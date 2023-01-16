基辛格：战争结束后乌克兰应加入北约

（德国之声中文网）基辛格周二（1月17日）在通过视讯连线参加达沃斯世界经济论坛的一场活动时表示，俄罗斯的侵略行为表明，北约继续将乌克兰拒之门外已没有意义。这不同于他之前的公开立场。

基辛格说，他改变了想法，认为让乌克兰加入北约将是一个 "适当的结果"。"在这场战争之前，我反对乌克兰成为北约成员国，因为我担心这恰恰会启动我们现在看到的进程。"他说："现在，这个进程已经达到了这种程度，在这种条件下，关于一个中立的乌克兰的设想已不再有意义。"

在周二的活动上，芬兰总理萨那·马琳也就加入北约的问题表达了立场。她认为，假设乌克兰早已加入北约，这场战争就不会爆发。这也是芬兰和瑞典为何申请加入北约的原因。"我们要成为北约成员国，因为我们希望芬兰永不再发生战争。我们同俄国已经打过一场战争。"

马琳指的是发生在1939年底至1940年初的苏芬战争。当时苏联入侵芬兰，受到顽强抵抗。虽然终战时芬兰割让与租借部分领土予苏联，但苏军损失惨重，不得不放弃吞并芬兰的目标。

"冻结"战事

99岁的基辛格再次阐述了他对乌克兰战争结局的设想和建议。他认为，如果边界恢复到战争爆发前的状态，"战斗的终止是有可能的"。意即俄军应退出去年2月以来侵占的乌克兰领土，但不包括2014年吞并的克里米亚半岛以及由亲俄分离武装控制的顿巴斯部分地区。

基辛格主张，应沿这一控制线将战事"冻结"，在此基础上达成停火协议。然后可以开始同俄罗斯就"解决危机"进行谈判。"我相信，这样可以阻止战争进一步激化"，他补充说，顿巴斯地区的原控制线并不应自动成为日后和平谈判的结果。

在去年5月的达沃斯论坛上，基辛格就介绍了他对如何结束乌克兰战争的设想。他当时的建议是，乌克兰应该将克里米亚半岛和顿涅茨克和卢甘斯克被占地区割让给俄罗斯。这一主张受到了猛烈的抨击。乌克兰总统泽连斯基驳斥基辛格的立场，将之与1938年国际社会对纳粹德国的绥靖政策相提并论。

在达沃斯出席世界经济论坛的乌克兰第一夫人奥列娜·泽连斯卡再次重申，"乌克兰将继续战斗，直至收复全部领土"。

基辛格指出，形势发展至此，国际社会的众多目标已经实现，已向普京展示，用常规手段是无法达到他的目的的。因此现在到了一个应该同普京谈判时间点。"我们必须阻止这场战争变成一场针对俄罗斯的战争"，他强调莫斯科必须获得重新成为国际体系一份子的机会。

（法新社、南德意志报）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。