；启动包括压缩台海中线的海空军事行动等。这些旨在于明年台湾大选前打压蔡英文及民进党的支持率。
所罗门断交遭到美国谴责
所罗门群岛16日决定与台湾断交后，直接遭到美国批评。
美国副总统彭斯(Mike Pence)最近几月曾直接与所罗门群岛总理苏嘉瓦瑞沟通，台湾支持者希望所罗门在联合国会会议结束后再宣布新的外交决定，本次联合国大会上所罗门群岛本希望能与美国建立更为紧密的关系。然而，所罗门群岛却在联合国大会17日开幕之前宣布与台湾断交，彭斯在获悉此事后，宣布取消与苏嘉瓦瑞的会面计划。
联合国大会已于9月17日拉开帷幕，一般性辩论将于9月24日开始。所罗门群岛总理办公室在给路透社的一份声明中表示尚无法确定谁将代表所罗门参加联合国大会。
议会的消息来源透露，所罗门群岛外交暨国际贸易部长马内列（Jeremiah Manele）将会率团前往纽约，而"政府内部局势不够稳定，他（苏嘉瓦瑞总理）离不开"。
另一方面，美国国际开发署(USAID)的一位高级官员周三表示，美国政府正在重新评估对所罗门群岛的援助计划。
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台湾还有哪些邦交国？
危地马拉
拉丁美洲是台湾邦交国最集中的地方，共有11个。危地马拉西滨太平洋，东临加勒比海，北与墨西哥接壤，是古代玛雅文化中心之一。人口1124万，首都危地马拉城。居民多信奉天主教，官方语言为西班牙语。1933年与中华民国建交。
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台湾还有哪些邦交国？
尼加拉瓜
尼加拉瓜位于中美洲，首都马那瓜，人口608万，官方语言西班牙语。1955年与台湾建交，1985年断交。尼加拉瓜政府更替后，1990年双方恢复外交关系。2014年，由中资在尼加拉瓜修建的连通大西洋和太平洋的“第二条巴拿马运河”开工。但该项目因将对自然和社会生态构成严重破坏而备受争议。
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台湾还有哪些邦交国？
巴拉圭
巴拉圭是南美洲内陆国家，面积41万平方公里，人口664万，首都亚松森（Asunción），官方语言为西班牙语。农牧业是该国经济主要支柱，此外巴拉圭国家足球队是南美一支劲旅。1957年与台湾建交。
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台湾还有哪些邦交国？
洪都拉斯
洪都拉斯位于中美洲，面积11.2万平方公里，人口810万，首都特古西加尔巴(Tegucigalpa)，官方语言为西班牙语。1941年与中华民国建交。
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台湾还有哪些邦交国？
貝里斯
又称伯利兹，前身为英属洪都拉斯，位置在中美洲东海岸。是人口最少、人口密度最低的中美洲国家。
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台湾还有哪些邦交国？
圣文森
全名为「圣文森特和格林纳丁斯」，简称圣文森国，位于拉丁美洲，1981年起与中华民国建立邦交关系。
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台湾还有哪些邦交国？
圣克里斯多福及尼维斯
又称圣基茨和尼维斯，位于加勒比海。2018年五月，在台湾被拒绝参与世界卫生大会(WHA)时，圣克里斯多福及尼维斯代表与台湾的卫生福利部部长见面并且支持台湾参与大会。
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台湾还有哪些邦交国？
海地
海地是加勒比海岛国，面积2.8万平方公里，人口1070万，首都太子港，官方语言为法语和海地语。海地是全球最贫穷国家之一。2010年发生大地震后，海地经济一定程度上依赖国际社会的援助。1956年与台湾建交。
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台湾还有哪些邦交国？
圣露西亚
又译为圣卢西亚，是个位于加勒比海的火山岛国家。曾经在1997年与中华人民共和国建交，而与中华民国(台湾)断交。之后又在2007年与中华民国恢复邦交关系。
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台湾还有哪些邦交国？
史瓦帝尼
又译斯威士兰（Swaziland）位于非洲东南部，东邻莫桑比克，其余方向与南非接壤。面积1.74万平方公里，人口130万。官方语言为英语和斯瓦蒂语，经济上主要依赖南非。1968年与台湾建交。
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台湾还有哪些邦交国？
帕劳
又译帛琉，位处西太平洋，1999年与中华民国建交。2017年开始，中国以帕劳与中华民国之间维持邦交关系为由，指示旅行社停飞帕劳之后，中国游客遽减。由于来自中国的旅客实在太少，帕劳太平洋航空甚至在2018年时，宣称以成本考量决定暂停飞往中国的航班。
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台湾还有哪些邦交国？
马绍尔群岛
马绍尔群岛是位于太平洋中部的岛国，由一千多个岛礁组成，面积181平方公里，人口5.3万，主要为密克罗尼西亚人，官方语言为英语和马绍尔语。1986年从美国托管下独立，1998年与台湾建交。
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台湾还有哪些邦交国？
诺鲁共和国
又译为瑙鲁，是位于南太平洋中部的岛国，面积24平方公里，人口1.02万。二战期间瑙鲁被日本占领，战后由澳大利亚、英过、新西兰共同托管，1968年正式独立。1980年与台湾建交，2003年断交，2005年复交。
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台湾还有哪些邦交国？
图瓦卢
图瓦卢位于南太平洋，由9个环形珊瑚岛群组成，国土面积约为26平方公里，人口1.1万。1979年与台湾建交。图瓦卢海拔最高4.5米，受到海平面上升的严重威胁。2001年该国领导人在一份声明中说，由于面临国土被海水吞没的命运，该国居民将逐步撤离，举国搬迁新西兰。
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台湾还有哪些邦交国？
梵蒂冈
梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国。位于罗马城内的梵蒂冈，面积仅为0.44平方公里，被称为城中之国，是天主教罗马教廷所在地。1942年与中华民国建交。
作者: 叶宣