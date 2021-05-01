 基辛格警告：中美冷战将带来世界末日般威胁 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.05.2021

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基辛格警告：中美冷战将带来世界末日般威胁

97岁的基辛格认为，中美这两个经济、军事和科技大国间的冲突，带来的风险比当年美苏冷战要大得多。他表示，美国的对华政策必须双管齐下：既坚守美国的原则，同时保持持续的对话、寻求合作领域。

WEF Davos Henry Kissinger

（德国之声中文网）知名外交官、前美国国务卿基辛格周五（4月30日）表示，美中紧张关系有可能裹挟全世界，并导致这两个军事和技术大国之间发生世界末日般的冲突。

这位97岁的美国外交家曾经作为尼克松总统的国务卿和国家安全顾问，一手策划了1971年中美关系的解冻。他说，考虑到中美这两个超级大国的经济、军事和技术实力，其带来的风险要比当年的美苏冷战大得多。

与中国的紧张关系是"美国最大的问题，也是世界最大的问题"，基辛格在麦凯恩研究所（McCain Institute）的塞多纳论坛（Sedona Forum）上说， "因为如果我们不能解决这个问题，那么风险就将是中国和美国在全世界范围内爆发一场冷战。"

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前美国国务卿基辛格（Henry Kissinger）认为，中美之间持续的贸易争端可能会引发一场真正的战争。

德国总理默克尔在一次获奖发言谈及跨大西洋关系时，也提到中国，表示不应在国际关系中排斥中国。

美国前国务卿基辛格周二与中国国家习近平举行了会面，这位91岁的外交家曾在中美建交中扮演了至关重要的角色。他表示，美中关系是"事关全球和平、进步与发展的重要双边关系。"

基辛格表示，尽管核武器在冷战期间已经大到足以破坏整个地球，但是核技术和人工智能齐头并进--中国和美国都是这方面的领导者--使世界末日的威胁成倍增加。

他说，"人类有史以来第一次有能力在有限的时间内实现自我毁灭。""我们已经发展出来的技术力量，在70年前任何人都难以想象。"

"现在，在核问题上又增加了高科技问题，也就是人工智能。其本质是基于这样一个事实，即人成为机器的伙伴而机器可以拥有自己的判断力"，基辛格说， "因此，在高科技大国之间的军事冲突中，它具有重大意义"。

作为过去六十多年来的重要战略家，基辛格说，二战之后的美苏冷战更多是"单一维度的"，集中在核武器的竞争上。

他说，"苏联没有经济能力，他们有军事技术能力"，苏联 "不像中国那样拥有发展技术的能力，中国不仅是军事强国，还是一个经济强国。"

基辛格认为，美国对中国政策必须双管齐下：坚守美国的原则，要求中国尊重，同时保持持续的对话、寻求合作领域。

他说，"这就是我们的复杂任务...... 迄今为止，还没有人成功地完全做到"。

  (法新社)

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