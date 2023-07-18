基辛格访问北京：中美两军应该加强沟通

（德国之声中文网） 中国国防部长李尚福周二（7月18日》在北京会见了美国资深外交官基辛格（Henry Kissinger）。李尚副说，美国在与中国打交道时，应作出正确的战略判断。

中国国防部公布的新闻稿援引李尚福的话写道，“我们始终致力于构建稳定、可预期、建设性的中美关系，希望美方与中方一道落实好两国元首共识，共同推动两国两军关系健康稳定发展”。

最近几周来，美国国务卿布林肯（Anthony Blinken）和财政部长耶伦(Janet Yellen)先后访问了中国，旨在缓和两个超级大国之间的紧张关系。当天，正在北京的白宫气候特使克里(John Kerry)也在北京同中国总理李强以及外交第一把手王毅进行了交流。

路透社认为，今年5月刚刚庆祝了100周岁生日的基辛格此次前往中国与高层会谈，凸显中美两国高层防务对话仍处于冰冻状态，而与此同时，东亚地区的军事活动却在不断加强。

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李尚福在会见基辛格时阐述了中美关系。根据中国国防部的新闻稿，他说，“ 美方一些人未同中方相向而行，致使中美关系徘徊在建交以来的低谷。”

他还表示，“我们始终致力于构建稳定、可预期、建设性的中美关系，希望美方与中方一道落实好两国元首共识，共同推动两国两军关系健康稳定发展。”

基辛格说： “我此访是作为中国的朋友而来。当今世界挑战与机遇并存，美中双方应消除误解、和平共存、避免对抗。历史和实践不断证明，美中任何一方都承担不起把对方作为对手的代价。如果两国发生战争，不会给两国人民带来任何有意义的结果。

他还表示，认识和处理好美中关系，特别是扭转当前困难局面，需要宽广的思维和历史哲学的思辨，需要双方拿出智慧，通力合作、共同发展，两军应该加强沟通，尽全力为两国关系发展创造积极成果，维护世界和平与稳定。”

在今年“香格里拉对话”期间，李尚福拒绝了美国防长奥斯丁与其会谈的邀请，对此，中国国防部发言人谭克非曾表示，“对话不能没有原则，沟通不能没有底线”。

2018年，时任中共中央军委装备发展部部长的李尚福，因进口俄罗斯武器而受到美国制裁。一般认为，在拜登政府无意取消该制裁的情况下，中国不太可能同意中美防长举行会晤。

（路透社等）

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