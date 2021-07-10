基辛格：美中战争将是一场难以言状的灾难

（德国之声中文网）2021年7月9日是前美国国务卿基辛格（Henry Kissinger）秘密访华50周年的日子。现年98岁的基辛格当天通过视频连线方式出席美中关系全国委员会和中国人民外交学会共举办的相关纪念活动。

在中国官媒《环球时报》英文网站发布的一段视频中，基辛格表示：“中美之间的冲突将会分裂整个世界，而如果试图让其他国家在中美之间站队，只能为它们带来更多的压力，并让局势变得更加困难。”

这位在中国有“中国人民的老朋友”之称的知名外交家回忆说，1971年，美中双方都希望通过搁置分歧和寻求对话来缓解紧张局势，当年两国的选择对今天的美中关系局势具有重要的参考意义。他接着指出：“50年后的今天，美中两国间的合作需求并没有减少。两国关系仍然至关重要，甚至比1971年时更加重要。”

基辛格坦言，由于历史和文化原因，美中两国看问题的视角有所不同。“尽管并非所有问题都能得到迅速解决，但我们应该牢记这样一个前提：美中间的战争将是一场难以言状的灾难。”基辛格呼吁，希望双方能继续发扬对话精神，以推动两国和世界和平发展为共同目标，努力开启两国关系新的未来。

王岐山：美国最大的挑战不是中国

另据新华社报道，中国国家副主席王岐山在基辛格秘密访华50周年纪念活动上称赞：“50年前，基辛格博士秘密访华，促成了之后尼克松总统访华和中美发表上海公报，体现了两国老一辈领导人的非凡政治智慧和高超外交艺术，翻开了中美关系和国际政治的崭新一页，深刻改变了历史。” 他指出：“50年来，中美关系历经起伏但不断前行，给两国人民带来巨大利益，也有力促进了世界和平、繁荣与稳定。”

然而，王岐山同时强调：“美国最大的挑战不是中国，而在美国自身，美对华战略要避免形成误导、误判之间的恶性循环。只要秉持全人类命运与共的理念，中美两国之间的问题就不会根本对立、不可调和，就能找到一条和平共处、合作共赢的道路。”

中国外交部：希望美方认清世界大势

就基辛格秘密访华50周年，中国外交部发言人汪文斌9日在例行记者会上时表示，当前中美关系处在新的历史关口，面临新的抉择。是搞敌视对立还是相互尊重，是搞封闭脱钩还是开放合作，是搞零和博弈还是互利共赢？中美两国人民和国际社会都高度关注。希望美方认清世界大势，顺应时代潮流，端正对华认知，作出正确选择，同中方相向而行。”

1971年7月9日至11日，时任美国总统尼克松国家安全事务助理的基辛格作为总统特使秘密访问中国，中美关系破冰被认为是他的外交杰作。1923年出生在德国巴伐利亚小城的基辛格在纳粹排犹浪潮中随父母移民到美国。加入美国国籍的他后来成为了一名外交家。虽然早在70年代末就退出了政坛，但是他没有停止对世界局势，尤其是中美关系发表自己的看法。

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