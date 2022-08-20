基辛格警告美中冲突风险

（德国之声中文网）美国前国务卿基辛格(Henry Kissinger)8月19日在接受CNN电视台专访时指出，美中之间的紧张态势可能会演变成"人类面临的最大挑战"。他认为，美中两国都具有毁灭全世界的能力，"假如双方卷入了冲突，就不会在科技运用方面有所保留。"

现年99岁、半个世纪前开启美中关系缓和进程的基辛格还说，假如两国之间发生了军事冲突，世界将面临"远远比第一次世界大战后更糟糕的结果"。"探讨这些可能导致失控的问题，既是美国外交界的责任，也是中国外交界的责任。"

基辛格还抨击国会众议长佩洛西(Nancy Pelosi)访问台湾之举动"不明智"，认为这不过是杯水车薪，只会让北京趁机威胁台湾。

美国驻华大使伯恩斯

美国大使谴责中国破坏稳定

同一天，美国驻华大使伯恩斯(Nicholas Burns)也接受了CNN专访。他警告说，中国需要让其他国家相信自己不是台海的"不稳定因素"。他谴责北京方面在佩洛西访台问题上"过度反应"，认为中方籍此制造了美中关系的危机。"中国政府现在有责任去说服世界其他国家：自己将在今后采取和平的行为。"

这是伯恩斯今年3月抵达北京出任驻华大使以来首次接受电视专访。他在访谈中还透露，8月2日晚间佩洛西抵达台湾时，他就收到了中国外交部副部长谢锋的召见通知。"我们进行了一次非常激烈的会晤，可以说是唇枪舌剑的会晤……我为众议长辩护，捍卫她访问台湾的权利；我还为我们过去近60年拥有的台海和平稳定辩护。"

伯恩斯说，他在召见时还要求谢锋保证中国政府今后会以"促进和平稳定的方式"行事。但是"北京方面精心策划了反制措施，包括让导弹飞越台湾上空"，还"发动全球性的宣传，指责美国破坏了北京所认为的台海稳定"。

面对CNN记者，伯恩斯强调，美方维持台海现状的政策一直是非常清楚的。"问题在于，一个国家的政府是否会以具有攻击性、暴力性的方式做出反应、从而威胁和平？这值得全世界每个人担忧。"

敦促中国加强中美对话

此外，伯恩斯在访谈中还提到了中国中断了两国之间的气候对话，表示"美方强烈敦促中国回到与美国的气候问题谈判桌上。我们应该在高层定期对话，讨论将引发分歧的的问题，因为这符合两国的最佳利益，当然也符合世界的最佳利益。"

美国大使还提到了中国在俄乌战争中的立场。"美方一直清楚表明，如果中国政府系统性地支持俄罗斯在乌克兰的残暴战争，将会有后果。不过美方尚没有看到这种支持。"伯恩斯说，他对中国政府将乌克兰战争归咎于美国和北约、而不是发动入侵的俄罗斯的说法"感到不安"。

(德新社、CNN)

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