基辛格再劝俄乌和谈 中俄本周联合军演

（德国之声中文网）俄罗斯媒体周一（12月19日）援引俄国防部报道，俄罗斯和中国军队将在12月21日至12月27日举行联合海军演习，内容包括在东海进行导弹和火炮射击。

中俄两国自2012年开始举行年度联合军演。近几个月来，莫斯科一直试图加强与北京的政治、安全和经济联系，普京也视习近平为一个关键的反西方盟友。在俄乌战争的背景下，这一关系更显重要。

乌克兰战争进行已近10个月，美国前国务卿亨利·基辛格再度呼吁双方举行谈判。他在英国《观察家》（The Spectator）杂志上撰文建议，“在已经完成的战略转变的基础上再进一步，将其纳入一个通过谈判实现和平的新架构”，并称这样一个时机“即将到来”。

基辛格指出，战争改变了乌克兰在欧洲的地位，“乌克兰在当代历史上首次成为了欧洲中部的一个重要国家”。而包括中国在内的国际社会一致反对俄罗斯使用或威胁使用核武器。

他重申了自己今年5月提出的建议，即以战争爆发前的边界为分界实现停火，俄罗斯放弃开战后侵占的领土，但不涉及它在2014年占领的领土，包括克里米亚。“这些领土可以成为停火后谈判的议题”。

102岁乌克兰老妪: 这是我经历过最可怕的战争

乌克兰：不要糟糕的和平

99岁的基辛格指出，一些人希望看到俄罗斯在这场战争中被打垮。但他认为这不是一个明智的目标，一个丧失战略行动能力的俄罗斯将意味着更多的风险和不安定因素，包括对周边国家。

基辛格认为，“和平进程的目标应该是双重的：确立乌克兰的自由和定义一个新的国际结构，尤其是对中欧和东欧来说。而俄罗斯应该在这一秩序中找到一个位置。”

对基辛格的建议，乌克兰方面予以回绝和反驳，并批评这是对侵略者采取绥靖政策。"基辛格先生仍然没有搞明白......既没有理解这场战争的性质，也没有理解它对世界秩序的影响"，乌克兰总统顾问波多尔雅克（Mykhailo Podolyak）在社交媒体Telegram上发帖写道。

“所有支持简单解决方案的人都应该记住：任何与魔鬼达成的协议--以牺牲乌克兰领土为代价的糟糕和平--都将是普京的胜利，也将成为全世界独裁者的成功要诀"。

不信任感弥漫在乌克兰收复的城镇

（路透社、《观察家》杂志）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。