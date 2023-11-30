 基辛格去世 如何评其外交功过？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.11.2023

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基辛格去世 如何评其外交功过？

基辛格曾是美国历史上最有权势的外交家之一，正式结束任职后，他的见解仍能引发全球关注。周三（11月29日）基辛格在家中离世，享年100岁。无数悼文称赞他洞察国际政治的战略外交眼光，而他政治生涯中的"污点"也再次被提及。

1971年基辛格秘访北京时会晤中国总理周恩来

1971年基辛格秘访北京时会晤中国总理周恩来

（德国之声中文网）基辛格先后服务过两届美国总统即尼克松和福特。在美国撤出越战并与中国建交的重大决策中，他主导了美国的外交政策。在中国，他因秘密访华，协助尼克松总统促成华盛顿与北京改善关系而备受尊敬。

许多人在网上悼念这位"中国人民的老朋友"。央视在社媒上分享了基辛格1971年首次秘密访华的旧片段。当时他提出了建立中美关系的可能性，并会见了时任总理周恩来。

中国驻美国大使谢锋表示，他对基辛格的去世"深感震惊和悲痛"，他作为中国人民最珍视的老朋友，"将永远活在中国人民心中"。

美国前国务卿基辛格逝世

中国中新网的悼文写道：

"基辛格不止一次强调，美中合作对于世界的和平与发展，至关重要。他表示，"期待美中两国都确认共同致力于建设一个和平与繁荣的世界秩序"，双方应把友好与合作作为共同目标，并为此做出不懈努力。

基辛格在美国外交史上占据了一个重要位置，具有不可磨灭的地位，更是中美关系一路走来的历史见证者。如今，这位老人走完了他将近百年的风雨人生，从此，外交界又少了一位传奇人物。一个时代，也随他的离去而逐渐远行。"

美国前总统小布什为基辛格离世发表声明称，"美国失去了一位在外交事务上最可靠、最独特的声音"。

布什写道，"我一直很钦佩这个人，出生于犹太家庭，他年幼时逃离纳粹，之后加入美国军队与纳粹作战。"

在最后一次接受《明镜》采访时，基辛格谨慎评价了拜登总统将民主与专制世界明确区分的做法，基辛格说，"对于像他有着这样经历的人而言，偏爱民主是不言而喻的。但如果将这种热衷作为国际关系中的主要目标，就会导致传教士的冲动。这可能导致新的军事冲突。"

习近平如何款待100+100的基辛格？

《明镜》写道，"这样的句子常常在中国和俄罗斯被引述；而在西方，人们向它投来怀疑的目光。尤其是，基辛格创立的咨询公司早在上世纪八十年代，就同在威权国家有业务的大公司进行合作。2023年7月，百岁老人的他前往中国并受到习近平会见基辛格的支持者赞扬他不辞辛劳，在美中关系的历史冰期仍然做出努力；而反对者则指责他为生意奔波。"

《纽约时报》发表长文评述基辛格一生的功过是非，毫不留情地指出他的历史性错误

"他是尼克松政府推翻智利社会主义者、民选总统萨尔瓦多·阿连德的主谋。"

"他被指控违反国际法，下令在1969年至1970年对柬埔寨秘密进行了地毯式轰炸，这是对一个表面中立国家的不宣而战。

他的目的是铲除在柬埔寨边境的基地活动的越共军队，但轰炸本身是无差别攻击：基辛格告诉军方要打击'一切能飞能动的东西'。至少有5万平民被杀。"

"经过在巴黎的多年会谈，他促成了美国结束介入越南战争的和平协议，并因此同获1973年的诺贝尔和平奖。他称之为'光荣的和平'，但事实证明战争远未到终结之时，批评人士认为，他本可早几年达成同样的协议，挽救成千上万的生命。"

（综合报道）

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