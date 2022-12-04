 基辅面临全面停电 英情报称俄罗斯正重整军队 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.11.2022

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基辅面临全面停电 英情报称俄罗斯正重整军队

乌克兰政府表示，由于俄罗斯的侵略，该国30%的领土被埋下地雷。另外，由于能源系统遭受攻击，包含首都基辅在内的许多城市可能面临全面停电。英国情报则指出，俄罗斯目前正在重整部队，以进行下一波攻势。

赫尔松的排雷工作正在继续

赫尔松的排雷工作正在继续

（德国之声中文网）根据来自基辅的消息，由于俄罗斯的侵略，乌克兰约有30%的领土被埋下地雷。乌克兰国家紧急服务处在其网站上指出，与战争开始前相比，乌克兰领土上的雷区和地雷数量增加了10倍。

根据国际反地雷组织（ICBL）的最新数据，俄罗斯在乌克兰至少放置了七种不同类型的在国际上被认定为非法的地雷。目前在赫尔松和米科拉夫解放区，爆炸装置的清除工作正在继续，需要排雷的土地面积约8000平方公里。

顿涅茨克战况仍激烈 乌陷入能源瘫痪

乌克兰总统泽伦斯基在每天的视频讲话中表示，俄乌双方在乌克兰东部顿涅茨克地区的激烈战斗仍在继续。他也指出，在俄罗斯对乌克兰的能源和电力系统进行大规模攻击后，全国各地的技术人员正在努力恢复电力供应。然而，目前在该国17个地区和首都基辅的电力供应仍然受限。

乌克兰总理什米加尔（Denys Schmyhal）向欧盟委员会副主席东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）表示，乌克兰需要欧盟在能源领域提供额外的支持，在财政方面也需要协助。

乌克兰以反坦克导弹对付顿涅茨克地区的俄军

乌克兰以反坦克导弹对付顿涅茨克地区的俄军

基辅可能面临全面停电

基辅市政府警告，由于俄罗斯对能源基础设施的攻击，电力供应有可能全面崩溃。该市的城市管理局副局长Mykola Poworoznyk在一次电视讲话中说：「我们正在为各种情况做准备，包括完全停电。」乌克兰当局表示，他们没有考虑疏散城市居民。

基辅的黎明：停电时只能靠汽车大灯提供照明

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情报：莫斯科正为进一步进攻做准备

根据英国国防部的每日情报，乌克兰境内的俄罗斯部队正准备进一步的攻势。最新情报显示，俄罗斯部队从第聂伯河西岸撤出后，正集中精力在其占领的大部分地区进行重组。评估报告指出：「其中一些地点距离前线有60公里之远，这表明俄罗斯正在为再次进攻乌克兰做准备。

乌军火公司欲与北约国家合作

乌克兰国防工业集团（Ukroboronprom）希望与至少六个北约成员国一起生产重型武器和军事装备。该公司在其网站上宣布，已经与波兰、法国、丹麦、捷克和其他一些国家签署了协议。该公司也提到，将成立联合防务公司，并建立弹药的生产线。此外，

Ukroboronprom还表示，将联合生产装甲车和多管火箭炮，并开发新的高科技武器。预计会利用现有的工厂生产上述装备，并且在安全的地方建立新的设施。

乌克兰国防工业集团在波兰的一个军火展览会上展示其产品

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（综合报导）

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