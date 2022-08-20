 基辛格警告美中冲突风险 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.08.2022

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时政风云

基辛格警告美中冲突风险

基辛格在接受CNN专访时认为，佩洛西访台“并不明智”，反而让北京趁机威胁台湾。美国驻华大使在接受CNN专访时则捍卫佩洛西有权访台，并谴责中国“过度反应”从而破坏台海稳定。

现年99岁、半个世纪前开启美中关系缓和进程的基辛格

现年99岁、半个世纪前开启美中关系缓和进程的基辛格

（德国之声中文网）美国前国务卿基辛格(Henry Kissinger)8月19日在接受CNN电视台专访时指出，美中之间的紧张态势可能会演变成"人类面临的最大挑战"。他认为，美中两国都具有毁灭全世界的能力，"假如双方卷入了冲突，就不会在科技运用方面有所保留。"

现年99岁、半个世纪前开启美中关系缓和进程的基辛格还说，假如两国之间发生了军事冲突，世界将面临"远远比第一次世界大战后更糟糕的结果"。"探讨这些可能导致失控的问题，既是美国外交界的责任，也是中国外交界的责任。"

基辛格还抨击国会众议长佩洛西(Nancy Pelosi)访问台湾之举动"不明智"，认为这不过是杯水车薪，只会让北京趁机威胁台湾。

美国驻华大使伯恩斯

美国驻华大使伯恩斯

美国大使谴责中国破坏稳定

同一天，美国驻华大使伯恩斯(Nicholas Burns)也接受了CNN专访。他警告说，中国需要让其他国家相信自己不是台海的"不稳定因素"。他谴责北京方面在佩洛西访台问题上"过度反应"，认为中方籍此制造了美中关系的危机。"中国政府现在有责任去说服世界其他国家：自己将在今后采取和平的行为。"

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马来西亚前首相马哈蒂尔指责美国试图挑起台海战争，称如此一来中国将会犯下试图占领台湾的错误，而美国将有借口帮助台湾、出售大量军备，甚至与中国作战。

中國近期在台灣周圍的持續軍演，不僅升高台海的緊張情勢，也使印太地區的國家開始重新檢視如何應對新的局面。部分專家認為，中國的軍事侵略性將使澳大利亞與區域盟國強化相關的安全合作機制。

在佩洛西訪台的風波尚未平息之際，又有一個美國國會代表團抵台參訪。專家認為，清楚明白美方安排這次出訪的時間點非常重要，而中國是否會做出同等強烈的回應也受各界關注。

中國過去一週在台灣周圍舉行大規模軍演，並在軍演結束後誓言在台灣附近進行「定期巡邏」。專家告訴德國之聲，相關言論顯現出了一個令人擔憂和危險的發展。

阻止气候变迁原本是中美两国之间目前为数不多的可合作领域之一。不过这两个世界上温室气体排放量最大的国家却在网上就气候政策问题大打口水战。

这是伯恩斯今年3月抵达北京出任驻华大使以来首次接受电视专访。他在访谈中还透露，8月2日晚间佩洛西抵达台湾时，他就收到了中国外交部副部长谢锋的召见通知。"我们进行了一次非常激烈的会晤，可以说是唇枪舌剑的会晤……我为众议长辩护，捍卫她访问台湾的权利；我还为我们过去近60年拥有的台海和平稳定辩护。"

伯恩斯说，他在召见时还要求谢锋保证中国政府今后会以"促进和平稳定的方式"行事。但是"北京方面精心策划了反制措施，包括让导弹飞越台湾上空"，还"发动全球性的宣传，指责美国破坏了北京所认为的台海稳定"。

面对CNN记者，伯恩斯强调，美方维持台海现状的政策一直是非常清楚的。"问题在于，一个国家的政府是否会以具有攻击性、暴力性的方式做出反应、从而威胁和平？这值得全世界每个人担忧。"

敦促中国加强中美对话

此外，伯恩斯在访谈中还提到了中国中断了两国之间的气候对话，表示"美方强烈敦促中国回到与美国的气候问题谈判桌上。我们应该在高层定期对话，讨论将引发分歧的的问题，因为这符合两国的最佳利益，当然也符合世界的最佳利益。"

美国大使还提到了中国在俄乌战争中的立场。"美方一直清楚表明，如果中国政府系统性地支持俄罗斯在乌克兰的残暴战争，将会有后果。不过美方尚没有看到这种支持。"伯恩斯说，他对中国政府将乌克兰战争归咎于美国和北约、而不是发动入侵的俄罗斯的说法"感到不安"。

(德新社、CNN)

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