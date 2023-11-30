基辛格去世 如何评其外交功过？

（德国之声中文网）基辛格先后服务过两届美国总统即尼克松和福特。在美国撤出越战并与中国建交的重大决策中，他主导了美国的外交政策。在中国，他因秘密访华，协助尼克松总统促成华盛顿与北京改善关系而备受尊敬。

许多人在网上悼念这位"中国人民的老朋友"。央视在社媒上分享了基辛格1971年首次秘密访华的旧片段。当时他提出了建立中美关系的可能性，并会见了时任总理周恩来。

中国驻美国大使谢锋表示，他对基辛格的去世"深感震惊和悲痛"，他作为中国人民最珍视的老朋友，"将永远活在中国人民心中"。

美国前国务卿基辛格逝世

中国中新网的悼文写道：

"基辛格不止一次强调，美中合作对于世界的和平与发展，至关重要。他表示，"期待美中两国都确认共同致力于建设一个和平与繁荣的世界秩序"，双方应把友好与合作作为共同目标，并为此做出不懈努力。

基辛格在美国外交史上占据了一个重要位置，具有不可磨灭的地位，更是中美关系一路走来的历史见证者。如今，这位老人走完了他将近百年的风雨人生，从此，外交界又少了一位传奇人物。一个时代，也随他的离去而逐渐远行。"

美国前总统小布什为基辛格离世发表声明称，"美国失去了一位在外交事务上最可靠、最独特的声音"。

布什写道，"我一直很钦佩这个人，出生于犹太家庭，他年幼时逃离纳粹，之后加入美国军队与纳粹作战。"

在最后一次接受《明镜》采访时，基辛格谨慎评价了拜登总统将民主与专制世界明确区分的做法，基辛格说，"对于像他有着这样经历的人而言，偏爱民主是不言而喻的。但如果将这种热衷作为国际关系中的主要目标，就会导致传教士的冲动。这可能导致新的军事冲突。"

习近平如何款待100+100的基辛格？

《明镜》写道，"这样的句子常常在中国和俄罗斯被引述；而在西方，人们向它投来怀疑的目光。尤其是，基辛格创立的咨询公司早在上世纪八十年代，就同在威权国家有业务的大公司进行合作。2023年7月，百岁老人的他前往中国并受到习近平会见。基辛格的支持者赞扬他不辞辛劳，在美中关系的历史冰期仍然做出努力；而反对者则指责他为生意奔波。"

《纽约时报》发表长文评述基辛格一生的功过是非，毫不留情地指出他的历史性错误：

"他是尼克松政府推翻智利社会主义者、民选总统萨尔瓦多·阿连德的主谋。"

"他被指控违反国际法，下令在1969年至1970年对柬埔寨秘密进行了地毯式轰炸，这是对一个表面中立国家的不宣而战。

他的目的是铲除在柬埔寨边境的基地活动的越共军队，但轰炸本身是无差别攻击：基辛格告诉军方要打击'一切能飞能动的东西'。至少有5万平民被杀。"

"经过在巴黎的多年会谈，他促成了美国结束介入越南战争的和平协议，并因此同获1973年的诺贝尔和平奖。他称之为'光荣的和平'，但事实证明战争远未到终结之时，批评人士认为，他本可早几年达成同样的协议，挽救成千上万的生命。"

（综合报道）

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