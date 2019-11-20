基辛格：中美贸易争端可引发一场实战

（德国之声中文网）前美国国务卿基辛格（Henry Kissinger）认为，中美之间持续的贸易争端可能会引发一场真正的战争。这位前高级外交官周四（11月21日）在北京举行的一次商务会议上表示，贸易谈判只是双方就冲突，包括对香港的紧张局势举行更实质性谈判的一种"替代"。基辛格说，如果双方继续"从冲突的角度看待世界上的一切"，"对人类将是危险的"​​。

基辛格警告冲突可能会失控。他警告说，第一次世界大战就是由一个"相对来说较小的危机"引发的。而"今天的武器打击力更强。"

这位现年96岁的前美国国务卿表示："中国是一个和我们一样强大的经济大国。" "因此我们在全世界明争暗斗是不可避免的。"与冷战时期美苏两国之间的核军备竞赛相比，如今还没有应对"军事大国"中国的架构。

前美国财政部长保尔森（Henry Paulson）周四也警告说，中美两国"走上了错误的道路"。如果世界上两个最大的经济体没有找到合作机制，"我们将感到非常遗憾"。

国际货币基金组织警告全球经济崩溃

国际货币基金组织（IMF）警告人们慎防中美贸易冲突导致的后果。货币基金主席格奥尔基娃（Kristalina Georgiewa）周四在北京与中国总理李克强和国际组织会谈之后表示，2020年全球经济增长率有可能下降0.8%。

她指出，经济衰退主要是受到中美贸易争端以及由此引起的不确定性的影响。虽然两国最近相互有所靠近，但是到目前为止还未能就重新取消关税的范畴达成共识。美国总统特朗普最近威胁说，如果双方无法达成一致并签署一份贸易协定，将加征新关税。

美国指责中国窃取技术，限制外国公司进入中国市场。中国总理则表示："中国将坚持其开放战略，并将继续对外开放。"中国总理李克强还表示，为了支持实体经济，国家希望整个经济保持稳定并降低利率。

国际货币基金组织预计，作为全球第二大经济体，中国经济今年可增长6.1％，但明年将降至6％以下。中国今年第三季度的经济增长率已下降到6％以下，是30年来增长最缓慢的一年。据国际货币基金组织公布的消息，中国正在忍受着债务增加和贸易战导致的后果。

李京慧/乐然 （法新社）