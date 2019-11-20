 基辛格：中美贸易争端可引发一场实战 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.11.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

基辛格：中美贸易争端可引发一场实战

前美国国务卿基辛格（Henry Kissinger）认为，中美之间持续的贸易争端可能会引发一场真正的战争。

USA Beisetzung Senator John McCain (Getty Images/AFP/S. Loeb)

美国前国务卿基辛格（资料图片）

（德国之声中文网）前美国国务卿基辛格（Henry Kissinger）认为，中美之间持续的贸易争端可能会引发一场真正的战争。这位前高级外交官周四（11月21日）在北京举行的一次商务会议上表示，贸易谈判只是双方就冲突，包括对香港的紧张局势举行更实质性谈判的一种"替代"。基辛格说，如果双方继续"从冲突的角度看待世界上的一切"，"对人类将是危险的"​​。

      基辛格警告冲突可能会失控。他警告说，第一次世界大战就是由一个"相对来说较小的危机"引发的。而"今天的武器打击力更强。"

      这位现年96岁的前美国国务卿表示："中国是一个和我们一样强大的经济大国。" "因此我们在全世界明争暗斗是不可避免的。"与冷战时期美苏两国之间的核军备竞赛相比，如今还没有应对"军事大国"中国的架构。

      前美国财政部长保尔森（Henry Paulson）周四也警告说，中美两国"走上了错误的道路"。如果世界上两个最大的经济体没有找到合作机制，"我们将感到非常遗憾"。

Logo Zentrale IWF in Washington (DW/A.Becker)

国际货币基金组织（华盛顿总部）担忧贸易战后果

国际货币基金组织警告全球经济崩溃

国际货币基金组织（IMF）警告人们慎防中美贸易冲突导致的后果。货币基金主席格奥尔基娃（Kristalina Georgiewa）周四在北京与中国总理李克强和国际组织会谈之后表示，2020年全球经济增长率有可能下降0.8%。

她指出，经济衰退主要是受到中美贸易争端以及由此引起的不确定性的影响。虽然两国最近相互有所靠近，但是到目前为止还未能就重新取消关税的范畴达成共识。美国总统特朗普最近威胁说，如果双方无法达成一致并签署一份贸易协定，将加征新关税。

美国指责中国窃取技术，限制外国公司进入中国市场。中国总理则表示："中国将坚持其开放战略，并将继续对外开放。"中国总理李克强还表示，为了支持实体经济，国家希望整个经济保持稳定并降低利率。

国际货币基金组织预计，作为全球第二大经济体，中国经济今年可增长6.1％，但明年将降至6％以下。中国今年第三季度的经济增长率已下降到6％以下，是30年来增长最缓慢的一年。据国际货币基金组织公布的消息，中国正在忍受着债务增加和贸易战导致的后果。

 

李京慧/乐然 （法新社）

 

相关内容

US-Präsident Donald Trump

美中"第一阶段"贸易协议会推迟到明年吗？ 20.11.2019

美国总统特朗普周二表示，如果与北京达不成结束贸易战的协议，美国将对中国进口产品提高关税。果真如此，或将使这场冲击全球经济的争议进一步加剧。

Bankenviertel in Hongkong

香港经济堪忧 全年经济预测收缩1.3% 15.11.2019

示威浪潮仍无结束迹象之际，香港政府发表的第三季度经济报告显示，当地经济有可能出现10年来首次衰退。

Deutschland Symbolbild Auto-Export

回光返照？9月份德国出口有力回升 08.11.2019

今年以来，德国出口贸易历经跌宕起伏，9月份出现有力回升，增幅甚至达到了两年来的最高。但业界提醒：现在还不能过早乐观。

广告

媒体看中国

Hongkong Anti-Regierungs Proteste (Reuters/A. Abidi)

德语媒体：西方的两难境地

香港局势在不断激化，暴力色彩越来越浓。美国国会通过了香港法案，德国方面是否也应有所行动呢？  